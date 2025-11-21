Deportes

Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Miles de hinchas del cuadro Opita se han mostrado en contra del posible movimiento del club hacia Yumbo, en lo que sería una de las decisiones más polémicas del FPC en los últimos años

Guardar
Atlético Huila, cuyos dueños son
Atlético Huila, cuyos dueños son los mismos del Independiente del Valle, se han esforzado en mejorar las condiciones del estadio Guillermo Plazas Alcid para sus jugadores e hinchas - crédito Atlético Huila

El Atlético Huila, que había anunciado su traslado a Yumbo, Valle del Cauca, enfrenta un escenario incierto tras la presunta cancelación de la asamblea de la Dimayor que debía formalizar el cambio de sede.

La oposición de varios equipos habría generado un giro en la situación del club, lo que mantiene en vilo a su afición y a la organización del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hace una semana, el club comunicó oficialmente su intención de mudarse a Yumbo, en el Valle del Cauca.

El traslado debía ser ratificado en una asamblea extraordinaria de la Dimayor, convocada para los próximos días, en la que se notificaría a los demás equipos sobre el cambio de sede. Sin embargo, la versión más reciente indica que el proceso se ha complicado y que la decisión final aún no está tomada.

El periodista Felipe Sierra informó que “se complicó el traslado de Huila a Yumbo”, señalando que la mayoría de los 35 clubes afiliados a la Dimayor manifestaron su oposición al cambio.

Como consecuencia, la asamblea extraordinaria prevista para el viernes 21 de noviembre se habría cancelado, a la espera de que la Dimayor y el club definan los pasos a seguir.

Se habría complicado el traslado
Se habría complicado el traslado del Huila a Yumbo- crédito @PSierraR/X

La reunión, que se realizaría de manera virtual, tenía como eje central la situación del Atlético Huila, pero ahora habría quedado suspendida hasta nuevo aviso.

No existe confirmación oficial sobre la cancelación definitiva del traslado ni sobre la postura final del club. Tampoco se ha emitido un comunicado que descarte de manera categórica la mudanza a Yumbo. Mientras tanto, se contempla la posibilidad de que la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila intervengan para evitar que el equipo abandone su sede tradicional.

En el plano deportivo, el Atlético Huila continúa enfocado en su objetivo de regresar a la primera división del fútbol colombiano, manteniéndose en la lucha por el ascenso mientras se resuelve su futuro institucional.

Se espera que en las próximas horas el club aclare su situación y defina los próximos pasos, mientras la expectativa crece entre sus seguidores y el entorno del fútbol nacional.

Atlético Huila tiene chances de
Atlético Huila tiene chances de acceder a la primera división del fútbol colombiano- crédito @PSierraR/X

Atlético Huila, un club con historia el fútbol colombiano

Atlético Huila es un club de fútbol colombiano con sede en Neiva, departamento del Huila, fundado el 29 de noviembre de 1990.

Durante sus primeros años compitió en la Categoría Primera B, la segunda división del fútbol profesional colombiano, y logró su primer ascenso en 1992.

Una figura clave en ese proceso fue el técnico Alberto Rujana, considerado “el papá del equipo” por su papel en el establecimiento del club en el fútbol profesional.

En su paso por la Primera División (Categoría Primera A), el Huila tuvo algunas de sus mejores campañas en la década de 2000. Fue subcampeón en el torneo 2007-I y nuevamente en el Finalización 2009, cuando perdió la final frente al Independiente Medellín.

El cuadro confirmó el cambio
El cuadro confirmó el cambio de sede para el municipio de Yumbo- crédito Óscar Bernal / Colprensa

Además, ha participado en competiciones internacionales, como la Copa Conmebol y la Copa Sudamericana.

A nivel de ascensos, ha ganado la Primera B en varias ocasiones (1992, 1997, 2020), consolidándose como uno de los equipos más exitosos en la división de ascenso.

El club también tiene una sección femenina, Atlético Huila Femenino, fundada en 2016. El equipo femenino alcanzó un hito histórico al ganar la Copa Libertadores Femenina en 2018, convirtiéndose en el primer equipo colombiano en lograr ese título continental.

Recientemente, el Atlético Huila vive una crisis institucional: debido al cierre y la inhabilitación de su estadio, el Guillermo Plazas Alcid, la directiva decidió solicitar su traslado a Yumbo (Valle del Cauca), lo que implicaría abandonar su nombre histórico “Atlético Huila” y desarraigar al club de su ciudad de origen.

Temas Relacionados

Atlético HuilaTraslado de sedeDimayorYumboFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo Verdolaga y los diablos rojos, pero esta vez en el Atanasio Girardot de Medellín

Nacional vs. América de Cali

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo

Previo al sorteo de la fase de grupos en Washington, sonó con fuerza una propuesta que ayudaría a equipos como la Tricolor para las convocatorias de jugadores

La FIFA le daría un

Jorge Luis Pinto calificó de “infame” la eliminación de la Honduras de Reinaldo Rueda del Mundial de 2026

El entrenador colombiano, que supo dirigir el seleccionado costarricense en el campeonato mundial de 2014, dio a conocer una serie de recomendaciones de cara al futuro del balompié del país centroamericano

Jorge Luis Pinto calificó de

Dayro Moreno protagonizó curioso momento en plena calle cuando departía con amigos: dos policías resultaron involucrados

En la grabación, los uniformados saludaron al futbolista, conversaron por un momento y le dieron la mano, como muestra de la admiración por el atacante del Once Caldas

Dayro Moreno protagonizó curioso momento

Gerardo Bedoya tiene oficialmente el récord Guinness al futbolista con más expulsiones de la historia

El antioqueño, que se desempeñó como mediocampista y lateral izquierdo, recibió 46 tarjetas rojas durante su carrera

Gerardo Bedoya tiene oficialmente el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Beéle compiten por

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Santa Fe recibió otro golpe en la Liga BetPlay: sancionaron al presidente Eduardo Méndez por polémico hecho

La FIFA le daría un duro golpe a la selección Colombia para el Mundial de 2026: afectaría los planes de Néstor Lorenzo

Jorge Luis Pinto calificó de “infame” la eliminación de la Honduras de Reinaldo Rueda del Mundial de 2026

Dayro Moreno protagonizó curioso momento en plena calle cuando departía con amigos: dos policías resultaron involucrados