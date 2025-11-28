Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay: Nacional se aleja de la Libertadores y Millonarios está cerca de la Sudamericana

De a poco se van definiendo los ocho equipos colombianos que jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026 - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza de manera rápida en sus cuadrangulares, que antes de que termine diciembre llegó a la mitad de camino y, en el día de las Velitas, entregará a sus finalistas para la pelea por el título, además de definir al campeón de la Copa Colombia en esas fechas.

De otro lado, la tabla de la reclasificación sufrió varios cambios para los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, luego de los resultados de la tercera jornada de las semifinales, empezando con los verdes porque se vieron afectados por su empate contra Junior.

La sorpresa estaría con Millonarios, equipo que fue eliminado en la fase de Todos contra Todos, pero que se encuentra a un paso de llegar a un certamen internacional gracias a su campaña en el primer semestre y se daría la hazaña en la cuarta jornada de los cuadrangulares.

¿Cómo va la reclasificación?

Lo primero a tener en cuenta es que la tabla acumulada de 2025 cuenta cada encuentro de la temporada, no solo la fase de Todos contra Todos, sino lo que cada equipo haga en los cuadrangulares y la final, para darle suspenso y emoción hasta el último encuentro de la campaña.

Lo primero a destacar es que Tolima ahora lidera la reclasificación y saca a Atlético Nacional de la Copa Libertadores, luego de su triunfo 2-1 ante Santa Fe, además de quitarle la punta al Medellín, que perdió frente al América de Cali por 2-1 en la tercera jornada de las semifinales.

Así va la tabla de la reclasificación, luego de la tercera jornada de los cuadrangulares - crédito Dimayor

De otro lado, tanto los Diablos Rojos como el Junior de Barranquilla dependerían solo de conseguir el título de la Liga BetPlay para ir a la Libertadores, pues están muy lejos en la tabla anual y necesitan sumar todo lo que puedan hasta la final del campeonato en diciembre.

Un hecho curioso es que Millonarios puede clasificar a la Copa Sudamericana el sábado 29 de noviembre, gracias a sus 73 puntos en el año y con Fortaleza siendo eliminado de los cuadrangulares, ya que los Amix son los únicos que amenazan a los azules en su deseo de llegar al certamen internacional.

Millonarios clasificaría a la Copa Sudamericana 2026 sin clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay, gracias a su campaña del primer semestre de 2025 - crédito Millonarios FC

Cabe recordar que Atlético Nacional y Medellín jugarán la final de la Copa Colombia en diciembre, así que el campeón abrirá un nuevo cupo en reclasificación para la Sudamericana y eso beneficiará a clubes como el Bucaramanga, octavo con 70 unidades, y los Embajadores.

Triunfo del Diablo en Cali

América de Cali venció 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, resultado que revitaliza sus opciones en el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El equipo visitante, pese a haber liderado la fase de todos contra todos, solo suma una unidad en esta etapa.

El primer tanto del encuentro llegó a los 19 minutos, cuando Tilman Palacios anotó con un potente remate desde fuera del área, imposible para el arquero Washington Aguerre. El empate parcial se produjo en el minuto 65, luego de que Daniel Londoño asistiera a Brayan León, quien definió con una vaselina ante la salida de Jorge Soto.

América superó al Independiente Medellín por 2-1 en Cali, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

Durante el partido, Jorge Soto fue clave al evitar el gol del empate con una doble intervención ante Francisco Fydriszewski y Brayan León. Cristian Barrios también estuvo cerca de ampliar la ventaja para el América con un cabezazo que controló Aguerre.

La expulsión de Kevin Mantilla a diez minutos del final dejó al Medellín con un jugador menos, situación que fue aprovechada por Adrián Ramos, que marcó el gol decisivo tras un centro desde la izquierda y un error defensivo, desatando la celebración local.

Tras este resultado, el equipo dirigido por David González queda tercero en el grupo con 4 puntos, uno menos que Junior y Nacional, mientras que el Medellín permanece en el fondo de la tabla. Ambos equipos volverán a enfrentarse el lunes en territorio antioqueño.