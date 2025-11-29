Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Millonarios le madrugó a la pretemporada 2026, con el objetivo de preparar a la plantilla para el próximo año y aprovechar el tiempo para corregir varios errores de la campaña de 2025, en la que no consiguieron título y se quedaron afuera de los cuadrangulares en el segundo semestre.

Sin embargo, los azules perderían a una de sus fichas más importantes en los últimos años, que fue clave para los títulos de la Liga BetPlay 2023 y la Copa Colombia 2022, además de ser un hombre de selección y aumentando su valor, de ahí el interés en el mercado de fichajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el club había anunciado las desvinculaciones de Néiser Villarreal y Bruno Sávio, este último solo jugó un semestre y nunca figuró con los Embajadores, por lo que decidió rescindir su contrato que lo vinculaba hasta junio de 2026, misma situación del juvenil por actos de indisciplina.

Se vendría una baja en Millonarios

La posible salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios hacia el Club Puebla de México representa un momento clave en la reestructuración del equipo bogotano, que busca recomponer su plantilla tras una temporada con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana, la Copa y la Liga BetPlay.

Según periodistas como Felipe Sierra y Kevin Jiménez, el defensa central costarricense está en negociaciones para incorporarse al conjunto mexicano, que ya notificó oficialmente su interés en contar con sus servicios para la temporada, en la Liga MX y la Leagues Cup.

Juan Pablo Vargas se iría al Puebla de México, finalizando una etapa de seis temporadas con Millonarios - crédito @KevinJimenezCR/X

Esta posible transferencia se enmarca en el proceso de renovación impulsado por la directiva y el cuerpo técnico de los azules, con el objetivo de liberar cupos de extranjeros y abrir espacio a nuevos refuerzos para el próximo ciclo en el primer semestre de 2026.

El zaguero, que llegó a Millonarios en enero de 2020, enfrenta la posibilidad de cerrar su etapa en el fútbol colombiano, en parte debido a la normativa que limita a cuatro el número de extranjeros por equipo en la Liga BetPlay, sumado a que perdió la titularidad en 2025 por las lesiones, bajo rendimiento y el gran momento de su compañero Jorge Arias, que se apoderó de la zona izquierda de los centrales.

Juan Pablo Vargas es uno de los referentes de Millonarios y la selección de Costa Rica - crédito Matt Blewett/Imagn Images

La trayectoria de Vargas en Millonarios ha estado marcada por la obtención de tres títulos: una liga, una copa y una Superliga, todos bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Su desempeño y entrega en la defensa le valieron el reconocimiento de la afición ‘embajadora’, consolidándose como uno de los extranjeros más destacados del club en los últimos años.

Inicio de pretemporada

El club informó a través de un comunicado que la plantilla comenzó con una jornada integral de evaluaciones médicas, que incluyó exámenes cardiológicos, análisis de composición corporal, pruebas funcionales y valoraciones de salud oral, entre otros procedimientos.

Estas actividades, realizadas bajo la supervisión del nuevo técnico Hernán Torres y un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, buscan establecer el estado físico y mental de cada jugador antes de iniciar el trabajo de campo, previsto para el sábado 29 de noviembre.

Millonarios inició la pretemporada 2026, de cara al inicio de la Liga BetPlay a mediados de enero - crédito Millonarios FC

Paralelamente, la institución ha empezado a confirmar tanto nuevas incorporaciones como salidas, en línea con el objetivo de conformar un equipo competitivo para la próxima temporada, ahora apoyado por el director deportivo Ariel Michaloutsos, que trabajó con Newell’s y River Plate.

Por ahora, Carlos Darwin Quintero es la primera cara nueva de Millonarios, que en los próximos días finiquitaría la vinculación de Mateo García para el mediocampo y negocia la llegada de un lateral izquierdo, defensor central, dos extremos y un delantero para la temporada 2026.