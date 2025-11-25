Deportes

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

El equipo de Luis Enrique busca llevarse los tres puntos frente a los londinenses, en un duelo que será la reedición de la Supercopa europea a comienzos de la presente temporada

Guardar
PSG se consagró campeón de
PSG se consagró campeón de la Supercopa disputada en Italia en agosto de 2025- crédito Remo Casilli/ Reuters

El Parc des Princes de París será el escenario del enfrentamiento entre PSG y Tottenham por la fase de grupos de la Champions League.

El partido está programado para el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 3:00 p. m., y se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia europea.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La cita entre el conjunto parisino y el club inglés adquiere especial relevancia por su impacto directo en la clasificación a octavos de final. El PSG, que busca recuperarse tras una derrota 1-2 ante Bayern, y el Tottenham, que llega motivado tras golear 4-0 a Copenhague, medirán fuerzas ante la mirada de más de 48.000 espectadores en el emblemático estadio francés.

La transmisión del encuentro está asegurada para toda Sudamérica. ESPN ofrecerá la cobertura principal en la región, mientras que los aficionados de Colombia, Ecuador y Perú podrán seguir el partido a través de ESPN 2, lo que garantiza el acceso a uno de los duelos más esperados de la jornada.

En cuanto a las posibles alineaciones, el PSG podría presentar a Lucas Chevalier en la portería; Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Senny Mayulu en el mediocampo; y Khvicha Kvaratskhelia junto a Bradley Barcola en la delantera.

PSG viene de vencer a
PSG viene de vencer a Le Havre en el fútbol francés- crédito Catherine Steenkeste/ Reuters

Por parte del Tottenham, Guglielmo Vicario se perfila como guardameta; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero y Djed Spence en la zaga; Rodrigo Bentancur, João Palhinha y Xavi Simons en el centro del campo; y Mohammed Kudus, Wilson Odobert y Richarlison como referentes ofensivos.

El contexto en la tabla de posiciones añade presión al compromiso. El PSG necesita sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación, mientras que el Tottenham busca consolidarse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda tras su reciente victoria.

El resultado de este partido puede modificar el panorama del grupo, ya que un triunfo de los ingleses los acercaría a los puestos de clasificación, mientras que los parisinos están obligados a puntuar para mantenerse entre los mejores del grupo.

Tottenham viene de ser vapuleado
Tottenham viene de ser vapuleado por el Arsenal- crédito Andrew Couldridge/ Reuters

Ficha del partido

  • Competición: UEFA Champions League 2025-26, fase de grupos
  • Fecha: Miércoles, 26 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia).
  • Sede: Parc des Princes, París.
  • Transmisión: En Colombia, por ESPN / Disney+ Plan Premium.
El partido se disputará en
El partido se disputará en el Parque de los Príncipes- crédito Benoit Tessier/ Reuters

Cómo va la tabla de posiciones de la Champions League

Esta edición de la Champions League ya no tiene el formato tradicional de grupos de cuatro equipos. En su lugar, participan 36 equipos en una fase “liga” en la que cada club disputa 8 partidos contra rivales distintos (4 de local y 4 de visita).

Al final de esta fase, los equipos que terminen del 1.º al 8.º lugar se clasifican directamente a los octavos de final; los del 9.º al 24.º lugar disputan una ronda de play-offs para avanzar; y los que queden del 25.º al 36.º quedan eliminados.

En lo más alto de la tabla, los equipos que llevan 12 puntos (es decir, victorias en sus primeros cuatro partidos) son Bayern Munich, Arsenal y Inter Milan. A continuación aparece Manchester City con 10 puntos (3 victorias y 1 derrota) y luego clubes como Paris Saint‑Germain, Newcastle United, Real Madrid y Liverpool con 9 puntos cada uno.

Un poco más abajo, en el puesto 9.º aparece Galatasaray con también 9 puntos (aunque menor diferencia de goles que los de arriba) y, en décima posición, Tottenham Hotspur con 8 puntos tras 2 victorias y 2 empates. Eso significa que Tottenham está en zona de play-offs (del 9.º al 24.º) pero aún no en la parte de clasificación directa (1.º-8.º).

En la parte baja de la tabla ya aparecen equipos que están en dificultades: por ejemplo, Marseille tiene 3 puntos tras cuatro partidos, Juventus también está muy bajo, y otros como Villarreal o Copenhagen apenas tienen 1 punto

Temas Relacionados

Champions LeaguePSGTottenhamParc des PrincesParísFase de grupos Champions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

El mediocampista Verdolaga habló su compromiso y disposición para aportar desde cualquier posición en el campo, destacando su rol más allá de las cifras

Edwin Cardona tuvo cruce con

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

El conjunto barranquillero se llevó un empate del estadio Pascual Guerrero en un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos

Revelaron los audios del polémico

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

El periodista vallecaucano, radicado en Cartagena desde hace algunos años, se refirió a su tensa relación con el caldense, con el que compartió durante varios años

Iván Mejía hizo grave denuncia

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

El conjunto Cardenal, que se consagró campeón en junio de 2025, buscará contratar jugadores de jerarquía con el fin de competir en el máximo certamen de clubes en Sudamérica

Santa Fe robaría figura a

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

El volante colombiano terminó su contrato con Club León en el fútbol mexicano, el cual no fue renovado por su alta carga salarial: jugó 34 partidos, marcó cinco goles y dio nueve asistencias

James Rodríguez recibiría una millonada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Las mejores canciones para escuchar

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

Deportes

Edwin Cardona tuvo cruce con

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras