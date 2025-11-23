Deportes

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

El colombiano fue sancionado con tres fechas luego de la infracción a Achraf Hakimi en el partido en donde los alemanes se impusieron al conjunto parisino en la fecha 4 de la Liga de Campeones

La expulsión a Luis Díaz
La expulsión a Luis Díaz se dio luego de que el juez central revisara la jugada en el VAR - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La directiva del Bayern Múnich planea apelar la sanción que la Uefa impuso al futbolista colombiano Luis Díaz, que recibió un castigo de tres partidos en la Champions League tras su expulsión en el encuentro ante el París Saint-Germain. Luego de conocer el alcance del castigo, las autoridades del club alemán manejan con escepticismo la posibilidad de éxito, pero consideran excesiva la duración de la suspensión.

Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern, señaló que la institución ya solicitó los fundamentos escritos de la resolución a la Uefa con miras a presentar un recurso formal. “Hemos solicitado a la Uefa que nos proporcione una justificación por escrito de su decisión para poder apelar. Veremos si podemos reducir la duración de la suspensión”, expuso Dreesen ante Sky Sports Alemania. El dirigente manifestó su sorpresa por la medida, la cual superó las expectativas iniciales del club, que anticipaba una sanción menor para el atacante colombiano.

Según relató el directivo, la comunicación inicial de la Uefa generó en el seno del equipo la expectativa de un partido de suspensión; sin embargo, el órgano rector del fútbol europeo determinó una sanción de tres partidos. Dreesen admitió que esta extensión sorprendió tanto a la plantilla como a la dirección del club: “Tras recibir la carta inicial de la Uefa, pensamos que solo sería una sanción de un partido. Por lo tanto, la suspensión de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; estábamos completamente desprevenidos”, explicó.

Jan-Christian Dreesen aseguró que aunque
Jan-Christian Dreesen aseguró que aunque consideran difícil apelarán la sanción a Luis Díaz - crédito Leonhard Simon/Reuters

El incidente que derivó en la sanción ocurrió durante el enfrentamiento ante el París Saint-Germain, en el que el futbolista nacido en La Guajira, Colombia, anotó dos goles antes de ser expulsado por una dura entrada contra Achraf Hakimi. Aunque el propio Bayern aceptó que la acción mereció la expulsión, reclamaron proporcionalidad en la penalización recibida. Según el club, “Obviamente, fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia ni estuvo dirigida contra el árbitro, y no hubo más infracciones después de la falta”, matizó Dreesen.

El directivo resaltó que en ocasiones anteriores, acciones similares se saldaron con suspensiones equivalentes, pero defendió que el caso de Díaz no ameritaba un castigo tan drástico. “En el pasado, solo este tipo de infracciones han resultado en una suspensión de tres partidos. Creemos que no debería haber una suspensión de tres partidos, pero siendo realistas, debemos decir que este tipo de apelación solo prospera en casos muy excepcionales”, sostuvo.

Achraf Hakimi espera estar recuperado
Achraf Hakimi espera estar recuperado para la Copa Africana de Naciones - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

De confirmarse la sanción, Luis Díaz quedará al margen de los siguientes tres compromisos del club bávaro en Champions, entre ellos el partido ante el Arsenal en Londres el próximo miércoles, un duelo directo en la cima del grupo. La expectativa es que el colombiano vuelva para la última fecha de la fase liga, cuando el Bayern enfrente al PSV Eindhoven en enero de 2026.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del club, también brindó su punto de vista sobre el castigo y el futuro inmediato del plantel sin su habitual extremo izquierdo titular. “No soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si logramos reducir la suspensión a dos, sería fantástico. En mi opinión, tres partidos es muy duro”, expresó Eberl.

Este es el calendario del Bayern Múnich por lo que resta del 2025

Luis Díaz es uno de
Luis Díaz es uno de los goleadores del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026 - crédito Odd ANDERSEN/AFP
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli
  • 3 de diciembre de 2025 - Copa de Alemania: Union Berlín vs. Bayern Múnich
  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart vs. Bayern Múnich
  • 9 de diciembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa
  • 14 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Mainz 05
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim vs. Bayern Múnich

