El Inter Miami de Lionel Messi podría jugar partidos amistosos de pretemporada en Colombia en 2026: este sería el rival

El interés por la gira del Inter Miami por Sudamérica ha reavivado las expectativas en el fútbol colombiano. Los planes de la escuadra de Lionel Messi y Luis Suárez incluyen no solo compromisos en Ecuador y Perú, sino también la intención de disputar un amistoso en Colombia, una posibilidad que avanza de la mano del América de Cali.

Según informó el periodista Julián Céspedes, la dirigencia del América envió un comunicado formal expresando su deseo de concretar este encuentro.

Fue el propio Andrés Osorio Suárez, director comercial de América, quien confirmó a través de un correo: “De conformidad con lo conversado, manifestamos y confirmamos nuestro interés en disputar un partido amistoso con Inter de Miami en la ciudad de Cali en el mes de febrero de 2026. En esa medida, autorizamos a JS Music S.A.S. para que adelante la gestión con dicho equipo para poder llegar a un acuerdo entre las partes”.

Céspedes precisó que este mensaje le llegó directamente de los organizadores, quienes autorizaron su difusión.

Aunque en las últimas jornadas circularon rumores acerca de la visita de Inter Miami, recién el lunes se conocieron los detalles clave: el equipo estadounidense prepara partidos por Ecuador y Perú, con fechas confirmadas para enero y febrero. En Perú, el duelo se realizaría durante la tradicional ‘Noche Blanquiazul’ ante Alianza Lima el veinticuatro de enero, seguido por un enfrentamiento ante uno de los históricos de Ecuador, aun por definir, el siete de febrero.

Considerando este itinerario regional, la fecha que manejan para el choque en Colombia sería a comienzos de febrero de 2026. Por ahora, ninguna otra institución nacional ha avanzado tanto en las gestiones, aunque no se descarta que otros clubes intenten sumarse a la puja por recibir al conjunto que lidera el astro argentino.

El posible arribo de Lionel Messi a tierra colombiana representa una oportunidad comercial y deportiva sin precedentes: su sola presencia atrae multitudes y despierta el interés de patrocinadores, a lo que se suma el atractivo de ver a un Inter Miami que podría aterrizar como campeón vigente de la MLS de Estados Unidos.

La reciente clasificación de Inter Miami a la final de la conferencia este de la MLS refuerza esta expectativa. El domingo, Messi fue determinante en la victoria ante Cincinnati FC, al anotar un gol y asistir en tres ocasiones. El argentino celebró en sus redes sociales: “¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más”.

La instancia definitiva tendrá lugar el próximo sábado, cuando los de Florida reciban a New York City FC, que superó a Philadelphia Union por la mínima con gol de Maxi Moralez. La visita potencial de Messi y compañía a Colombia dependerá, en parte, de los compromisos que asuman tras la definición del campeonato estadounidense.

Así va América de Cali en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El segundo capítulo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II de 2025 ratificó la intensa competencia que domina ambos grupos, donde la igualdad y la incertidumbre condicionan el camino hacia la final.

En el Grupo A, el pulso entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se ha intensificado tras ubicarse ambos al frente de la clasificación, sumando cuatro puntos en dos partidos. Mientras tanto, Independiente Medellín y América de Cali enfrentan una situación adversa al permanecer en la parte baja, cada uno con apenas una unidad, lo que incrementa su urgencia de conseguir victorias inmediatas para no quedar rezagados.

El duelo entre América y Junior, celebrado en Cali, resultó uno de los momentos determinantes de la jornada. El empate 1-1 tuvo un desenlace polémico: un autogol de Jean Pestaña selló la igualdad para el visitante, en una jugada envuelta en dudas sobre la legitimidad del tanto.

Las repeticiones televisivas no lograron dictaminar si el balón cruzó totalmente la línea de meta, situación que generó protestas tanto en las tribunas como en el banco local y dejó abierto el debate acerca de la necesidad de mayores certezas tecnológicas en el arbitraje.

Junior FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Nacional: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Medellín: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. América de Cali: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.