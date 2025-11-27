El prestigioso listado que alcanzaría Jorge Carrascal en caso de ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Jorge Carrascal fue la figura de Flamengo en la semifinal frente a Racing- crédito Ricardo Moraes/ Reuters

El próximo sábado 29 de noviembre de 2025, Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores 2025 —y para los hinchas colombianos podría haber una motivación extra: el mediocampista Jorge Carrascal podría integrar la nómina de Flamengo, con la posibilidad de entrar a un selecto grupo de compatriotas que ya levantaron la “Gloria Eterna”.

Con el decisivo duelo, más allá del valor del título para los clubes brasileños, se abre la puerta para que Carrascal, de lograr la consagración, se sume a una lista que, pese a su extensión, apenas cuenta con 68 jugadores que han disputado al menos un minuto en la Libertadores como colombianos campeones.

La historia del fútbol colombiano en la Copa Libertadores se remonta a 1989, cuando Atlético Nacional se convirtió en el primer club colombiano en alzar el trofeo. Aquel plantel legendario incluyó nombres que hoy son parte del folklore del fútbol nacional:

Atlético Nacional levantó la "Gloria Eterna" en 1989- crédito Colprensa

René Higuita

Andrés Escobar

Luis Carlos Perea

Gildardo Gómez

Leonel Álvarez

Luis Alfonso Fajardo

Alexis García

Jaime Arango

Albeiro Usuriaga

John Jairo Tréllez

Jhon Jairo Carmona

León Fernando Villa

Felipe Pérez

José Ricardo Pérez

Didi Alex Valderrama

Iván Darío Castañeda

Luis Fernando Suárez

John Jairo Galeano

Óscar Galeano

Niver Arboleda

Luego vinieron otras dos consagraciones colombianas —aunque esta vez con clubes distintos:

En 2004, Once Caldas logró la hazaña frente a Boca Juniors. Entre sus figuras aparecen, por ejemplo, Alexis Henríquez, que tiempo después repetiría la gesta.

En 2016, Atlético Nacional volvió a levantar la Copa Libertadores.

River ganó la Libertadores en 2018 con colombianos en su nómina- crédito AFP

A estos compatriotas se suman decenas de futbolistas que, vistiendo camisetas de clubes brasileños o argentinos, también alzaron la copa. Entre ellos:

Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, campeones con Boca Juniors en 2000 y 2001.

Wason Rentería (Internacional — Brasil, 2006).

Carlos Valdés (San Lorenzo de Almagro — Argentina, 2014).

Éder Álvarez Balanta y Teófilo Gutiérrez con River Plate en 2015.

Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, también con River Plate, campeones en la histórica final de 2018 en Madrid.

Orlando Berrío y Gustavo Cuéllar en 2019 con Flamengo.

Más recientemente, en 2023, Jhon Arias y Yony González levantaron la Libertadores con Fluminense.

De esta manera, si Jorge Carrascal juega el sábado 29 de noviembre con Flamengo y logra el título, se uniría a esta generación de colombianos que ya olieron la gloria continental. No solo eso: el cartagenero se sumaría a un legado que en los últimos años ha demostrado que los cafeteros pueden ser determinantes aun vistiendo camisetas extranjeras.

Jhon Arias ganó la Copa Libertadores en 2023- crédito Andre Coelho/ EFE

Carrascal ha tenido protagonismo en la Copa Libertadores con Flamengo

Desde su llegada a Flamengo y su debut en la Libertadores 2025, Carrascal arrancó con un rol secundario: en el partido de octavos de final ante Internacional ingresó desde el banco al minuto 70, con una actuación discreta, pero correcta, sumando algunos toques y pases sin perder el balón.

Durante las primeras fases, la participación del volante fue limitada, lo que evidencia que al inicio el cuerpo técnico lo veía como un complemento ofensivo, aun sin consolidarlo como titular.

El punto de inflexión de Carrascal se registró en las semifinales, cuando en el partido de ida frente a Racing Club, Carrascal fue titular por apenas la quinta vez desde su llegada, pero aprovechó la oportunidad de forma decisiva: a los 88 minutos marcó el único gol del partido con un remate tras un rebote del arquero, desatando la euforia en el Maracaná y dando a Flamengo una ventaja clave de cara a la final.

No obstante, el ascenso del colombiano sufrió un revés pocos días después: en un partido del Campeonato Brasileño, salió lesionado al minuto 21 por molestias en la espalda —diagnosticado con un edema óseo en las costillas— lo que encendió las alarmas en Flamengo justo en la antesala de la final de la Libertadores.