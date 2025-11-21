Se habría frenado el traslado del Atlético Huila de Neiva al Valle del Cauca: esto es lo que se sabe

Atlético Huila, cuyos dueños son los mismos del Independiente del Valle, se han esforzado en mejorar las condiciones del estadio Guillermo Plazas Alcid para sus jugadores e hinchas - crédito Atlético Huila

El Atlético Huila, que había anunciado su traslado a Yumbo, Valle del Cauca, enfrenta un escenario incierto tras la presunta cancelación de la asamblea de la Dimayor que debía formalizar el cambio de sede.

La oposición de varios equipos habría generado un giro en la situación del club, lo que mantiene en vilo a su afición y a la organización del fútbol colombiano.

Hace una semana, el club comunicó oficialmente su intención de mudarse a Yumbo, en el Valle del Cauca.

El traslado debía ser ratificado en una asamblea extraordinaria de la Dimayor, convocada para los próximos días, en la que se notificaría a los demás equipos sobre el cambio de sede. Sin embargo, la versión más reciente indica que el proceso se ha complicado y que la decisión final aún no está tomada.

El periodista Felipe Sierra informó que “se complicó el traslado de Huila a Yumbo”, señalando que la mayoría de los 35 clubes afiliados a la Dimayor manifestaron su oposición al cambio.

Como consecuencia, la asamblea extraordinaria prevista para el viernes 21 de noviembre se habría cancelado, a la espera de que la Dimayor y el club definan los pasos a seguir.

Se habría complicado el traslado del Huila a Yumbo- crédito @PSierraR/X

La reunión, que se realizaría de manera virtual, tenía como eje central la situación del Atlético Huila, pero ahora habría quedado suspendida hasta nuevo aviso.

No existe confirmación oficial sobre la cancelación definitiva del traslado ni sobre la postura final del club. Tampoco se ha emitido un comunicado que descarte de manera categórica la mudanza a Yumbo. Mientras tanto, se contempla la posibilidad de que la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila intervengan para evitar que el equipo abandone su sede tradicional.

En el plano deportivo, el Atlético Huila continúa enfocado en su objetivo de regresar a la primera división del fútbol colombiano, manteniéndose en la lucha por el ascenso mientras se resuelve su futuro institucional.

Se espera que en las próximas horas el club aclare su situación y defina los próximos pasos, mientras la expectativa crece entre sus seguidores y el entorno del fútbol nacional.

Atlético Huila tiene chances de acceder a la primera división del fútbol colombiano- crédito @PSierraR/X

Atlético Huila, un club con historia el fútbol colombiano

Atlético Huila es un club de fútbol colombiano con sede en Neiva, departamento del Huila, fundado el 29 de noviembre de 1990.

Durante sus primeros años compitió en la Categoría Primera B, la segunda división del fútbol profesional colombiano, y logró su primer ascenso en 1992.

Una figura clave en ese proceso fue el técnico Alberto Rujana, considerado “el papá del equipo” por su papel en el establecimiento del club en el fútbol profesional.

En su paso por la Primera División (Categoría Primera A), el Huila tuvo algunas de sus mejores campañas en la década de 2000. Fue subcampeón en el torneo 2007-I y nuevamente en el Finalización 2009, cuando perdió la final frente al Independiente Medellín.

El cuadro confirmó el cambio de sede para el municipio de Yumbo- crédito Óscar Bernal / Colprensa

Además, ha participado en competiciones internacionales, como la Copa Conmebol y la Copa Sudamericana.

A nivel de ascensos, ha ganado la Primera B en varias ocasiones (1992, 1997, 2020), consolidándose como uno de los equipos más exitosos en la división de ascenso.

El club también tiene una sección femenina, Atlético Huila Femenino, fundada en 2016. El equipo femenino alcanzó un hito histórico al ganar la Copa Libertadores Femenina en 2018, convirtiéndose en el primer equipo colombiano en lograr ese título continental.

Recientemente, el Atlético Huila vive una crisis institucional: debido al cierre y la inhabilitación de su estadio, el Guillermo Plazas Alcid, la directiva decidió solicitar su traslado a Yumbo (Valle del Cauca), lo que implicaría abandonar su nombre histórico “Atlético Huila” y desarraigar al club de su ciudad de origen.