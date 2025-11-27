Deportes

El prestigioso listado que alcanzaría Jorge Carrascal en caso de ganar la Copa Libertadores con Flamengo

El conjunto de Río de Janeiro se medirá con Palmeiras en la instancia definitiva del certamen continental, en uno de los partidos más atractivos del fin de semana

Guardar
Jorge Carrascal fue la figura
Jorge Carrascal fue la figura de Flamengo en la semifinal frente a Racing- crédito Ricardo Moraes/ Reuters

El próximo sábado 29 de noviembre de 2025, Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores 2025 —y para los hinchas colombianos podría haber una motivación extra: el mediocampista Jorge Carrascal podría integrar la nómina de Flamengo, con la posibilidad de entrar a un selecto grupo de compatriotas que ya levantaron la “Gloria Eterna”.

Con el decisivo duelo, más allá del valor del título para los clubes brasileños, se abre la puerta para que Carrascal, de lograr la consagración, se sume a una lista que, pese a su extensión, apenas cuenta con 68 jugadores que han disputado al menos un minuto en la Libertadores como colombianos campeones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La historia del fútbol colombiano en la Copa Libertadores se remonta a 1989, cuando Atlético Nacional se convirtió en el primer club colombiano en alzar el trofeo. Aquel plantel legendario incluyó nombres que hoy son parte del folklore del fútbol nacional:

Atlético Nacional levantó la "Gloria
Atlético Nacional levantó la "Gloria Eterna" en 1989- crédito Colprensa
  • René Higuita
  • Andrés Escobar
  • Luis Carlos Perea
  • Gildardo Gómez
  • Leonel Álvarez
  • Luis Alfonso Fajardo
  • Alexis García
  • Jaime Arango
  • Albeiro Usuriaga
  • John Jairo Tréllez
  • Jhon Jairo Carmona
  • León Fernando Villa
  • Felipe Pérez
  • José Ricardo Pérez
  • Didi Alex Valderrama
  • Iván Darío Castañeda
  • Luis Fernando Suárez
  • John Jairo Galeano
  • Óscar Galeano
  • Niver Arboleda

Luego vinieron otras dos consagraciones colombianas —aunque esta vez con clubes distintos:

  • En 2004, Once Caldas logró la hazaña frente a Boca Juniors. Entre sus figuras aparecen, por ejemplo, Alexis Henríquez, que tiempo después repetiría la gesta.
  • En 2016, Atlético Nacional volvió a levantar la Copa Libertadores.
River ganó la Libertadores en
River ganó la Libertadores en 2018 con colombianos en su nómina- crédito AFP

A estos compatriotas se suman decenas de futbolistas que, vistiendo camisetas de clubes brasileños o argentinos, también alzaron la copa. Entre ellos:

  • Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, campeones con Boca Juniors en 2000 y 2001.
  • Wason Rentería (Internacional — Brasil, 2006).
  • Carlos Valdés (San Lorenzo de Almagro — Argentina, 2014).
  • Éder Álvarez Balanta y Teófilo Gutiérrez con River Plate en 2015.
  • Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, también con River Plate, campeones en la histórica final de 2018 en Madrid.
  • Orlando Berrío y Gustavo Cuéllar en 2019 con Flamengo.
  • Más recientemente, en 2023, Jhon Arias y Yony González levantaron la Libertadores con Fluminense.

De esta manera, si Jorge Carrascal juega el sábado 29 de noviembre con Flamengo y logra el título, se uniría a esta generación de colombianos que ya olieron la gloria continental. No solo eso: el cartagenero se sumaría a un legado que en los últimos años ha demostrado que los cafeteros pueden ser determinantes aun vistiendo camisetas extranjeras.

Jhon Arias ganó la Copa
Jhon Arias ganó la Copa Libertadores en 2023- crédito Andre Coelho/ EFE

Carrascal ha tenido protagonismo en la Copa Libertadores con Flamengo

Desde su llegada a Flamengo y su debut en la Libertadores 2025, Carrascal arrancó con un rol secundario: en el partido de octavos de final ante Internacional ingresó desde el banco al minuto 70, con una actuación discreta, pero correcta, sumando algunos toques y pases sin perder el balón.

Durante las primeras fases, la participación del volante fue limitada, lo que evidencia que al inicio el cuerpo técnico lo veía como un complemento ofensivo, aun sin consolidarlo como titular.

El punto de inflexión de Carrascal se registró en las semifinales, cuando en el partido de ida frente a Racing Club, Carrascal fue titular por apenas la quinta vez desde su llegada, pero aprovechó la oportunidad de forma decisiva: a los 88 minutos marcó el único gol del partido con un remate tras un rebote del arquero, desatando la euforia en el Maracaná y dando a Flamengo una ventaja clave de cara a la final.

No obstante, el ascenso del colombiano sufrió un revés pocos días después: en un partido del Campeonato Brasileño, salió lesionado al minuto 21 por molestias en la espalda —diagnosticado con un edema óseo en las costillas— lo que encendió las alarmas en Flamengo justo en la antesala de la final de la Libertadores.

Temas Relacionados

Jorge CarrascalFlamengoPalmeirasCopa LibertadoresColombianos que han ganado LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

EN VIVO América vs. Medellín,

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

La institución ya anunció la contratación de Carlos Darwin Quintero y todo apunta a que Mateo García será el siguiente en sumarse al proyecto del 2026

Millonarios continúa anunciando cambios: el

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

La selección “Tricolor” busca el paso a los cuartos de final ante uno de los rivales más difíciles de la confederación asiática de fútbol

Tailandia vs. Colombia: hora y

Prensa brasileña lanzó fuerte crítica al desempeño de Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

El delantero fue abucheado por desperdiciar varias ocasionesde gol ante Santos, en un partido que refleja la tensión entre la hinchada y el plantel en plena lucha por la permanencia en la primera categoría

Prensa brasileña lanzó fuerte crítica

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Millonarios sí habría contactado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reseña que

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprendió con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Deportes

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

Jhon Jáder Durán agredió a un jugador en la Europa League: expulsión del colombiano con el Fenerbahce

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas