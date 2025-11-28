La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

El club brasileño recibió el título continental luego de que Nacional renunció a jugar la final - crédito Conmebol

El 28 de noviembre de 2016 se registró una de las tragedias a nivel deportivo más recordadas en el mundo, cuando el avión en el que se transportaba la plantilla del club Chapecoense de Brasil, con periodistas y el resto de la delegación que iba a acompañar al equipo de Santa Catarina en la final de la Copa Sudamericana, impactó contra una montaña en Antioquia, Colombia.

Solo seis personas sobrevivieron tras el accidente aéreo, que se registró porque no se recargó combustible en la escala que se registró en Bolivia, entre ellos se encuentra Hélio Hermito Zampier, más conocido como Neto.

Tras el accidente, el brasileño se preparó para volver a jugar fútbol de manera profesional, lo que logró hasta que en 2019 anunció su retiro de la disciplina.

Nueve años después de la tragedia, Neto ha declarado que sigue sin olvidar todo lo que pasó en Colombia, además de los días previos en los que afirma que la vida intentó avisarle de lo que estaba por pasar.

En una carta que escribió Neto para que fuera expuesta en The Players Tribune, el exdefensor asegura que antes del viaje a Colombia soñó con un accidente aéreo.

“Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión. Estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero, de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recordaba”.

Durante el vuelo, que marcaba el sueño del pequeño equipo de Santa Catarina por conquistar el segundo torneo más importante de la Conmebol, Neto vivió un déjà vu de lo que soñó jornadas atrás.

“El día del viaje a la final, no pude sacar la pesadilla de mi mente. El sueño fue tan vívido. Estaba martillando en mi mente. Entonces, le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que orara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente iba a suceder. Pero le pedí que orara por mí. Y luego vi que todas las cosas del sueño sucedían realmente”.

El brasileño narró en su escrito lo que vivió durante el accidente, recordando que su siguiente recuerdo fue cuando ya estaba en un hospital.

“El avión se apagó. La fuerza cayó por completo. Estaba completamente despierto y el avión cayó del cielo. Una vez me desperté, vi que mi padre estaba sentado en la silla llorando. Todos los médicos entraron en la habitación. Mi madre y mi padre estaban ahí, mi hermana, un psicólogo y un pastor. Me dijeron que tenían algo que decirme. Mi padre me dijo: «¿Recuerdas ese sueño que tuviste?»“, es parte del relato.

Por último, describió cómo le contaron que había perdido a la mayoría de sus compañeros, puesto que lo que él recordaba como un sueño realmente se había registrado en Colombia.

“Cuando comencé a hablar de mi sueño, el psicólogo salió llorando de la habitación, mi madre estaba llorando. El médico dijo: «Bueno, eso no fue un sueño, Neto. Eso era toda la realidad. El avión de Chapecoense se estrelló». Ese fue uno de los momentos más duros de mi vida“, puntualizó Neto en su texto.

Cabe recordar que tras la tragedia, Atlético Nacional renunció al título de la Copa Sudamericana y este le fue otorgado a Chapecoense, que conformó una plantilla con los jugadores que cedieron todos los clubes de Brasil de manera gratuita.