Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Este fue el golazo que marcó Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata- crédito ESPN

Estudiantes de La Plata avanzó a los cuartos de final de la Liga de Argentina tras imponerse 0-1 a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en un encuentro marcado por el gol decisivo de Edwuin Cetré y la polémica previa al inicio del partido.

El equipo visitante, con el atacante colombiano como protagonista, aseguró su clasificación en un contexto de tensión por el pasillo de honor llevado a cabo de espaldas al campeón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El momento clave del partido llegó en el minuto 31, cuando Cetré, ubicado en el borde del área por el sector izquierdo, recibió el balón y remató de primera hacia el segundo palo.

La precisión y potencia del disparo superaron al arquero de Rosario Central, lo que desató la celebración de los jugadores de Estudiantes y dejó sin reacción a la afición local. Este tanto resultó definitivo en un duelo a partido único correspondiente a los octavos de final.

Y es que la previa del encuentro estuvo marcada por una polémica decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que otorgó el título de campeón a Rosario Central por la cantidad de puntos acumulados en el campeonato, sin consultar a los clubes involucrados.

En el fútbol Argentino, el Estudiantes de Cetré hizo pasillo de espaldas a Rosario Central- crédito ESPN

Esta determinación generó malestar en el plantel de Estudiantes de La Plata, que respondió con un gesto de protesta: durante el pasillo de honor obligatorio, los futbolistas del equipo platense, incluido Cetré, se dieron la espalda mientras los jugadores locales ingresaban al campo, manifestando así su inconformidad con la medida adoptada por la AFA.

El partido también contó con la presencia de figuras internacionales como Ángel Di María, integrante del plantel de Rosario Central, lo que añadió atractivo al enfrentamiento. La instancia de octavos de final, disputada a partido único, elevó la tensión y la importancia de cada jugada, en un contexto donde cualquier error podía significar la eliminación.

El gol de Cetré, ejecutado sin oposición y con una definición precisa, silenció el estadio y permitió a Estudiantes celebrar junto a su afición el paso a la siguiente ronda.

Estudiantes de La Plata eliminó a Rosario Central de la liga argentina- crédito X

Rosario Central recibió polémico título en el fútbol argentino

Fue en noviembre de 2025 qur la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un título inédito para Rosario Central: lo declaró “Campeón de Liga” por haber acumulado la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, sumando los 32 partidos de los torneos Apertura y Clausura.

Esta distinción no estaba contemplada en el reglamento original de la Liga Profesional para 2025, lo que generó críticas desde varios clubes y sectores del fútbol argentino.

El entrenador Ariel Holan y el jugador Ángel Di María celebraron el reconocimiento como una “justa validación” de la regularidad del plantel durante todo el año.

Di María recibió el trofeo de campeón en representación de Rosario Central- crédito AFA

Di María afirmó que “nunca bajaron el nivel” y que el trofeo es el premio a un trabajo sostenido: “Nos sentíamos campeones”, dijo.

Por su parte, Holan señaló que se trata de un logro que cierra una discusión histórica sobre la importancia de premiar la campaña anual.

No obstante, la decisión de la AFA provocó un fuerte revuelo. Algunos entrenadores, como Guillermo Barros Schelotto, cuestionaron el sentido del nuevo galardón: lo comparó con la “Supporters’ Shield” de la MLS y bromeó sobre si ahora deberían pagar primas a los jugadores y entrenadores.

Además, clubes como Estudiantes de La Plata expresaron su desacuerdo, argumentando que no hubo realmente una votación formal para aprobar ese título.

El propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendió la medida y aseguró que “vamos para adelante”, sin reconocer críticas ni cambios de dirección.

En paralelo, el galardón llegó en un contexto tenso: incluso el mural con la imagen de Di María en su antiguo club de barrio fue vandalizado por algunos hinchas que cuestionaron el reconocimiento.