El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

El guardameta de Cruz Azul es señalado por la propietaria del inmueble de incumplir el contrato de arrendamiento y dejar la vivienda en mal estado luego de su salida en septiembre

Kevin Mier es acusado en
Kevin Mier es acusado en México por dañar la casa que le fue arrendada - crédito Eloisa Sánchez / REUTERS

Kevin Mier no pasa buenas horas en México: después de la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió por una dura entrada por Adalberto Carrasquilla, volante del Pumas, se conoció una acusación en contra del exportero de Atlético Nacional.

Se trata de un conflicto legal que involucra al portero colombiano Kevin Mier y la propietaria de la vivienda que ocupó en la Ciudad de México, Yolanda Muñiz Martínez, dueña del inmueble, que lo acusa de incumplimiento de contrato y daños materiales, además de señalarlo por la desaparición de un electrodoméstico.

En diálogo con el diario
En diálogo con el diario Esto, se explicó que Mier dejó en abandono la casa que tenía en México - crédito Henry Romero / REUTERS

La información se conoció por parte del diario Esto, de México, el 20 de noviembre de 2025, en donde la propietaria de la casa lo demandó ante el Poder Judicial de la Ciudad de México el 9 octubre de este año.

En el documento, se detalla que el futbolista de Cruz Azul enfrenta una demanda por un adeudo que asciende a 270 mil pesos mexicanos, cifra que corresponde a la renta impaga y penalizaciones asociadas.

La situación se agravó cuando, tras varios intentos fallidos de notificación, la demanda fue entregada el jueves trece de noviembre en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria, donde un representante jurídico del club recibió el documento, según relató Yolanda Muñiz Martínez al medio Esto.

La propietaria explicó que Kevin Mier dejó de pagar la renta de la casa ubicada en San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde residió durante el último año y medio.

El diario mexicano reveló detalles
El diario mexicano reveló detalles de cómo quedó la casa de Kevin Mier, junto a la demanda que radicó - crédito @estoenlinea / X

La vivienda, previamente habitada por el mediocampista Kevin Castaño antes de su traslado a Rusia, fue ocupada por Mier desde algunos meses después de su llegada al fútbol mexicano en enero de 2024 hasta septiembre de 2025.

La propietaria describió el deterioro en el estado de la vivienda y los conflictos surgidos en los últimos meses, explicando que la causa de la reacción del portero colombiano se originó por el robo de unos tenis.

Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó quince pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, narró Yolanda Muñiz Martínez a Esto.

Además, la dueña afirmó que el futbolista no solo dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Según los relatos al diario Esto, confirmó Muñiz Martínez que Mier le entregó la casa en condiciones deplorables, con varios muebles dañados o rotos, y sin hacerse responsable de la limpieza ni de los desperfectos.

La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”, agregó la propietaria.

Así quedó la casa dónde se hospedaba Kevin Mier

En exclusiva, los colegas del diario Esto, publicaron el estado del inmueble en donde se alojaba Kevin Mier - crédito @estoenlinea / X

Dentro de la misma información que entrega el diario Esto, se conoció que el colombiano debería tres meses de renta, valor que sigue en incremento con el paso de los días.

Además, referenciaron dentro de la misma acusación de Yolanda Muñiz Martínez que el portero de Cruz Azul se robó un horno microondas que eran parte de los electrodomésticos que hacían parte del inmueble.

La controversia se produce en un momento delicado para Kevin Mier, quien enfrenta dificultades tanto en el ámbito deportivo como en el personal, mientras la demanda sigue su curso ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Así fue la lesión de Kevin Mier

Kevin Mier sufrió una dura
Kevin Mier sufrió una dura fractura el 8 de noviembre de 2025 - crédito Henry Romero / REUTERS

El 8 de noviembre de 2025, el arquero de Cruz Azul sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha durante el partido ante Pumas Unam, lo que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses y pone en duda su participación en el proceso clasificatorio al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El incidente, ocurrido el ocho de noviembre de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc de Ciudad de México, marcó un punto de inflexión en la temporada para la llamada “Máquina Cementera”.

Mientras Cruz Azul buscaba consolidar el liderato general en el torneo Apertura 2025, una jugada protagonizada por el delantero panameño Adalberto Carrasquilla cambió el rumbo del encuentro y de la campaña del equipo. Carrasquilla realizó una barrida sobre Mier cuando Pumas mantenía la ventaja en el marcador, acción que terminó con una fractura en la tibia derecha del guardameta colombiano, quien debió abandonar el campo en camilla y fue trasladado de inmediato al hospital.

Millonarios contrataría director deportivo extranjero:

Este es el polémico afiche

Nuevo presidente del Deportivo Cali

Atlético Nacional confirmó la sede

Atlético Nacional volvió a superar
Asesinaron a un canadiense en

Desafío 2025: se filtra información

Millonarios contrataría director deportivo extranjero:

