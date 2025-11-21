Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”

El técnico samario llegó en el segundo semestre de 2025, para ayudar al cuadro azucarero a salir de su crisis deportiva - crédito David Jaramillo / Colprensa

La gestión de Alberto Gamero durante este semestre estuvo marcada por una racha negativa: el equipo quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga Betplay, acumuló cinco derrotas consecutivas y solo logró un empate en la recta final del torneo nacional.

Estos resultados motivaron a los nuevos directivos del Club Profesional Deportivo Cali S.A. (nueva razón social del cuadro Azucarero) a evaluar detenidamente la permanencia del entrenador, cuyo contrato se extiende hasta 2026.

El 20 de noviembre de 2025 se hizo oficial la llegada de la nueva junta directiva, liderada por el grupo empresarial IDC Network- crédito @DeportivoCaliCP / X

El futuro de Alberto Gamero en el Deportivo Cali quedó despejado tras la presentación oficial de la nueva junta directiva, encabezada por Rafael Tinoco, nuevo presidente del club.

En la presentación confirmó la continuidad del técnico samario al frente del equipo, a pesar de los discretos resultados obtenidos en la Liga Betplay II-2025.

La decisión se produce luego de una serie de reuniones presenciales y virtuales entre la dirigencia y el entrenador, en las que se analizaron tanto el balance deportivo como las necesidades para la próxima temporada, además de anunciar la posibilidad de reforzar al equipo para que compita en la Liga Betplay del 2026.

Este fue el momento cuando se presentó la junta directiva del 10 veces campeón de Colombia - crédito Deportivo Cali / YouTube

“Lo primero que hicimos en la primera visita a Cali fue sentarnos con el profesor Gamero, hablamos claramente, nos explicó las razones, el porqué, lo que esperaba. Para jugar fútbol hay que darle las armas. El nivel de la liga es bastante alto”.

Tinoco agregó que hubo reuniones entre ambas partes para el proyecto de 2026.

“Ya tuvimos reuniones presenciales y virtuales en donde él nos dice, nos habla, nos explica el porqué y todas las razones. No es un tema de que nosotros creemos que el equipo debe ser así”, indicó Tinoco, respecto a las posibles salidas y llegadas de jugadores, lo que confirma que el estratega samario seguirá en su cargo.

Los objetivos de IDC Network al mando del Deportivo Cali

Deportivo Cali empezó una nueva etapa en su historia con la llegada del grupo IDC Network - crédito Deportivo Cali

Tinoco también abordó el desempeño de la plantilla bajo la dirección de Gamero, reconociendo que “entendemos los jugadores que tenía, ciertos jugadores que no rindieron por alguna u otra razón, no vamos a entrar en detalle, pero yo creo que el profesor Gamero primero nos dio una impresión muy buena de las ganas y el compromiso que tiene con el equipo”.

El dirigente centroamericano destacó la calidad de la comunicación con el entrenador y subrayó el respaldo institucional:

“Le estamos diciendo, profesor qué necesita, cómo vamos a llegar. Nosotros queremos ganar, no queremos solo entrar a los ocho, eso es lo mínimo que vamos a hacer, debemos estar en los primeros lugares, es lo que necesitamos. Nuestro plan hoy es darle las armas para que eso suceda”.

La directiva dejó claro que el objetivo va más allá de la clasificación a los cuadrangulares. Tinoco fue enfático al señalar lo siguiente:

“Nosotros queremos ganar, venimos a ganar. Aquí no venimos a decir, ah sí, un séptimo lugar es un buen lugar. Estamos pensando en torneos internacionales, estamos pensando en arreglar el estadio para los torneos internacionales. El Cali no solo es meterse a los cuadrangulares, eso es una obligación. Debemos pelear por títulos”.

Por otra parte, el periodista Andrés Felipe Cárdenas, del diario El País de Cali, explicó que el profesor no se sumó al receso de sus dirigidos y se encuentra conformando el plantel para 2026, con la mira puesta en iniciar los trabajos desde la primera semana de diciembre de 2025.

Así fue la campaña del Deportivo Cali

Deportivo Cali no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo / Colprensa

Con 21 puntos en 20 partidos, el cuadro de Alberto Gamero ganó cinco encuentros, empató seis y perdió nueve, en donde anotó 22 goles y recibió 28.

La última victoria del cuadro “Azucarero” fue el 3 de octubre de 2025, cuando venció por 1-0 al Deportivo Pereira con gol de Johan Martínez al minuto 18.

Desde este partido, el cuadro vallecaucano encadenó cinco derrotas en línea, y en su último partido de la fase regular del todos contra todos empató ante Once Caldas, el 13 de noviembre de 2025.

Los goles fueron de Felipe Aguilar al 52 para el Deportivo Cali, mientras que Luis Sánchez al 84 colocó el empate final para Once Caldas.