Deportes

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

El volante antioqueño ingresó en el segundo tiempo del duelo entre los millonarios y la Acadé, que consiguió su tiquete a los cuartos de final de manera agónica

Guardar
Así fue el golazo de Juan Fernando Quintero con River Plate- crédito ESPN

River Plate quedó eliminado del campeonato argentino tras una derrota agónica ante Racing de Avellaneda en los octavos de final, en un partido marcado por el protagonismo de Juan Fernando Quintero.

El mediocampista colombiano anotó el gol que puso en ventaja al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, pero eligió no celebrarlo. Finalmente, Racing remontó en el tiempo de adición y selló la eliminación del conjunto Millonario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro, disputado en la cancha de Racing, comenzó con un gol tempranero de Santiago Solari para el equipo local, que se adelantó en el marcador a los 3 minutos.

River Plate, que no logró reaccionar en la primera mitad, mostró una mejoría tras el descanso con el ingreso de Quintero. Ian Subiabre igualó el partido y, poco después, el propio volante antioqueño anotó el tanto que significó la remontada parcial para River.

Juan Fernando Quintero tuvo minutos
Juan Fernando Quintero tuvo minutos en la derrota de River Plate- crédito ESPN

La decisión de Quintero de no festejar su gol llamó la atención de los aficionados y la prensa. El colombiano, que defendió los colores de Racing entre 2023 y 2024 y fue figura en la obtención de la Copa Sudamericana, optó por un gesto de respeto hacia la hinchada que lo apoyó en el pasado.

A pesar de la ventaja conseguida, River Plate no pudo sostener el resultado. Racing logró empatar y, en los minutos finales, se llevó la victoria con un gol en tiempo de adición, dejando fuera de competencia al equipo de Gallardo y profundizando la crisis deportiva que atraviesa el club.

El presente de River Plate refleja una tendencia preocupante: el equipo acumula 12 partidos sin conocer la victoria y ha caído en nueve de sus últimos once compromisos, incluyendo derrotas en el clásico ante Boca Juniors y en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Juan Fernando Quintero fue silbado
Juan Fernando Quintero fue silbado por los hinchas de Racing- crédito Fotobaires

Juan Fernando Quintero tocó la gloria con Racing

Juanfer llegó a Racing como uno de los refuerzos más ilusionantes, con la misión de aportar creatividad y experiencia en el mediocampo. El antioqueño debutó como titular ante Unión de Santa Fe disputando 72 minutos: mostró buen toque y asociación, aunque también perdió posesión en varias ocasiones.

Al principio, la adaptación del colombiano fue un poco irregular: tardó en encontrar su ritmo óptimo en el equipo.

Quintero tuvo partidos decisivos con la Academia. Por ejemplo, en un duelo de la Copa de la Liga, el volante fue figura con un doblete que ayudó a Racing a clasificarse a instancias importantes.

Juan Fernando Quintero con el
Juan Fernando Quintero con el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing Club. - crédito AFP

En ese momento, se le vio al colombiano como un jugador fundamental para el equipo, aportando tanto en creación como en la definición. Además, su presencia estableció una conexión importante con los jóvenes y otros refuerzos, lo que reforzó su papel de líder dentro del vestuario.

Con el paso del tiempo, el rendimiento de Quintero fue fluctuando. Gustavo Costas reconoció que el volante tenía un rol clave, pero también admitió que la relación se desgastó por su deseo de irse y algunos problemas fuera de la cancha.

Además, en enero de 2025 Quintero manifestó su intención de volver a Colombia, y finalmente no se presentó a la pretemporada con el plantel de Racing, lo que evidencia una distancia creciente entre el jugador y el club.

La salida del colombiano se concretó en 2025, con Racing llegando a un acuerdo con América de Cali por su traspaso.

En su estadía con los de Avellaneda, Quintero jugó 54 partidos, anotó 13 goles y repartió 11 asistencias, También dejó una huella positiva: el colombiano fue protagonista en la obtención de la Copa Sudamericana 2024, un título histórico para el club bajo el mando de Gustavo Costas.

Temas Relacionados

River PlateRacing de AvellanedaJuan Fernando QuinteroEliminación campeonato argentinoCopa SudamericanaMarcelo GallardoColombia-Deportes

Más Noticias

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

El equipo de Luis Enrique busca llevarse los tres puntos frente a los londinenses, en un duelo que será la reedición de la Supercopa europea a comienzos de la presente temporada

PSG vs. Tottenham: hora y

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

El mediocampista Verdolaga habló su compromiso y disposición para aportar desde cualquier posición en el campo, destacando su rol más allá de las cifras

Edwin Cardona tuvo cruce con

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

El conjunto barranquillero se llevó un empate del estadio Pascual Guerrero en un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos

Revelaron los audios del polémico

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

El periodista vallecaucano, radicado en Cartagena desde hace algunos años, se refirió a su tensa relación con el caldense, con el que compartió durante varios años

Iván Mejía hizo grave denuncia

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

El conjunto Cardenal, que se consagró campeón en junio de 2025, buscará contratar jugadores de jerarquía con el fin de competir en el máximo certamen de clubes en Sudamérica

Santa Fe robaría figura a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO| Final de ‘MasterChef

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Deportes

PSG vs. Tottenham: hora y

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella