Deportivo Pereira desaparecería del fútbol colombiano: esta sería la decisión del Gobierno nacional

El Ministerio del Deporte ya suspendió las actividades de la institución por la deuda salarial con sus jugadores y trabajadores, a la espera de que se oficialice la llegada de los nuevos dueños

Deportivo Pereira ya debe dos
Deportivo Pereira ya debe dos meses de salarios a sus trabajadores, además de la seguridad social - crédito @DeporPereiraFC / X

Deportivo Pereira sigue sin concretar una solución a sus problemas económicos, que se agravaron a lo largo en la temporada 2025 y provocó que sus jugadores entraran en huelga por la falta de salarios, y la suspensión de las actividades hasta que se ponga al día con sus obligaciones.

Sin embargo, el cuadro Matecaña sufriría un peor destino por cuenta de la decisión del Ministerio del Deporte, que desde hace un mes le puso el ojo al club por su crisis y tomó la primera decisión de detener las labores en la institución, incluso tumbando una tutela que amparó al conjunto en los últimos encuentros de la Liga BetPlay.

La situación llega justo antes de la asamblea de la Dimayor, que discutirá el formato de competencia para la temporada 2026 en todos sus campeonatos, pues tendrán un nuevo tema de conversación para definir los caminos a tomar el próximo año, ya que no es la primera vez que ocurre algo así.

Noticia en desarrollo…

