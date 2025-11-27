Deportes

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

El atacante, que no renovaría contrato en diciembre, sufrió una molestia en la derrota 2-1 ante Tolima y advirtió que ese iba a ser su último partido con la camiseta roja

Santiago Mosquera, a falta de
confirmación, no renovará su contrato con Santa Fe y su despedida fue con lesión ante Tolima

Santa Fe sufrió un duro revés en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, luego de la derrota 2-1 ante Deportes Tolima en el estadio El Campín, lo que volvió a complicar sus planes de llegar a su segunda final en la temporada 2025 y ser bicampeón por primera vez en su historia.

Además de eso, Santiago Mosquera tuvo su despedida del rojo con una dura lesión, la cual se confirmó por parte del departamento médico de la institución y con la que finalizará una etapa importante del atacante, pues en año y medio le dio un título al club y volvió a ser de interés en el mercado de fichajes.

De esta manera, queda por saber cuál será el destino del extremo en el fútbol profesional, pues a las ofertas de algunos conjuntos en el exterior, existen versiones sobre supuestos preacuerdos con el América de Cali y Millonarios, en este último fue en donde debutó en la temporada 2017.

Lesión y despedida de Santiago Mosquera

Desde hace semanas que se conocía la información sobre la decisión del atacante con respecto a su vínculo con el Cardenal, que termina en diciembre de 2025 y no lo renovaría para mirar otras opciones, aprovechando su excelente momento en la Liga BetPlay y experiencia.

Santa Fe confirmó que Santiago Mosquera sufrió un desgarro muscular, producto de una acción en la que sufrió una dolencia antes del final del primer tiempo ante Tolima, así que el técnico Francisco López lo sacó del campo para el ingreso de Omar Fernández, que hizo la asistencia para el descuento de Cristian Mafla.

Santiago Mosquera sufrió una lesión
de gravedad que lo sacará de los cuadrangulares y en duda para una posible final de la Liga BetPlay

A través de un comunicado, el club informó que “una vez realizados los respectivos exámenes, el jugador Harold Santiago Mosquera presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución".

Aunque no se sabe el tiempo de incapacidad, todo indica que el atacante de Santa Fe no jugará las últimas fechas de los cuadrangulares, pues una lesión muscular toma tiempo y el calendario avanza rápido, al punto de que entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre se conocerían a los finalistas.

Santiago Mosquera no pudo seguir
en el partido contra Tolima y debió ser reemplazado por Omar Fernández

El próximo partido de los rojos será contra el Tolima el sábado 29 de noviembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde los locales tienen la opción de tomar más ventaja en el grupo B y dejar al visitante eliminado con dos jornadas de anticipación en los cuadrangulares.

“El riesgo era grande”

Durante una charla con los medios, Santiago Mosquera confirmó que, por la lesión, seguramente jugó su último partido con Santa Fe porque tuvo una dolencia enorme y pensaba lo peor en ese momento, además de que se arriesgó porque venía con problemas físicos.

“Todo este tiempo sabía que podía pasar, el riesgo era grande. Yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuese así. Hay que aceptar la voluntad de Dios, con mucho dolor e impotencia, pero ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”, dijo.

Harold Santiago Mosquera fue figura
en el Santa Fe campeón

Mosquera añadió que sintió “impotencia, tristeza. Venía haciendo un esfuerzo grande. Internamente, se sabe, el cuerpo hoy no pudo soportar y lastimosamente me lesioné (…) Estamos lo suficientemente grandes y ya tenemos un poco de conocimiento, sabemos que fue un desgarro”.

De esta manera, Mosquera termina una etapa en Santa Fe con 72 partidos, 15 goles y 16 asistencias, un título de Liga BetPlay en el primer semestre de 2025 y una participación en la Copa Libertadores del mismo año, siendo determinante para el cuadro Cardenal.

