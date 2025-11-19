Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Linda Caicedo se destaca como una de las grandes figuras del Real Madrid - crédito Violeta Santos Moura / REUTERS

En su décima sexta edición, los premios Globe Soccer Awards dieron a conocer el 19 de noviembre de 2025 a los principales nominados a uno de los premios más destacados que se entregan en el mundo del fútbol.

Por los lados de Colombia, Linda Caicedo (delantera del Real Madrid) entró en la lista selecta de nominadas como mejor jugadora en la temporada 2025.

La exjugadora del América y Deportivo Cali fue nominada junto a su compañera Caroline Weir, y en donde Barcelona puso a seis jugadoras dentro de las candidatas a llevarse el premio.

La delantera del Real Madrid recibió un importante reconocimiento por parte de uno de los premios prestigiosos más destacados del fútbol europeo - crédito @Globe_Soccer / X

El anuncio se realizó a través de la cuenta de X de los Globe Soccer Awards el 19 de noviembre de 2025, en donde Linda Caicedo completa la lista de 25 jugadoras, destacándose como dos de las sudamericanas junto a la brasileña Amanda Gutierres, del Palmeiras de Brasil.

A continuación, este es el listado:

Sandy Baltimore - Francia (Chelsea)

Barbra Banda - Zambia (Orlando Pride)

Aitana Bonmatí - España (Barcelona FC)

Lucy Bronze - Inglaterra (Chelsea)

Klara Bühl - Alemania (Bayern Múnich)

Linda Caicedo - Colombia (Real Madrid)

Mariona Caldentey - España (Arsenal)

Temwa Chawinga - Malawi (Kansas City Current)

Melchie Dumornay - Haití (Olympique Lyon)

Esther González - España (NJ/NY Gotham FC)

Caroline Graham Hansen - Noruega (Barcelona FC)

Patri Guijarro - España (Barcelona FC)

Amanda Gutierres - Brasil (Palmeiras)

Hannah Hampton - Inglaterra (Chelsea)

Pernille Harder - Dinamarca (Bayern Múnich)

Chloe Kelly - Inglaterra (Arsenal)

Frida Maanum - Noruega (Arsenal)

Clara Matéo - Francia (París FC)

Lena Oberdorf - Alemania (Bayern Múnich)

Ewa Pajor - Polonia (Barcelona FC)

Claudia Pina - España (Barcelona FC)

Alexis Putellas - España (Barcelona FC)

Alessia Russo - Inglaterra (Arsenal)

Caroline Weir - Escocia (Real Madrid)

Leah Williamson - Inglaterra (Arsenal)

La rama masculina también tiene su lista de nominados

Por la rama masculina se destaca la presencia del Balón de Oro, como de grandes futbolistas como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Erling Halaand, Mohamed Salah, Harry Kane, entre otros - crédito @Globe_Soccer / X

La organización de los Globe Soccer Awards también publicó el 19 de noviembre de 2025 el listado de jugadores que pelearán por el premio a mejor jugador en la temporada.

Dentro de los nominados, se destaca la presencia de Ousmane Dembélé (Balón de Oro del 2025 y gran figura del PSG en el título de Champions Lerague), como también de la presencia de Vinicius Jr. del Real Madrid, Erling Halaand del Manchester City, de Mohamed Salah del Liverpool, y de los compañeros de Luis Díaz en el Bayern Múnich: el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.

A continuación, este es listado de jugadores:

Ousmane Dembélé - Francia (París Saint Germain)

Gianluigi Donnarumma - Italia (Manchester City)

Desire Doué - Francia (París Saint Germain)

Viktor Gyökeres - Suecia (Arsenal)

Erling Halaand - Noruega (Manchester City)

Achraf Hakimi - Marruecos (París Saint Germain)

Alexander Isak - Suecia (Liverpool)

Vinicius Jr. - Brasil (Real Madrid)

Harry Kane - Inglaterra (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia - Georgia (París Saint Germain)

Robert Lewandowski - Polonia (FC Barcelona)

Lautaro Martínez - Argentina (Inter de Milán)

Kylian Mbappé - Francia (Real Madrid)

Scott McTominay - Escocia (Napoli)

Nuno Mendes - Portugal (París Saint Germain)

Michael Olise - Francia (Bayern Múnich)

Cole Palmer - Inglaterra (Chelsea)

Pedri - España (FC Barcelona)

Raphinha - Brasil (FC Barcelona)

Declan Rice - Inglaterra (Arsenal)

Fabián Ruiz - España (París Saint Germain)

Mohamed Salah - Egipto (Liverpool)

Vitinha - Portugal (París Saint Germain)

Florian Wirtz - Alemania (Liverpool)

Lamine Yamal - España (FC Barcelona)

Historia de los Globe Soccer Awards

En el 2024, Real Madrid con Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Vinicius Jr, arrasaron con los Globe Soccer Awards - crédito Handout via REUTERS

Los Globe Soccer Awards son una ceremonia internacional de premiación creada en 2010 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de reconocer a los principales protagonistas de la industria del fútbol global. La iniciativa nació impulsada por la Asociación Europea de Agentes (EFAA) y la Asociación Europea de Clubes (ECA), quienes buscaban un espacio que no solo distinguiera a futbolistas, sino también a entrenadores, dirigentes, clubes, árbitros y agentes, es decir, a todos los actores que participan en la estructura moderna del deporte.

El evento se consolidó rápidamente gracias a su sede: Dubái, una ciudad que apostó desde el inicio por proyectarse como un centro mundial del deporte y el entretenimiento. La gala se realiza tradicionalmente como parte del Dubai International Sports Conference, lo que le otorga un contexto de discusión global sobre la evolución del fútbol.

En sus primeros años, los premios destacaron por incluir categorías poco comunes en otros galardones, como “Mejor Agente del Año”, “Mejor Director Deportivo”, “Carrera Deportiva” o “Mejor Academia”. Esto permitió que los Globe Soccer se diferenciaran de reconocimientos como el Balón de Oro o The Best de la FIFA, que se centran casi exclusivamente en jugadores y entrenadores.

Con el tiempo, la ceremonia ganó prestigio y resonancia mediática. Figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Jorge Mendes, Florentino Pérez y clubes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich han sido protagonistas recurrentes. En particular, Cristiano Ronaldo ha sido uno de los más premiados, lo que ayudó a masificar el alcance global del evento.

En años recientes, los Globe Soccer Awards ampliaron su expansión, sumando categorías para el fútbol femenino, los eSports, los creadores de contenido deportivos y análisis estadísticos avanzados. Asimismo, desde 2023 comenzaron a celebrarse ediciones paralelas en Europa y otros continentes, fortaleciendo la marca como un circuito internacional.

Hoy en día, los Globe Soccer Awards se consideran uno de los premios de mayor impacto mediático en la industria del fútbol, combinando espectáculo, reconocimiento profesional y una visión moderna de la globalización del deporte.