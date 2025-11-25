PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

PSG se consagró campeón de la Supercopa disputada en Italia en agosto de 2025- crédito Remo Casilli/ Reuters

El Parc des Princes de París será el escenario del enfrentamiento entre PSG y Tottenham por la fase de grupos de la Champions League.

El partido está programado para el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 3:00 p. m., y se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia europea.

La cita entre el conjunto parisino y el club inglés adquiere especial relevancia por su impacto directo en la clasificación a octavos de final. El PSG, que busca recuperarse tras una derrota 1-2 ante Bayern, y el Tottenham, que llega motivado tras golear 4-0 a Copenhague, medirán fuerzas ante la mirada de más de 48.000 espectadores en el emblemático estadio francés.

La transmisión del encuentro está asegurada para toda Sudamérica. ESPN ofrecerá la cobertura principal en la región, mientras que los aficionados de Colombia, Ecuador y Perú podrán seguir el partido a través de ESPN 2, lo que garantiza el acceso a uno de los duelos más esperados de la jornada.

En cuanto a las posibles alineaciones, el PSG podría presentar a Lucas Chevalier en la portería; Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Senny Mayulu en el mediocampo; y Khvicha Kvaratskhelia junto a Bradley Barcola en la delantera.

PSG viene de vencer a Le Havre en el fútbol francés

Por parte del Tottenham, Guglielmo Vicario se perfila como guardameta; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero y Djed Spence en la zaga; Rodrigo Bentancur, João Palhinha y Xavi Simons en el centro del campo; y Mohammed Kudus, Wilson Odobert y Richarlison como referentes ofensivos.

El contexto en la tabla de posiciones añade presión al compromiso. El PSG necesita sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación, mientras que el Tottenham busca consolidarse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda tras su reciente victoria.

El resultado de este partido puede modificar el panorama del grupo, ya que un triunfo de los ingleses los acercaría a los puestos de clasificación, mientras que los parisinos están obligados a puntuar para mantenerse entre los mejores del grupo.

Tottenham viene de ser vapuleado por el Arsenal

Ficha del partido

Competición : UEFA Champions League 2025-26, fase de grupos

Fecha : Miércoles, 26 de noviembre de 2025

Hora : 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Sede : Parc des Princes, París.

Transmisión: En Colombia, por ESPN / Disney+ Plan Premium.

El partido se disputará en el Parque de los Príncipes

Cómo va la tabla de posiciones de la Champions League

Esta edición de la Champions League ya no tiene el formato tradicional de grupos de cuatro equipos. En su lugar, participan 36 equipos en una fase “liga” en la que cada club disputa 8 partidos contra rivales distintos (4 de local y 4 de visita).

Al final de esta fase, los equipos que terminen del 1.º al 8.º lugar se clasifican directamente a los octavos de final; los del 9.º al 24.º lugar disputan una ronda de play-offs para avanzar; y los que queden del 25.º al 36.º quedan eliminados.

En lo más alto de la tabla, los equipos que llevan 12 puntos (es decir, victorias en sus primeros cuatro partidos) son Bayern Munich, Arsenal y Inter Milan. A continuación aparece Manchester City con 10 puntos (3 victorias y 1 derrota) y luego clubes como Paris Saint‑Germain, Newcastle United, Real Madrid y Liverpool con 9 puntos cada uno.

Un poco más abajo, en el puesto 9.º aparece Galatasaray con también 9 puntos (aunque menor diferencia de goles que los de arriba) y, en décima posición, Tottenham Hotspur con 8 puntos tras 2 victorias y 2 empates. Eso significa que Tottenham está en zona de play-offs (del 9.º al 24.º) pero aún no en la parte de clasificación directa (1.º-8.º).

En la parte baja de la tabla ya aparecen equipos que están en dificultades: por ejemplo, Marseille tiene 3 puntos tras cuatro partidos, Juventus también está muy bajo, y otros como Villarreal o Copenhagen apenas tienen 1 punto