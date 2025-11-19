James Rodríguez recibió elogios por el emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

La Tricolor cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El avance de la selección Colombia en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó marcado por un gesto de solidaridad que trascendió el resultado deportivo.

Durante el encuentro amistoso disputado el 18 de noviembre de 2025, en el que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo superó a Australia con un contundente 3 a 0, la atención se centró en la emotiva celebración de James Rodríguez tras anotar el primer gol del partido.

El compromiso, que formó parte de la serie de partidos preparatorios de la selección, tuvo lugar en el contexto de la próxima cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En este enfrentamiento, los goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma consolidaron la segunda victoria consecutiva de Colombia, que venía de imponerse 2 a 1 ante Nueva Zelanda en su anterior presentación, el 15 de noviembre de 2025 en Miami.

Este fue el momento cuando el capitán de la selección Colombia le envía sentido homenaje a Daniel Muñoz - crédito @ParamountPlusAU / X

En el proceso de conformación de la plantilla definitiva, el cuerpo técnico colombiano ha estado evaluando nuevos talentos, aunque los jugadores de mayor experiencia continúan siendo determinantes en el rendimiento del equipo.

La actuación de James Rodríguez en el minuto 76, cuando ejecutó con precisión un tiro penalti para abrir el marcador, fue un ejemplo de ese liderazgo y apoyo al jugador del Crystal Palace.

La razón de la ausencia de Daniel Muñoz en el partido ante Australia

Un allegado cercano al defensor del Crystal Palace de Inglaterra compartió algunas imágenes del funeral de uno de sus amigos más cercanos - crédito jailer.valencia.o / TikTok

El mediocampista cucuteño, quien abrió el marcador en el minuto setenta y seis mediante un tiro penal, no solo festejó junto a sus compañeros, sino que realizó un acto de apoyo que pocos advirtieron en el momento: tomó la camiseta de Daniel Muñoz y la mostró al público, en señal de respaldo hacia el lateral derecho, ausente en el partido por motivos personales.

Según informó Tropicana FM, este gesto se produjo luego de que se conociera que Muñoz debió abandonar la concentración de la selección para asistir al funeral de un amigo cercano, Sebastián Ríos Torres.

La ausencia de Muñoz se hizo notoria en el plantel, ya que el jugador fue visto en el barrio Niquía, en el municipio de Bello, Antioquia, acompañando el cortejo fúnebre de Ríos Torres.

De acuerdo con medios locales citados por Tropicana FM, las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Muñoz visiblemente afectado junto al féretro, rodeado de una multitud que acompañó la despedida de quien era considerado uno de sus amigos más íntimos.

Así se confirmó por parte de las redes sociales sobre la muerte de uno de los amigos más cercanos a Daniel Muñoz - crédito TikTok

La imagen de Daniel Muñoz portando el ataúd de uno de sus amigos más cercanos en el barrio Niquía de Bello ha marcado los días recientes para el futbolista, quien debió abandonar la concentración de la Selección Colombia en pleno ciclo de éxitos y con su nombre en la órbita de clubes europeos como el Barcelona.

La noticia de su salida, que inicialmente se atribuyó a motivos familiares, generó especulaciones y comentarios en redes sociales, especialmente porque Muñoz no participó en el amistoso frente a Nueva Zelanda el quince de noviembre, encuentro que terminó con victoria para Colombia por 2-1, según informó la Federación Colombiana de Fútbol en su sitio oficial.

Por otra parte, el martes 18 de noviembre de 2025 se conoció la causa real de la ausencia de Muñoz: la muerte repentina de Sebastián Ríos, a quien el futbolista consideraba uno de sus mejores amigos desde la infancia. Ambos compartieron vivencias en Niquía, un sector de Bello, Antioquia, donde forjaron una amistad profunda. De acuerdo con fuentes consultadas por Semana en Medellín, el sepelio de Ríos fue el motivo que llevó a Muñoz a dejar la convocatoria, decisión que tomó con la autorización del cuerpo técnico de la selección nacional.

En un primer momento, circularon rumores en el barrio que atribuían el fallecimiento de Ríos a una infección bacteriana. Sin embargo, familiares del joven aclararon a Semana que la causa fue una pancreatitis que acabó prematuramente con su vida. Este hecho impactó de manera significativa a Muñoz, quien optó por acompañar a la familia de su amigo y rendirle homenaje en sus exequias.