La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El calendario de la fase definitiva de la Liga Betplay 2025-II experimentó un ajuste relevante en la agenda de la tercera jornada de los cuadrangulares, luego de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) resolviera modificar el horario del enfrentamiento entre América de Cali e Independiente Medellín.

Esta decisión respondió a la necesidad de coordinar la transmisión y logística por la coincidencia con la final de ida del Torneo Betplay.

La directora deportiva del organismo informó que, “la Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar la modificación en la programación del partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín, válido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta la programación de la final del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2025”. Con ello, el encuentro previsto inicialmente para las 7:30 p. m. del jueves 27 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, se adelantará una hora.

El partido que marcará el cierre de la tercera jornada en estos cuadrangulares se llevará a cabo finalmente a las 6:30 p. m en el mismo escenario.

En tanto, ese mismo día, la final de ida del Torneo Betplay, entre el Real Cundinamarca y Cúcuta, está programada para iniciar a las 8:30 p. m.

Así van los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El reciente balance de la segunda jornada en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II de 2025 ha puesto de manifiesto la constante tensión y la paridad que predomina en ambos grupos. En el Grupo A, tanto Junior de Barranquilla como Atlético Nacional comparten el liderazgo, acumulando cuatro puntos tras dos fechas, mientras que Independiente Medellín y América de Cali navegan en la parte baja de la clasificación con tan solo una unidad cada uno, panorama que incrementa la presión de cara a los próximos encuentros.

Uno de los partidos centrales de la fecha se disputó en Cali, donde Junior igualó 1-1 frente a América. El tanto del empate favoreció al conjunto visitante y surgió en una jugada desafortunada para Jean Pestaña, quien terminó anotando en propia puerta. La jugada fue foco de controversia, ya que las imágenes no permitieron determinar con certeza si el esférico sobrepasó completamente la línea de gol, situación que originó protestas entre los asistentes y dejó abierto el debate sobre la validez del gol.

En otro compromiso clave, el Independiente Medellín y Atlético Nacional sellaron un empate sin goles en el estadio Atanasio Girardot. Este resultado representó una mayor ventaja para el conjunto ‘verdolaga’, que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, capitalizando la falta de definición del equipo local. La falta de triunfos condiciona ahora a Medellín y América, quienes solo contabilizan un punto y se ven forzados a buscar una reacción inmediata en el calendario restante.

Junior FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Nacional: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Medellín: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. América de Cali: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Mientras tanto, el Grupo B se presenta igualmente competitivo, con Deportes Tolima al frente de la tabla. El club de Ibagué ha aprovechado el denominado “punto invisible”, beneficio adquirido por haber concluido segundo en la fase regular del todos contra todos. En su más reciente cotejo, Tolima y Atlético Bucaramanga protagonizaron un duelo muy disputado en el estadio de Ibagué que concluyó 0-0. Durante la primera parte, los locales supieron generar oportunidades, aunque el cuadro visitante equilibró el trámite en el complemento e inquietó el arco rival.

Por su parte, en la capital, Santa Fe obtuvo una victoria categórica de 3-0 contra Fortaleza en el estadio El Campín. Destacó la actuación de Hugo Rodallega, responsable de la cuota goleadora para el triunfo local. Incluso tras quedarse con un jugador menos por la expulsión de Elvis Perlaza cerca del minuto cincuenta, los ‘cardenales’ lograron sostener su dominio y cerraron la jornada de manera contundente.

Deportes Tolima: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.