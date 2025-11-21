Atlético Nacional confirmó la sede del partido ante Junior de Barranquilla: no saldrá de Antioquia

El equipo de Diego Arias consiguió sus primeros tres puntos en las finales del fútbol colombiano - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional comenzó con el pie derecho su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el 20 de noviembre de 2025, tras derrotar al América de Cali con gol de Matheus Uribe.

Justamente, después del triunfo en el “Coliseo de la 70″, el club confirmó a través de las redes sociales la sede en la que jugará el encuentro por la fecha 3 ante Junior de Barranquilla.

El cambio de estadio se debe a que el estadio Atanasio Girardot se usará para el concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre de 2025, lo que impide la disponibilidad del escenario deportivo en las fechas cercanas al evento.

El verde de la montaña confirmó que el partido ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se jugaría - crédito Atlético Nacional

Ante este panorama, el “Rey de Copas” informó que el escenario en el que jugará es el estadio de Ditaires, situado en Itagüí.

El conjunto verdolaga ya utilizó Ditaires como local en los cuadrangulares de la Liga 2024-II, en un encuentro frente a Pasto que resultó determinante para su posterior clasificación a la final.

Por su lado, la postura de Junior, por las declaraciones del uruguayo Alfredo Arias, también influyó en la decisión, ya que el club barranquillero expresó su desacuerdo con la opción de Manizales o Bogotá.

Según el análisis de la dirigencia de Junior, Nacional obtendría una ventaja significativa al jugar en ciudades de altura, dado que el equipo antioqueño realiza sus entrenamientos en Guarne, ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Las reacciones tras el triunfo de Atlético Nacional

El técnico interino del cuadro verdolaga habló sobre las claves del triunfo ante el cuadro rojo - crédito Dimayor / YouTube

Después del triunfo de Atlético Nacional, el entrenador Diego Arias habló sobre la dificultad que representó jugar el partido ante la “Mechita” en el estadio Atanasio Girardot, ya que explicó que se vieron sorprendidos por su postura a nivel defensivo:

“Creo que el partido que se jugó hoy es totalmente diferente al que enfrentamos hace tres días en Cali contra el América. Cambiaron la estructura, algunos jugadores. Pensábamos que el partido se podía jugar de la forma como se dio en la mayor parte del juego, ellos defendiendo más bajos. No sabíamos la estructura con la que jugarían, nos dimos cuenta cuando confirmaron la nómina, pero fue el tipo de partido que nos imaginamos que se podía dar”

“En el primer tiempo creo que hicimos un muy buen juego, generamos situaciones claras para, para abrir el marcador. No alcanzamos a finalizarlas bien, pero fueron situaciones muy bien generadas. Incluso Titi tuvo un remate, Alfredo tuvo una situación, una o dos situaciones claras, acercamientos o aproximaciones con Marino, eh, y no logramos abrir el marcador en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo seguimos trabajando, el equipo sin desesperarse. Logramos el primer gol, que estamos en unas instancias donde es muy importante el primer partido para comenzar ganando, pero creo que el equipo hizo muchas cosas buenas y nos vamos muy contentos con el rendimiento", dijo.

Atlético Nacional gana y se consolida como el líder del cuadrangular A

Atlético Nacional venció por 1-0 al América de Cali en Medellín, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

El dominio de Atlético Nacional sobre el América de Cali se consolidó en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, donde el equipo verde se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Matheus Uribe. Este resultado, que se suma a la reciente eliminación del América en la Copa Colombia a manos del mismo rival, refuerza la superioridad de Nacional en los duelos directos más recientes entre ambos clubes.

El encuentro, disputado en el estadio Atanasio Girardot, se caracterizó por el control ejercido por Nacional desde el inicio hasta el final. El equipo local mantuvo la posesión del balón y administró el marcador con solvencia, sin permitir que el América encontrara espacios para igualar el resultado.

A medida que avanzaban los minutos, la presión de Nacional se tradujo en oportunidades, hasta que Matheus Uribe logró romper la paridad con un certero cabezazo en el área, tras recibir un centro preciso. Este tanto resultó decisivo y llegó en un momento clave del partido, inclinando la balanza a favor del conjunto verde.

A pesar de estos cambios, el América no logró generar una reacción efectiva ni encontrar soluciones en el campo para empatar el marcador. El partido perdió intensidad en los minutos finales, con un Nacional que optó por manejar el ritmo y esperar en su propio terreno, mientras el América no conseguía inquietar la portería rival. La administración del resultado por parte de Nacional fue evidente, manteniendo la posesión y controlando el desarrollo del juego.

En los últimos minutos del partido, el árbitro añadió cinco minutos de tiempo adicional, mientras que Jorge Soto fue amonestado por demorar un saque, reflejando la tensión y la estrategia de Nacional para asegurar la victoria. Con este triunfo, Atlético Nacional reafirma su condición de favorito en el cuadrangular A y deja al América de Cali en la obligación de buscar una pronta recuperación en la siguiente jornada.

Ahora América tendrá que recibir a Junior en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que Nacional jugará el clásico ante Independiente Medellín.