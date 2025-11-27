Deportes

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El cuadro rojo no quiere problemas durante el encuentro de la tercera fecha de los cuadrangulares y envió una petición a la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol

El partido América vs. Medellín
El partido América vs. Medellín tendría una estricta vigilancia al juez central para evitar polémicas en las decisiones

América de Cali está bajo mucha presión en la Liga BetPlay, debido a que solo suma un punto en dos jornadas de los cuadrangulares, es su única posibilidad de título y los aficionados exigen que llegue a la final, al punto de no asistir al estadio Pascual Guerrero como método de protesta.

Es por eso que los rojos exigieron un cambio para el encuentro ante Medellín, que es de alta importancia porque solo les sirve ganar para continuar con vida en el grupo B, pero bajo el temor de que se aparezcan polémicas y supuestos casos de amaños en el resultado.

La exigencia del América

América presentó una reclamación formal ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, solicitando la designación de un veedor arbitral para el partido clave frente a Independiente Medellín. La petición surge tras recientes controversias en torno al arbitraje, que han generado inquietud en el club y su afición de cara a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

En su comunicado oficial, el cuadro Rojo explicó que la solicitud tiene como objetivo “fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y contribuir al adecuado desarrollo del encuentro conforme a los protocolos y estándares establecidos”. El club subrayó la importancia de que el partido ante Medellín cuente con garantías adicionales, dada la trascendencia del resultado para sus aspiraciones en el torneo.

América de Cali exigió un
América de Cali exigió un veedor arbitral ante Medellín, para ofrecer garantías en el partido de los cuadrangulares

El malestar en el equipo vallecaucano se intensificó tras el reciente enfrentamiento ante Junior, donde el arbitraje fue objeto de fuertes cuestionamientos. En ese encuentro, el juez central validó un gol del equipo rival en una jugada polémica, cuya legalidad sigue siendo debatida pese a la difusión de varios videos.

Además, la expulsión del capitán Rafael Carrascal, tras un incidente con Teófilo Gutiérrez, incrementó la tensión. Analistas arbitrales y seguidores del club han manifestado en redes sociales su preocupación por la designación de Carlos Márquez, árbitro bolivarense con poca experiencia, para el próximo compromiso, señalando que la Comisión Arbitral no habría aprendido de los errores cometidos en el partido anterior.

Rafael Carrascal es el capitán
Rafael Carrascal es el capitán de América de Cali y fue expulsado en el empate contra Junior

La designación de Carlos Márquez como árbitro principal ha sido objeto de debate entre la afición y los analistas, quienes consideran que la falta de experiencia del juez podría influir en el desarrollo del partido. En su pronunciamiento, América de Cali reiteró su respeto por las autoridades arbitrales, pero insistió en la necesidad de reforzar los procedimientos para asegurar que los equipos arbitrales cuenten con la experiencia y solvencia técnica que exige esta etapa del campeonato.

Duelo de rojos en Cali

El encuentro entre América de Cali e Independiente Medellín, programado para el jueves 27 de noviembre a las 18:30 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, representa una oportunidad decisiva para ambos equipos porque están abajo de la zona con un punto cada uno.

Actualmente, el Escarlata ocupa el último lugar del Grupo A, igualado con el Poderoso, mientras que Junior y Nacional lideran con cuatro unidades. El resultado del partido podría definir la continuidad de los equipos en la lucha por la final, ya que el perdedor quedaría eliminado del grupo.

América de Cali busca acercarse
América de Cali busca acercarse cada vez más a su hinchada

Consciente de la importancia del apoyo de su hinchada, la directiva del América anunció una promoción especial de boletería: “Escarlata, ante Medellín tendremos 2x1 en todas las tribunas del Pascual Guerrero. Si eres abonado, aprovecha el gancho americanito para que disfrutes en familia de la fecha 3 de los cuadrangulares. ¡Nos vemos el jueves en San Fernando!”, comunicó el club en sus redes sociales.

Se espera una asistencia masiva, ya que se habilitarán todas las graderías del estadio para este compromiso, aunque en su última presentación como local, en el empate 1-1 frente a Junior, solo ingresaron un poco más de 5.000 personas.

