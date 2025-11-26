Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

Harold Mosquera ha jugado en Santa Fe 72 partidos, el club con el que más minutos sumó, ha marcado 16 goles y ha dado 12 asistencias - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El futuro inmediato de Independiente Santa Fe se ve impactado por la salida forzosa de uno de sus jugadores más determinantes: Harold Santiago Mosquera, que estaría a punto de cerrar su ciclo en el club, adelantada por una lesión muscular sufrida en el reciente partido frente a Deportes Tolima en El Campín.

Aunque la atención se centraba en la derrota 2 a 1, la noticia relevante tras el pitazo fue el diagnóstico que recibió el extremo de 30 años de edad, que se perdería lo que resta de los cuadrangulares del torneo.

Las pruebas médicas confirmaron la gravedad del desgarro, situando a Mosquera fuera de competencia hasta el cierre de la Liga Betplay.

El propio futbolista expresó la impotencia que atraviesa ante este panorama.

“Todo este tiempo sabía que podía pasar. El riesgo era grande. Internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo, porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Mucho dolor e impotencia, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa”, declaró Mosquera a los medios.

Harold Santiago Mosquera es una de las figuras de Independiente Santa Fe- crédito @PSierraR/X

Al ser preguntado por sus posibilidades de volver antes del final de temporada, el extremo no dejó espacio a la especulación.

“Lo más probable es que no… Posiblemente hoy fue mi último partido con Santa Fe”, afirmó, subrayando el cierre de una etapa que, de acuerdo con lo asentado por el presidente del club, Eduardo Méndez, no tendrá continuidad en 2026.

Méndez explicó que el motivo principal responde a temas contractuales.

“Ha adquirido un compromiso con un club que le ofreció una cifra muy, muy importante, que para Santa Fe era difícil de alcanzar”, explicó el dirigente, citado por los medios.

El atacante, que aportó seis goles en veintitrés partidos durante el semestre, se retira así no solo de la nómina activa por lesión, sino del equipo en general tras no llegar a un acuerdo de renovación. La afición cardenal pierde a uno de los jugadores más desequilibrantes justo cuando el torneo entra en su fase decisiva, responsabilidad que recaerá ahora en el plantel dirigido por Pacho López.

Los rumores sobre el destino de Mosquera ya han comenzado a circular; equipos como América de Cali, Millonarios e incluso clubes del extranjero figuran como posibles próximos destinos del futbolista. A pesar del abrupto desenlace, Mosquera se despidió con palabras de entrega y reconocimiento al esfuerzo realizado: “Impotencia, tristeza. Venía haciendo un esfuerzo grande. Internamente se sabe, el cuerpo hoy no pudo soportar y lastimosamente me lesioné (…) Estamos lo suficientemente grandes y ya tenemos un poco de conocimiento, sabemos que fue un desgarro”.

Mientras Santa Fe encara el desafío de terminar el semestre sin uno de sus referentes en ataque, el cierre prematuro de la etapa de Mosquera marca un adiós adelantado por las circunstancias, dejando abierta la incógnita sobre su futuro en el fútbol profesional colombiano.