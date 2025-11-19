Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Rojos y verdes se citan en un nuevo partido en el Atanasio Girardot-crédito El Colombiano/Colprensa

Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay comenzaron en forma oficial el 18 de noviembre de 2025 en el estadio de Techo, con la victoria del Deportes Tolima ante Fortaleza por la mínima diferencia.

Ahora, los turnos serán de Atlético Bucaramanga recibiendo a Santa Fe (vigente campeón de Colombia), y de Junior recibiendo a Medellín, pero el duelo que cerrará la fecha 1 de las finales del fútbol colombiano se acaparará en el estadio Atanasio Girardot, cuando verdes y rojos se vuelvan a ver las caras en Medellín.

Otra cita de verdes y rojos en el Coliseo de la 70

El verde viene de amargarle la vida al rojo en las semifinales de la Copa Colombia-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 20 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol, y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Carlos Ortega, y estará acompañado por Fabián Hernández y Alejandro Moncada.

El VAR del compromiso estará a cargo de Fernando Acuña y de John León como AVAR.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro e historial reciente

Alfredo Morelos es una de las grandes fichas en ataque para el cuadro verde-crédito El Colombiano/Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, que viene de jugar ante este mismo rival, el 16 de noviembre de 2025 y conseguir la clasificación a la final de la Copa Colombia, empató a dos goles en el estadio Pascual Guerrero.

Las anotaciones de Camilo Cándido, al 45+3, y de Matheus Uribe al 68, le permitieron al equipo dirigido por Diego Arias ampliar la ventaja en el marcador global (que terminó 6-3 a favor de los antioqueños), pese al doblete de Adrián Ramos al minuto 62 de tiro penal y 90+3.

En lo que se refiere a sus dos últimas presentaciones (en casa y el más reciente partido por la Liga BetPlay), viene de caer por 2-1 ante Junior de Barranquilla, el 13 de noviembre de 2025, mientras que ganó por 2-1 frente a Águilas Doradas, el 8 de noviembre de 2025.

Con los goles de Juan Bauzá al minuto 13 y de Edwin Cardona, el equipo “Rey de Copas” derrotó al cuadro dorado por 2-1, que empató parcialmente en ese momento por medio de Jean Pineda al 39.

Así viene el “Verdolaga” en sus últimos cinco partidos:

16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

8 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Águilas Doradas

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros 0-3 Atlético Nacional

El verde viene de conseguir el paso a la final ante su mismo rival de turno- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Como se mencionó anteriormente, Nacional empató ante América de Cali, el 16 de noviembre de 2025, y eliminó a los “Diablos Rojos” de la final de la Copa Colombia.

En lo que se refiere a los “Diablos Rojos”, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín por 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga BetPlay, el 13 de noviembre de 2025.

El doblete de Alexis Serna al minuto 18 y 55, junto al gol de Brayan León Muñiz al 40 de partido, dejaron al “Poderoso de la montaña” como líder del campeonato y cabeza de serie (condición que sirve que en caso de empatar en puntos con el rival y que permite al beneficiado terminar el cuadrangular como local), mientras que al América, lo dejó en el octavo puesto, con 29 puntos.

Así vienen los rojos en sus últimos cinco partidos:

16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-0 América de Cali

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena

6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali