Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

La primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comenzaron con partidos intensos desde lo físico, y emocionantes desde las acciones de juego.

Y uno de los partidos que se destacó por su paridad en la previa, pero que contó con el primer golpe tanto en el comienzo de la lucha por la estrella de Navidad, como en la clasificación a los torneos internacionales fue la victoria del Junior de Barranquilla con gol de Didier Moreno al minuto 35 del partido.

Así va la reclasificación de la Liga Betplay

Los campeones semestrales (en donde Independiente Santa Fe ya aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras ganar el título en la primera parte del año) aseguran su presencia en la Copa Libertadores.

Por otra parte, el campeón de la Copa Colombia (final que se disputará en el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín) asegurará su presencia en la Copa Sudamericana.

Pero por los lados de la reclasificación, Junior de Barranquilla con su victoria ante el “Poderoso de la Montaña” se acercó a la clasificación de la fase previa de la Copa Sudamericana (en donde tendría que enfrentarse a otro rival colombiano para conseguir un cupo en la fase de grupos), dejando a Millonarios sin posibilidades matemáticas de clasificar al torneo continental.

A continuación, así va la reclasificación:

Independiente Medellín: 87 puntos (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Deportes Tolima: 85 puntos (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Atlético Nacional: 80 puntos (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026) Independiente Santa Fe: 80 puntos (ya en la fase de grupos Copa Libertadores 2026) América de Cali: 77 puntos (Fase previa de la Copa Sudamericana) Junior: 76 puntos (Fase previa de la Copa Sudamericana) Millonarios: 73 puntos Atlético Bucaramanga: 69 puntos Once Caldas: 63 puntos Alianza FC: 58 puntos

Junior dio un golpe de autoridad para comenzar con el pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 en Barranquilla dejó como saldo la victoria de Junior sobre Independiente Medellín por la mínima diferencia, en un encuentro marcado por la eficacia local y la falta de concreción visitante.

El único gol del partido, obra de Didier Moreno a los treinta y cuatro minutos, permitió a los dirigidos por Alfredo Arias sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A, mientras que el conjunto antioqueño, que había sido el mejor equipo de la fase regular con cuarenta puntos y cuarenta y seis goles, no logró capitalizar sus oportunidades.

El desarrollo del partido mostró a un Junior que, tras un arranque enérgico impulsado por su público en el estadio Metropolitano, supo resistir los embates del DIM y aprovechar un rebote en el área tras un disparo de Yimmy Chará para que Didier Moreno abriera el marcador. La defensa visitante, que había gestionado con solvencia las primeras incursiones locales, no pudo evitar la anotación que definió el encuentro.

A lo largo del primer tiempo, el equipo de Alejandro Restrepo generó varias ocasiones, destacándose un remate de Daniel Londoño que exigió una doble intervención de Marco Silveira, portero de Junior. La actuación de Silveira resultó determinante, especialmente en el segundo tiempo, cuando el Medellín adelantó sus líneas en busca del empate y el guardameta respondió con solvencia ante los intentos de Berrio y Baldomero Perlaza.

El encuentro también estuvo marcado por la intensidad y las interrupciones. Una fuerte entrada entre Guillermo Celis y Brayan León encendió los ánimos al final de la primera parte, mientras que una protesta de Restrepo por un posible penal de Didier Moreno sobre Bryan Léon Muñiz derivó en la expulsión del técnico visitante por decisión del árbitro Andrés Rojas.

Las sustituciones fueron protagonistas en ambos equipos. En el Deportivo Independiente Medellín, la lesión en el hombro de Washington Aguerre obligó al ingreso de Eder Chaux en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad se produjeron los ingresos de Arizala, Léider Berrio y el Chino Sandoval para buscar variantes ofensivas. Por el lado de Junior, Jesús Rivas reemplazó al propio Didier Moreno tras su gol, y Joel Canchimbo ingresó por Carlos Esparragoza para reforzar el mediocampo en la recta final.

La presión del “Poderoso de la Montaña” se intensificó en los últimos minutos, con varios tiros de esquina y remates que no lograron vulnerar la portería local. La defensa de Junior se replegó cerca de Silveira, apostando por salidas rápidas a través de Canchimbo y José Enamorado, quien generó peligro con un remate que pasó cerca del arco de Chaux y una jugada individual que terminó en tiro de esquina tras la intervención de Chaverra.

El partido, que se disputó el 19 de noviembre de 2025, Junior llegaba como el equipo que más goles había concedido entre los ocho clasificados, mientras que el DIM se presentaba con un estilo ofensivo y sin reservas en la búsqueda del arco rival, según el análisis de AS. La expectativa previa situaba al conjunto antioqueño como favorito, recordando que en el primer semestre había superado a los barranquilleros y avanzado a la final, que luego perdió ante Santa Fe.

El desarrollo del juego confirmó la capacidad de Junior para resistir y capitalizar sus oportunidades, mientras que el DIM evidenció dificultades para concretar en el área rival. Yeison Suárez fue amonestado por una falta cerca del área de Silveira, y la tensión se mantuvo hasta el final, con cuatro minutos de adición y la insistencia visitante en busca del empate.

La victoria de Junior por 1-0 sobre Independiente Medellín en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 deja al equipo barranquillero en una posición favorable en el Grupo A, mientras que el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo deberá ajustar su definición para no perder terreno en la lucha por un lugar en la final.

En el complemento del cuadrangular A, Nacional y América de Cali jugarán a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.