La Liga BetPlay entregaría título al líder de la reclasificación, copiando al fútbol argentino: vea la propuesta

Después de que la AFA le dio un trofeo a Rosario Central por ser puntero de la tabla anual, en la Dimayor se plantearía esa idea y contaría con buen apoyo de los equipos

La Dimayor entregaría un nuevo trofeo en el fútbol colombiano, que sería para el líder de la reclasificación - crédito Colprensa

Hubo un gran escándalo en el fútbol internacional por el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino de entregarle un sorpresivo título a Rosario Central, debido a que fue líder de la tabla anual en la Liga Profesional, pero sin haber ganado los torneos Apertura o el Clausura, este último aún en disputa.

Como si fuera poco, la Liga BetPlay haría lo mismo para coronar al ganador de la tabla de la reclasificación, que se usa para definir los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana, siempre y cuando no fuera ganador de los campeonatos semestrales o de la Copa Colombia.

Queda por saber si la idea será aprobada en la próxima asamblea ordinaria de la Dimayor, que sería en diciembre para definir el calendario y formato de competencia en 2026, pero contaría con el apoyo de varios equipos y provocaría todo un cambio en el fútbol colombiano.

“Una estrella al mejor de la reclasificación”

La decisión de la AFA con Rosario Central, que se registró sin autorización de los otros equipos y en una oficina, provocó toda clase de comentarios no solo en Argentina, sino en el resto del continente porque se trata de una idea que, hasta este momento, nunca se consideró seriamente.

El periodista Antonio Casale, durante el programa Espn F360, aseguró que los equipos de la Liga BetPlay empezaron a analizar la idea de darle un trofeo al líder de la reclasificación, explicando que un presidente lanzó la idea en un chat de WhatsApp y “18 de los presidentes les gustó la idea“.

El sorpresivo título de Rosario Central, llamado "Campeón Liga 2025" por ser líder de la tabla anual, se repetiría en Colombia - crédito @RosarioCentral/X

“Mire lo de Argentina, están dando tres títulos por año. Damos un título por semestre y una estrella al mejor de la reclasificación, y esos tres cupos son para Copa Libertadores”, dijo el comunicador, citando lo que sería el mensaje de ese directivo a los demás socios de la Dimayor.

Como si fuera poco, esos equipos de la Liga BetPlay “buscan un tercer tiquete a fase de grupos” de la Libertadores, dijo Casale, aunque sin especificar si sería por medio de un quinto clasificado, uno más de los cuatro tiquetes actuales, o que uno de los conjuntos que llega a segunda ronda previa dé el salto.

Medellín es el líder de la tabla de reclasificación 2025 por sus buenos números en la Liga BetPlay- crédito Colprensa

Actualmente, Medellín es el líder de la reclasificación con 87 puntos, fue subcampeón del primer semestre y finalista de la Copa Colombia 2025, aunque si esa propuesta tiene aprobación, sería para la edición 2026, cuando se modifique el calendario por el mundial de la FIFA.

¿Cómo funciona la reclasificación?

A lo largo de los años, la tabla anual de los campeonatos de primera división en Colombia fue usada para todo tipo, primero para definir los clasificados a las rondas finales, luego el descenso, después por las bonificaciones a los mejores de las campañas y actualmente para los clasificados a los torneos internacionales.

Para empezar, la Copa Libertadores entrega cuatro cupos a Colombia, dos son por reclasificación y pertenecen a los dos primeros conjuntos, siempre y cuando no salieran campeones de la Liga BetPlay en ambos semestres, pues eso provocaría que el beneficio vaya al siguiente en lista.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay, luego de la primera fecha de cuadrangulares - crédito Dimayor

En algunos casos, cuando un mismo equipo gana los dos certámenes del año, abre un tercer lugar en la tabla anual para el torneo internacional, como se dio en las temporadas 2007 y 2013 con Atlético Nacional, siendo el único en conseguir esa doble corona en la misma temporada.

De otra parte, la reclasificación entrega tres tiquetes a la Copa Sudamericana, que son para el tercer, cuarto y quinto en la tabla, pero que no sean ganadores de la liga o Copa Colombia, esta última es la que da el último de los cuatro lugares apartados por la Conmebol al país.

