Figura de América de Cali no tiene apartamento propio, confesó que sigue viviendo en una casa hogar

En la casa hogar de los clubes se alojan hasta cuatro futbolistas en la misma habitación - crédito AméricadeCali/iStock

Durante los cuadrangulares semifinales en Colombia, América de Cali ha tenido en el extremo Tilman Palacios la revelación del torneo, puesto que ha sido el mejor jugador del club del Valle del Cauca en lo que va de la fase previa a la final de la Liga Betplay.

En el último compromiso, en el que América derrotó 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, Palacios anotó el primer tanto del partido y fue calificado con 7.6 puntos en las principales plataformas especializadas.

Palacios, que fue sustituido al minuto 75, recibió el galardón que lo reconoce como el mejor jugador del partido por su presentación, en la que entregó de manera correcta el 64% de los pases que intentó y además logró hacer cuatro regates de manera efectiva.

Palacios confesó que sigue viviendo en la casa hogar del América

El extremo recibió el premio al mejor jugador del partido ante Independiente Medellín - crédito Dimayor

En la zona mixta del estadio Pascual Guerrero, Palacios habló con los medios de comunicación para declarar sobre sus sensaciones tras recibir por primera vez el premio a mejor jugador de un partido profesional.

Uno de los periodistas le preguntó al joven de 20 años en que lugar de su vivienda ubicaría el galardón, a lo que Palacios respondió que lo dejaría a un lado de su cama, puesto que es el único lugar disponible.

Asombrado por la respuesta, el periodista cuestionó sobre la cantidad de personas con las que vive el extremo actualmente, que reveló que sigue viviendo en la casa hogar del América de Cali en Jamundí.

Cabe aclarar que, debido a que una gran parte de los juveniles que son formados por clubes profesionales son oriundos de zonas alejadas de las ciudades principales, los equipos alquilan apartamentos en los que ubican a grupos grandes de adolescentes para que vivan allí mientras estén vinculados a la institución.

Palacios es oriundo de Curbaradó, en el Chocó - crédito América de Cali

No es un secreto que en Colombia hay jóvenes que buscan en el fútbol una salida para ofrecerle un mejor futuro a su familia, es por ello que en la mayoría de casos, los que vinculan a la casa hogar dejan a un lado sus estudios escolares para priorizar el fútbol.

En el caso de Tilman Palacios, nació en agosto del 2005 en Curbaradó, en el Chocó, una zona cercana al municipio de Carmen del Darién, a pocos minutos de la única frontera terrestre entre Colombia y Panamá.

Curbaradó es mencionado regularmente en informes de entidades internacionales y de las autoridades porque es un sector en el que hay presencia activa de grupos armados al margen de la ley.

En entrevistas que ha realizado para las redes sociales del América de Cali, Tilman Palacios ha contado que comenzó en el fútbol como lateral defensivo, ingresó a la cantera del América en 2003 y estuvo un año cedido en el Cúcuta Deportivo.

Palacios debutó oficialmente con América de Cali el 26 de julio de 2025 en un partido ante Águilas Doradas, en esa ocasión ingresó en el minuto 65 por Dylan Borrero.

Desde 2023 Tilman Palacios hace parte de las inferiores de América de Cali - crédito América de Cali

Lo que le resta a América de Cali en el cuadrangular A

Tras derrotar a Independiente Medellín en Cali, América deberá visitar la capital antioqueña para enfrentar al mismo rival el lunes 1 de diciembre, el club Escarlata está obligado a sumar para seguir con vida en el grupo.

Después de ello, jugará en condición de visitante ante Junior de Barranquilla y terminará el cuadrangular contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero. La última vez que América jugó una final del fútbol colombiano fue en 2020 cuando derrotó a Santa Fe en el único torneo que se disputó en ese año.