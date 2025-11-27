EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre América de Cali e Independiente Medellín, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
América: Jorge Soto; Mateo Castillo, Jean Pestaña, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Sebastián Navarro, Andrés Roa; Cristián Barrios, Adrián Ramos y Jan Lucumí.
Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
El estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali será el escenario donde América de Cali e Independiente Medellín se enfrentarán este jueves 27 de noviembre a las 6:30 p. m., en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay.
Grupo A
Grupo B
Martes 25 de noviembre
Santa Fe 1-2 Deportes Tolima
Miércoles 26 de noviembre
Bucaramanga 1-2 Fortaleza Ceif
Atlético Nacional 1-1 Junior de Barranquilla
Jueves 27 de noviembre
América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.
Por su parte, Independiente Medellín debe sumar los tres puntos para seguir en la pelea, ya que conserva la ventaja deportiva que lo pondría arriba sobre sus rivales, en caso de empatar en unidades, y la quiere aprovechar para clasificar a su segunda final consecutiva en la Liga BetPlay.
América de Cali está obligado a ganar, solo suma un punto en dos fechas y si pierde, quedaría prácticamente eliminado en los cuadrangulares, sumado a las críticas de los aficionados y el poco apoyo en el segundo semestre por la irregularidad de la campaña del técnico David González.
Se cierra la tercera jornada de los cuadrangulares, que tuvo varias sorpresas, goles y emociones en la mitad del camino de las semifinales, que ahora vivirán un clásico entre rojos, dos clubes necesitados por el triunfo y uno de ellos al borde de la eliminación si no gana.