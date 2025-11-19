Deportes

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

“El Rey de Copas” y los “Diablos Rojos” se volverán a ver las caras en menos de una semana, tras las semifinales de Copa Colombia

Guardar
Rojos y verdes se citan
Rojos y verdes se citan en un nuevo partido en el Atanasio Girardot-crédito El Colombiano/Colprensa

Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay comenzaron en forma oficial el 18 de noviembre de 2025 en el estadio de Techo, con la victoria del Deportes Tolima ante Fortaleza por la mínima diferencia.

Ahora, los turnos serán de Atlético Bucaramanga recibiendo a Santa Fe (vigente campeón de Colombia), y de Junior recibiendo a Medellín, pero el duelo que cerrará la fecha 1 de las finales del fútbol colombiano se acaparará en el estadio Atanasio Girardot, cuando verdes y rojos se vuelvan a ver las caras en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Otra cita de verdes y rojos en el Coliseo de la 70

El verde viene de amargarle
El verde viene de amargarle la vida al rojo en las semifinales de la Copa Colombia-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol, y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Ortega, y estará acompañado por Fabián Hernández y Alejandro Moncada.

El VAR del compromiso estará a cargo de Fernando Acuña y de John León como AVAR.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro e historial reciente

Alfredo Morelos es una de
Alfredo Morelos es una de las grandes fichas en ataque para el cuadro verde-crédito El Colombiano/Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, que viene de jugar ante este mismo rival, el 16 de noviembre de 2025 y conseguir la clasificación a la final de la Copa Colombia, empató a dos goles en el estadio Pascual Guerrero.

Las anotaciones de Camilo Cándido, al 45+3, y de Matheus Uribe al 68, le permitieron al equipo dirigido por Diego Arias ampliar la ventaja en el marcador global (que terminó 6-3 a favor de los antioqueños), pese al doblete de Adrián Ramos al minuto 62 de tiro penal y 90+3.

En lo que se refiere a sus dos últimas presentaciones (en casa y el más reciente partido por la Liga BetPlay), viene de caer por 2-1 ante Junior de Barranquilla, el 13 de noviembre de 2025, mientras que ganó por 2-1 frente a Águilas Doradas, el 8 de noviembre de 2025.

Con los goles de Juan Bauzá al minuto 13 y de Edwin Cardona, el equipo “Rey de Copas” derrotó al cuadro dorado por 2-1, que empató parcialmente en ese momento por medio de Jean Pineda al 39.

Así viene el “Verdolaga” en sus últimos cinco partidos:

  • 16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional
  • 13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional
  • 8 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Águilas Doradas
  • 2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali
  • 30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros 0-3 Atlético Nacional
El verde viene de conseguir
El verde viene de conseguir el paso a la final ante su mismo rival de turno- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Como se mencionó anteriormente, Nacional empató ante América de Cali, el 16 de noviembre de 2025, y eliminó a los “Diablos Rojos” de la final de la Copa Colombia.

En lo que se refiere a los “Diablos Rojos”, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín por 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga BetPlay, el 13 de noviembre de 2025.

El doblete de Alexis Serna al minuto 18 y 55, junto al gol de Brayan León Muñiz al 40 de partido, dejaron al “Poderoso de la montaña” como líder del campeonato y cabeza de serie (condición que sirve que en caso de empatar en puntos con el rival y que permite al beneficiado terminar el cuadrangular como local), mientras que al América, lo dejó en el octavo puesto, con 29 puntos.

Así vienen los rojos en sus últimos cinco partidos:

  • 16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional
  • 13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-0 América de Cali
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena
  • 6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali
  • 2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

Temas Relacionados

Nacional vs. AméricaAtlético NacionalAmérica de CaliLiga BetPlayCuadrangulares Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

El entrenador vallecaucano no pudo lograr el triunfo en San José (capital de Costa Rica), y quedó por fuera de la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

Así reaccionó la prensa hondureña

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

La selección nacional logró imponerse en el marcador tras un discutido penalti que cambió el rumbo del partido; pero el análisis de Vélez advierte sobre falencias en el funcionamiento colectivo del equipo

Carlos Antonio Vélez criticó a

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

La presentación formal de la empresa, que asumirá el control del club “matecaña”, está programada para el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a. m.

El Deportivo Pereira ya tiene

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría

La ciudad se perfila como la principal candidata para albergar el torneo internacional impulsado por Agüero, gracias al respaldo institucional y al entusiasmo de la comunidad deportiva, tanto local como nacional

Le piden a Sergio ‘Kun’

Néstor Lorenzo explicó por qué se molestó con integrantes del cuerpo técnico de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

El entrenador argentino reaccionó con firmeza tras una ofensa del banco australiano durante el primer tiempo, dejando claro su compromiso con la unidad y el respeto dentro de la selección Colombia en plena victoria internacional

Néstor Lorenzo explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta opinó sobre el

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos comparten su experiencia como padres y la curiosa conexión que tiene la paternidad de ambos con un ‘reality’

Mabel Cartagena habló de su sexualidad con su esposo, y confesó si tienen pocos o muchos encuentros

Karen Sevillano pone su sello a la preliminar de Miss Universo 2025 y ‘enloquece’ a los fans de Vanessa Pulgarín: “Hay tanguita”

Deportes

Así reaccionó la prensa hondureña

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría

Néstor Lorenzo explicó por qué se molestó con integrantes del cuerpo técnico de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”