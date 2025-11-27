Deportes

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

Guardar
América de Cali recibe al
América de Cali recibe al Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre América de Cali e Independiente Medellín, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:13 hsHoy

Posibles formaciones

América: Jorge Soto; Mateo Castillo, Jean Pestaña, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Sebastián Navarro, Andrés Roa; Cristián Barrios, Adrián Ramos y Jan Lucumí.

Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

19:28 hsHoy

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

El grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay tiene como líderes a Nacional y Junior, mientras que Diablos Rojos y Poderosos apenas tienen una unidad y están al fondo de la tabla

- crédito David Jaramillo /
- crédito David Jaramillo / Colprensa

El estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali será el escenario donde América de Cali e Independiente Medellín se enfrentarán este jueves 27 de noviembre a las 6:30 p. m., en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Leer la nota completa
19:19 hsHoy

Así van los grupos

Grupo A

  1. Junior de Barranquilla: 5 puntos (+1, 2 GF)
  2. Atlético Nacional: 5 puntos (+1, 1 GF)
  3. Medellín: 2 puntos (punto invisible)
  4. América de Cali: 2 puntos (-1)

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 7 puntos (punto invisible)
  2. Atlético Bucaramanga: 4 puntos (0)
  3. Santa Fe: 3 puntos (+1)
  4. Fortaleza: 3 puntos (-3)
19:19 hsHoy

Partidos de la fecha 3

Martes 25 de noviembre

Santa Fe 1-2 Deportes Tolima

Miércoles 26 de noviembre

Bucaramanga 1-2 Fortaleza Ceif

Atlético Nacional 1-1 Junior de Barranquilla

Jueves 27 de noviembre

América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.

19:19 hsHoy

Por su parte, Independiente Medellín debe sumar los tres puntos para seguir en la pelea, ya que conserva la ventaja deportiva que lo pondría arriba sobre sus rivales, en caso de empatar en unidades, y la quiere aprovechar para clasificar a su segunda final consecutiva en la Liga BetPlay.

19:19 hsHoy

América de Cali está obligado a ganar, solo suma un punto en dos fechas y si pierde, quedaría prácticamente eliminado en los cuadrangulares, sumado a las críticas de los aficionados y el poco apoyo en el segundo semestre por la irregularidad de la campaña del técnico David González.

19:19 hsHoy

Se cierra la tercera jornada de los cuadrangulares, que tuvo varias sorpresas, goles y emociones en la mitad del camino de las semifinales, que ahora vivirán un clásico entre rojos, dos clubes necesitados por el triunfo y uno de ellos al borde de la eliminación si no gana.

Temas Relacionados

EN VIVOAmérica vs MedellínLiga BetPlayLiga BetPlay cuadrangularesAmérica de CaliMedellínEstadio Pascual GuerreroColombia-Deportes

Últimas noticias

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

El exdefensor afirmó que tuvo la intención hasta en tres ocasiones de lastimar al delantero colombiano

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez

Jhon Jáder Durán agredió a un jugador en la Europa League: expulsión del colombiano con el Fenerbahce

El delantero colombiano, que aún no se consolida con el equipo turco, protagonizó un polémico acto en el campo de juego, por un cruce con un rival

Jhon Jáder Durán agredió a

El prestigioso listado que alcanzaría Jorge Carrascal en caso de ganar la Copa Libertadores con Flamengo

El conjunto de Río de Janeiro se medirá con Palmeiras en la instancia definitiva del certamen continental, en uno de los partidos más atractivos del fin de semana

El prestigioso listado que alcanzaría

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

La institución ya anunció la contratación de Carlos Darwin Quintero y todo apunta a que Mateo García será el siguiente en sumarse al proyecto del 2026

Millonarios continúa anunciando cambios: el

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

La selección “Tricolor” busca el paso a los cuartos de final ante uno de los rivales más difíciles de la confederación asiática de fútbol

Tailandia vs. Colombia: hora y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores contra la aterosclerosis que causa los infartos

¿Nueva tensión?: hay dudas en el equipo económico sobre la capacidad de pago de las provincias que se endeudan en el exterior

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

Escaleras deterioradas y una caída de 25 metros: cómo es el acantilado donde murió la periodista en Mar del Plata

Gobernadores no kirchneristas definen un armado propio en el Congreso que le quitará poder al PJ

INFOBAE AMÉRICA

El brote de botulismo infantil

El brote de botulismo infantil en EEUU ascendió a 37 casos vinculados a la fórmula infantil de ByHeart

¿A qué hora abren las tiendas en Estados Unidos durante el Black Friday?

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

DEPORTES

Giro inesperado en el futuro

Giro inesperado en el futuro de Bielsa en Uruguay: la llamativa condición que aceptó para continuar

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”