Deportes

Gerardo Bedoya tiene oficialmente el récord Guinness al futbolista con más expulsiones de la historia

El antioqueño, que se desempeñó como mediocampista y lateral izquierdo, recibió 46 tarjetas rojas durante su carrera

Guardar
El colombiano informó que pedirá
El colombiano informó que pedirá el certificado que reconoce su récord - crédito Colprensa/RécordGuinness

En el fútbol existen dos sanciones para los jugadores que no cumplen con el reglamento: la primera es la tarjeta amarilla, que representa una advertencia, y la segunda, más grave, es la tarjeta roja, que implica la expulsión del jugador.

Si un futbolista comete dos faltas de mínima gravedad y recibe en ambas ocasiones la tarjeta amarilla, el árbitro debe expulsarlo. Por su parte, la tarjeta roja se muestra únicamente cuando la acción es de alta gravedad, como agresiones sin balón o golpes en los que no hay disputa por el balón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, Colombia ha sido noticia por las tarjetas rojas, ya que durante años se señaló que Gerardo Bedoya —quien jugó para clubes como Racing de Avellaneda, Santa Fe y Millonarios— era el deportista de esta disciplina con más expulsiones en partidos oficiales.

Cabe recordar que Bedoya, que se desempeñó como lateral izquierdo y mediocampista defensivo, recibió tarjeta roja en 46 ocasiones.

El colombiano es oficialmente récord Guinness

El antioqueño ahora es director
El antioqueño ahora es director técnico y ha dirigido varios equipos en Colombia - crédito gerardobedoya20/Instagram

El 20 de noviembre de 2025, Bedoya informó en su cuenta de Instagram que su nombre aparece oficialmente en los registros de los Guinness World Records como el futbolista con más expulsiones de la historia.

“Ya intuíamos que teníamos el récord mundial de tarjetas rojas de fútbol. Pero nos acaban de avisar que estamos en la página de los Guinness World Records”, escribió Bedoya en su publicación.

El antioqueño anunció que, aunque no se trata de un logro para sentirse orgulloso, solicitará el certificado que lo avala como poseedor de un récord mundial.

Además, en la imagen que compartió —donde se observa una de las 46 expulsiones que recibió—, el exfutbolista agregó un texto de manera jocosa: “Colombia, tu hijo tiene el título de Guinness World Records en tarjetas rojas de fútbol”.

Bedoya fue expulsado en 46
Bedoya fue expulsado en 46 ocasiones durante su carrera - crédito Reuters

Además de las reacciones que tuvo la publicación, varios seguidores y excompañeros de Bedoya lo felicitaron por el reconocimiento mundial.

“Puede tener todas las tarjetas rojas del mundo, pero también tenía toda la personalidad y profesionalismo en cada equipo que jugó“, ”Toda publicidad es buena. Sea buena o mala” o “Viéndolo desde la perspectiva positiva es entregarse en alma y corazón a un equipo“, son algunos de los comentarios registrados.

Además, se pronunció el también exjugador Jhonny Ramírez, que escribió: “Gerardo yo aporté un 10%, cuanto me toca“, haciendo alusión a la jugada protagonizada en un clásico entre Santa Fe y Millonarios, en el que Bedoya le pisó la cabeza estando Ramírez en el piso.

Cabe aclarar que Guinness World Records no paga dinero a las personas que rompen récords, pero sí ofrece un certificado oficial gratuito como reconocimiento. La organización considera que el reconocimiento y la fama que conlleva aparecer en el libro Guinness son la principal recompensa.

El colombiano ha afirmado que
El colombiano ha afirmado que la mayoría de expulsiones se debieron a la fama que tenía con los árbitros - crédito Colprensa

En los listados sobre los jugadores con más tarjetas rojas, el colombiano es seguido por el español Sergio Ramos, que sigue activo en Rayados de Monterrey en México.

Además, también es mencionado el brasileño Felipe Melo, que se retiró hace varios meses tras ganar la Copa Libertadores con Fluminense y Palmeiras.

Sobre las tarjetas rojas que recibió en su carrera, Gerardo Bedoya ha afirmado que fue víctima de la poca paciencia que tenía en el terreno de juego; sin embargo, ha declarado que en cierto punto también fue perjudicado por la fama negativa que tenía con algunos árbitros profesionales en Colombia.

Temas Relacionados

Gerardo BedoyaTarjea RojaRécord GuinnessRedes socialesFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo Verdolaga y los diablos rojos, pero esta vez en el Atanasio Girardot de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Esta sería la sede para el partido de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla: Manizales y Bogotá, descartadas

Debido al concierto del cantante J Balvin en Medellín, los verdes buscan un escenario para el encuentro de la tercera fecha y el Tiburón empezó a crear polémica

Esta sería la sede para

Dua Lipa habría sido la “cábala” para equipo de jugador colombiano en el futbol brasileño

La artista inglesa presenció el clásico de Río de Janeiro, entre Fluminense y Flamengo, en el que el cuadro de Luis Zubeldía se impuso 2-1

Dua Lipa habría sido la

James Rodríguez se quedaría en el fútbol mexicano: dos equipos estarían interesados en su fichaje

El volante colombiano será agente libre en 2026 por su desvinculación de León y, aunque suena con fuerza para otro país, tendría opciones fuertes en la Liga MX

James Rodríguez se quedaría en

Futbolista colombiano se “consagró” campeón en Argentina tras una reunión de dirigentes: esta es la historia

Rosario Central, que cuenta con futbolistas de la talla de Ángel Di María, Jorge Broun, entre otros, “sumó” un nuevo título en Argentina

Futbolista colombiano se “consagró” campeón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

JEP reveló cómo oficiales del

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Blessd y Beéle compiten por

Blessd y Beéle compiten por ser el artista más escuchado de Spotify Colombia esta semana

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: formaciones listas en el Atanasio Girardot

Esta sería la sede para el partido de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla: Manizales y Bogotá, descartadas

Dua Lipa habría sido la “cábala” para equipo de jugador colombiano en el futbol brasileño

James Rodríguez se quedaría en el fútbol mexicano: dos equipos estarían interesados en su fichaje

Futbolista colombiano se “consagró” campeón en Argentina tras una reunión de dirigentes: esta es la historia