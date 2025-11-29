Deportes

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

El cuadro azul le daría salida a uno de sus jugadores más queridos y ganadores de los últimos años, por el que negociarían una buena cantidad de dinero

Guardar
Millonarios seguirá en prácticas para
Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Millonarios le madrugó a la pretemporada 2026, con el objetivo de preparar a la plantilla para el próximo año y aprovechar el tiempo para corregir varios errores de la campaña de 2025, en la que no consiguieron título y se quedaron afuera de los cuadrangulares en el segundo semestre.

Sin embargo, los azules perderían a una de sus fichas más importantes en los últimos años, que fue clave para los títulos de la Liga BetPlay 2023 y la Copa Colombia 2022, además de ser un hombre de selección y aumentando su valor, de ahí el interés en el mercado de fichajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el club había anunciado las desvinculaciones de Néiser Villarreal y Bruno Sávio, este último solo jugó un semestre y nunca figuró con los Embajadores, por lo que decidió rescindir su contrato que lo vinculaba hasta junio de 2026, misma situación del juvenil por actos de indisciplina.

Se vendría una baja en Millonarios

La posible salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios hacia el Club Puebla de México representa un momento clave en la reestructuración del equipo bogotano, que busca recomponer su plantilla tras una temporada con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana, la Copa y la Liga BetPlay.

Según periodistas como Felipe Sierra y Kevin Jiménez, el defensa central costarricense está en negociaciones para incorporarse al conjunto mexicano, que ya notificó oficialmente su interés en contar con sus servicios para la temporada, en la Liga MX y la Leagues Cup.

Juan Pablo Vargas se iría
Juan Pablo Vargas se iría al Puebla de México, finalizando una etapa de seis temporadas con Millonarios - crédito @KevinJimenezCR/X

Esta posible transferencia se enmarca en el proceso de renovación impulsado por la directiva y el cuerpo técnico de los azules, con el objetivo de liberar cupos de extranjeros y abrir espacio a nuevos refuerzos para el próximo ciclo en el primer semestre de 2026.

El zaguero, que llegó a Millonarios en enero de 2020, enfrenta la posibilidad de cerrar su etapa en el fútbol colombiano, en parte debido a la normativa que limita a cuatro el número de extranjeros por equipo en la Liga BetPlay, sumado a que perdió la titularidad en 2025 por las lesiones, bajo rendimiento y el gran momento de su compañero Jorge Arias, que se apoderó de la zona izquierda de los centrales.

Juan Pablo Vargas es uno
Juan Pablo Vargas es uno de los referentes de Millonarios y la selección de Costa Rica - crédito Matt Blewett/Imagn Images

La trayectoria de Vargas en Millonarios ha estado marcada por la obtención de tres títulos: una liga, una copa y una Superliga, todos bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Su desempeño y entrega en la defensa le valieron el reconocimiento de la afición ‘embajadora’, consolidándose como uno de los extranjeros más destacados del club en los últimos años.

Inicio de pretemporada

El club informó a través de un comunicado que la plantilla comenzó con una jornada integral de evaluaciones médicas, que incluyó exámenes cardiológicos, análisis de composición corporal, pruebas funcionales y valoraciones de salud oral, entre otros procedimientos.

Estas actividades, realizadas bajo la supervisión del nuevo técnico Hernán Torres y un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, buscan establecer el estado físico y mental de cada jugador antes de iniciar el trabajo de campo, previsto para el sábado 29 de noviembre.

Millonarios inició la pretemporada 2026,
Millonarios inició la pretemporada 2026, de cara al inicio de la Liga BetPlay a mediados de enero - crédito Millonarios FC

Paralelamente, la institución ha empezado a confirmar tanto nuevas incorporaciones como salidas, en línea con el objetivo de conformar un equipo competitivo para la próxima temporada, ahora apoyado por el director deportivo Ariel Michaloutsos, que trabajó con Newell’s y River Plate.

Por ahora, Carlos Darwin Quintero es la primera cara nueva de Millonarios, que en los próximos días finiquitaría la vinculación de Mateo García para el mediocampo y negocia la llegada de un lateral izquierdo, defensor central, dos extremos y un delantero para la temporada 2026.

Temas Relacionados

Juan Pablo VargasMillonarios FCClub PueblaLiga MXHernán TorresJuan Pablo Vargas MillonariosJuan Pablo Vargas PueblaColombia-Deportes

Más Noticias

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Pese a que el técnico Francisco López trabaja para salvar a los rojos en los cuadrangulares, el timonel uruguayo empezaría a mirar lo que necesita para 2026

Pablo Repetto ya le estaría

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

El delantero de 32 años no renovará su contrato con el Millonario y es libre de negociar con otro club

River Plate oficializó la salida

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

El 28 de noviembre se confirmó que “La Arenosa” albergará la próxima final del segundo torneo de clubes más importante en el continente

Barranquilla y la Copa Sudamericana:

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol

En un partido donde la Tricolor desperdició muchas opciones, salvó un punto gracias a Gabriela Rodríguez, mientras que Sonia Torihuano abrió el marcador con un golazo

La selección Colombia femenina se

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: esto pasó con la selección Colombia

La Tricolor viene de empatar con Bolivia en La Paz, cortando el buen inicio en el certamen y dándole espacio a que sus rivales se acercaran en el liderato

Así quedó la tabla de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón rompió en llanto

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Deportes

Pablo Repetto ya le estaría

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: esto pasó con la selección Colombia