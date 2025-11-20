Gerardo Bedoya tiene oficialmente el récord Guinness al futbolista con más expulsiones de la historia

El colombiano informó que pedirá el certificado que reconoce su récord - crédito Colprensa/RécordGuinness

En el fútbol existen dos sanciones para los jugadores que no cumplen con el reglamento: la primera es la tarjeta amarilla, que representa una advertencia, y la segunda, más grave, es la tarjeta roja, que implica la expulsión del jugador.

Si un futbolista comete dos faltas de mínima gravedad y recibe en ambas ocasiones la tarjeta amarilla, el árbitro debe expulsarlo. Por su parte, la tarjeta roja se muestra únicamente cuando la acción es de alta gravedad, como agresiones sin balón o golpes en los que no hay disputa por el balón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, Colombia ha sido noticia por las tarjetas rojas, ya que durante años se señaló que Gerardo Bedoya —quien jugó para clubes como Racing de Avellaneda, Santa Fe y Millonarios— era el deportista de esta disciplina con más expulsiones en partidos oficiales.

Cabe recordar que Bedoya, que se desempeñó como lateral izquierdo y mediocampista defensivo, recibió tarjeta roja en 46 ocasiones.

El colombiano es oficialmente récord Guinness

El antioqueño ahora es director técnico y ha dirigido varios equipos en Colombia - crédito gerardobedoya20/Instagram

El 20 de noviembre de 2025, Bedoya informó en su cuenta de Instagram que su nombre aparece oficialmente en los registros de los Guinness World Records como el futbolista con más expulsiones de la historia.

“Ya intuíamos que teníamos el récord mundial de tarjetas rojas de fútbol. Pero nos acaban de avisar que estamos en la página de los Guinness World Records”, escribió Bedoya en su publicación.

El antioqueño anunció que, aunque no se trata de un logro para sentirse orgulloso, solicitará el certificado que lo avala como poseedor de un récord mundial.

Además, en la imagen que compartió —donde se observa una de las 46 expulsiones que recibió—, el exfutbolista agregó un texto de manera jocosa: “Colombia, tu hijo tiene el título de Guinness World Records en tarjetas rojas de fútbol”.

Bedoya fue expulsado en 46 ocasiones durante su carrera - crédito Reuters

Además de las reacciones que tuvo la publicación, varios seguidores y excompañeros de Bedoya lo felicitaron por el reconocimiento mundial.

“Puede tener todas las tarjetas rojas del mundo, pero también tenía toda la personalidad y profesionalismo en cada equipo que jugó“, ”Toda publicidad es buena. Sea buena o mala” o “Viéndolo desde la perspectiva positiva es entregarse en alma y corazón a un equipo“, son algunos de los comentarios registrados.

Además, se pronunció el también exjugador Jhonny Ramírez, que escribió: “Gerardo yo aporté un 10%, cuanto me toca“, haciendo alusión a la jugada protagonizada en un clásico entre Santa Fe y Millonarios, en el que Bedoya le pisó la cabeza estando Ramírez en el piso.

Cabe aclarar que Guinness World Records no paga dinero a las personas que rompen récords, pero sí ofrece un certificado oficial gratuito como reconocimiento. La organización considera que el reconocimiento y la fama que conlleva aparecer en el libro Guinness son la principal recompensa.

El colombiano ha afirmado que la mayoría de expulsiones se debieron a la fama que tenía con los árbitros - crédito Colprensa

En los listados sobre los jugadores con más tarjetas rojas, el colombiano es seguido por el español Sergio Ramos, que sigue activo en Rayados de Monterrey en México.

Además, también es mencionado el brasileño Felipe Melo, que se retiró hace varios meses tras ganar la Copa Libertadores con Fluminense y Palmeiras.

Sobre las tarjetas rojas que recibió en su carrera, Gerardo Bedoya ha afirmado que fue víctima de la poca paciencia que tenía en el terreno de juego; sin embargo, ha declarado que en cierto punto también fue perjudicado por la fama negativa que tenía con algunos árbitros profesionales en Colombia.