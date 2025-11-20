Dua Lipa habría sido la “cábala” para equipo de jugador colombiano en el futbol brasileño

Dua Lipa está de gira por Sudamérica- crédito @dualipacentral_/X

En la noche del miércoles 19 de noviembre de 2025, el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro fue testigo de otro capítulo épico para el Fluminense del colombiano Kevin Serna.

En un clásico cargado de tensión, el Tricolor se impuso 2-1 ante su archirrival Flamengo, con goles de Luciano Acosta (a los 25 minutos) y del atacante colombiano (al minuto 33), mientras que Jorginho descontó para Flamengo desde el punto penal al minuto 85.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero, más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la presencia en las tribunas de una figura inesperada: la estrella de pop Dua Lipa.

La británica, que se encuentra en Brasil por su gira, fue invitada por el Fluminense, que también cuenta con los colombianos Santiago Moreno y Gabriel Fuentes en su nómina, para seguir el partido desde un palco especial y recibió una camiseta del equipo además de la ovación de otros aficionados durante el duelo.

Dua Lipa presenció el Fla-Flu en Río de Janeiro- crédito @dualipacentral_/X

Y es que este episodio no pasó desapercibido en redes sociales: para muchos, existe una superstición encarnada en una curiosa estadística: el equipo nunca ha perdido un partido en Maracaná cuando una estrella global de la música ha asistido. En 2024, Bruno Mars estuvo en un partido del Fla-Flu y Fluminense ganó 2-0.

También en 2024, Ed Sheeran presenció un Fluminense vs. Atlético-MG, y el Flu se llevó un 1-0. Con Dua Lipa, esta vez, la tendencia se mantuvo: alegría Tricolor y otro triunfo frente al Mengão.

La victoria no solo sirve para alimentar la mística del Fluminense, sino que tiene peso deportivo: con esos tres puntos, el equipo suma impulso en la lucha por un lugar en el G-6 del Brasileirão, registro que puede transformarse en boleto para la Copa Libertadores.

Ed Sheeran también ya había ido a ver a Fluminense en el estadio Maracaná- crédito X

Además, para Kevin Serna, este partido representa un momento clave en su carrera con Fluminense; su gol en un clásico de tanta presión y exposición refuerza su protagonismo dentro del equipo y muestra que no solo es una pieza más, sino un jugador capaz de definir en instancias importantes.

La anotación del colombiano, sumada a la de Acosta, cimentó la victoria sobre un rival directo.

Finalmente, la noche en Maracaná se convirtió en un símbolo de la narrativa que muchos seguidores del Flu han abrazado: la conexión casi mística entre el pop y el rendimiento del equipo.

Kevin Serna marcó en el clásico de Río de Janeiro- crédito Ricardo Moraes/ Reuters

Dua Lipa ya había ido al clásico de Argentina

Y es que en el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, celebrado recientemente en La Bombonera, la presencia de Dua Lipa aportó un brillo extra a una rivalidad ya de por sí desbordante.

La cantante británica fue captada en el palco número 5, observando el choque con atención, luciendo la camiseta de la selección Argentina.

La asistencia de la británica no fue casual: Lipa se encontraba en Buenos Aires para dos conciertos como parte de su gira sudamericana, y tras sus presentaciones decidió quedarse un día más para vivir de cerca la pasión del fútbol local.

Durante el partido, la cantante fue fotografiada junto a Juan Román Riquelme, dirigente y leyenda boquense, posando con una camiseta Xeneize con su nombre y el número 10.

A pesar de haber sido obsequiada una camiseta de River (con dorsal 22), Lipa mantuvo una postura neutra durante el duelo, vistiendo los colores albicelestes en el palco, un gesto interpretado por muchos como símbolo de respeto y admiración por el fútbol argentino en su conjunto.

La presencia de la cantante británica en el mítico estadio bonaerense generó gran revuelo entre aficionados y medios: elogios, memes y debates sobre su afinidad futbolística circularon con fuerza.