Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Alfredo Arias habló sobre las claves de la victoria ante Medellín, y denunció una ventaja por parte de Nacional en usar Manizales como sede alterna - crédito David Jaramillo / Colprensa

La expectativa por el próximo enfrentamiento entre Junior y Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025 se intensifica, no solo por lo deportivo, sino también por la incertidumbre en torno a la sede del partido.

Después del triunfo del Junior, Alfredo Arias, técnico del conjunto barranquillero, habló en rueda de prensa, donde dejó en claro que no está dispuesto a aceptar condiciones que puedan interpretarse como “ventajas extradeportivas” para el rival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estratega uruguayo explicó las claves del triunfo ante el "Poderoso de la montaña" e hizo denuncia sobre una posible ventaja a favor de Atlético Nacional en usar Manizales como sede alternativa para jugar sus partidos como local - crédito Dimayor / YouTube

Al analizar el triunfo por la mínima diferencia, Arias subrayó la importancia de dos valores que considera esenciales.

“Hay dos valores que para mí son fundamentales en la vida. Uno es el agradecimiento. ¿Qué resalto de mis jugadores? Todo. Y agradezco poder estar junto a ellos en este equipo. El segundo es la humildad. Tenemos un equipo humilde, de buenos jugadores, pero humilde para no subestimar a nadie, para no ser vanidosos y para saber que no nos sobra nada (…) El equipo hizo un muy buen partido; debimos, si finalizábamos bien el primer tiempo, tener más tranquilidad en el marcador, tuvimos varias chances de gol”.

La polémica sobre la sede del próximo partido ante Atlético Nacional ha cobrado relevancia, ya que se especula con la posibilidad de que el duelo se dispute en Bogotá o Manizales, en lugar de Medellín. Arias fue categórico al referirse a este tema.

“Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2.000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, declaró Arias.

La polémica sobre la sede del próximo partido ante Atlético Nacional ha cobrado relevancia, ya que se especula con la posibilidad de que el duelo se dispute en Bogotá o Manizales, en lugar de Medellín. Arias fue categórico al referirse a este tema:

“Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2.000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, añadió.

Lesión de Cristian Báez

Javier Báez tuvo que salir por una lesión, siendo reemplazado por Jermein Zidane Peña, comenzando el segundo tiempo - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

La situación física del defensor central Cristian Báez también fue tema de consulta tras el partido. Arias explicó que el defensor arrastra una molestia desde el compromiso anterior ante Atlético Nacional por la fecha 20 de la Liga BetPlay, el 13 de noviembre de 2025:

“Tiene una lesión que ojalá que no sea grave, pero que arrastra del partido pasado, ya él terminó el partido pasado muy adolorido. Esperemos que pueda recuperarse porque es un valor que hemos tenido todo el campeonato y es un valor no solo importante en el juego, sino desde lo anímico, es un tigre”

Consultado sobre la influencia de la afición en sus decisiones tácticas, el entrenador fue enfático al rechazar la idea de que los cambios en el equipo respondan a la presión de la tribuna:

“O sea que usted (el periodista) dice que los cambios me los hace la tribuna, ¿verdad? Si fuera así, ya tendría que haber puesto a Teo Gutiérrez a los diez minutos. Ojo, no quiere decir que la tribuna no tenga razón, muchas veces tiene razón, pero yo ya tengo unos años en esto como para que usted me diga que la tribuna hace los cambios”, expresó

En su balance general del encuentro, el técnico resaltó el trabajo colectivo por encima de las individualidades:

“La figura hoy fue el equipo, fueron unos muchachos que entraron sabiendo que no eran favoritos, pero que tenían que ganar sí o sí. Otro resultado no nos servía, había que ganar sí o sí, medio a cero, pero había que ganar”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Junior de Barranquilla

El "Tiburón" se hizo fuerte y ganó su primer partido en los cuadrangulares ante el "Poderoso de la montaña" - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Los diez veces campeones del fútbol colombiano volverán a la acción el 23 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 p. m., cuando jueguen en el estadio Pascual Guerrero ante América de Cali por la fecha 2 del cuadrangular A de la Liga BetPlay.