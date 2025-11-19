Deportes

Escándalo del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador: “Clasificó a Panamá dos veces” y se peleó con un hincha

El entrenador colombiano finalizó las eliminatorias de la Concacaf no solo con cinco derrotas seguidas, sino en medio de una polémica por lo ocurrido en el duelo frente a los canaleros

Un aficionado le reclamó a Bolillo por la goleada de Panamá en las eliminatorias, lo que no cayó bien en el colombiano ni sus colaboradores - crédito @KarstenRivasKRG/X

Las eliminatorias de la Concacaf terminaron el 18 de noviembre con una fecha llena de emociones, goles y sorpresas, porque Curazao, Haití y Panamá clasificaron de manera directa, Surinam y Jamaica quedaron en el repechaje, mientras que Honduras y Costa Rica fracasaron.

De otro lado, Hernán Darío Gómez es acusado en la selección de El Salvador de haber “regalado” el partido ante los panameños, que golearon a la Selecta por 3-0 en la última jornada, que le dio el cupo a los canaleros a la Copa del Mundo de manera directa con 12 puntos.

Por el momento, no se sabe cuál será el futuro de Bolillo en el combinado de ese país, con el que tampoco destacó en la Copa Oro y lo más probable es que sea despedido por la federación, debido a que la caída en las clasificatorias es considerado como uno de los fracasos más rotundos en toda su historia.

“Respeta, hijo de...”

La frustración en los aficionados de la Selecta ha sido evidente, pues una fecha antes de que terminaran las eliminatorias, el equipo se quedó sin posibilidad de pelear el tiquete directo o llegar al Torneo de Repechaje, además de hacer una de sus peores presentaciones por las cinco derrotas consecutivas.

Así lo expresó un aficionado en Panamá, donde le reclamó a Bolillo Gómez por la goleada de Panamá sobre El Salvador, al asegurar que el técnico, supuestamente, dejó que los canaleros ganaran para que clasificaran al mundial, dado su pasado con esa escuadra para disputar la edición de Rusia 2018.

Hernán Darío Gómez entrenó a
Hernán Darío Gómez entrenó a El Salvador desde febrero de 2025, solo ganó tres de sus 12 encuentros dirigidos y se quedó afuera del mundial - crédito El Salvador

“Felicidades, Bolillo, clasificaste a Panamá dos veces. Solo a traer billete a El Salvador fuiste”, le dijo el hincha, quien grababa con su teléfono al momento que el colombiano ingresaba al hotel de concentración, donde al principio no le prestó atención, pero después se calentaron los ánimos.

Ernesto Gochez, miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, le reclamó fuertemente al aficionado, diciéndole “si va a estar aquí, respeta imbécil”, con mucha ira y a punto de entrar a los golpes, lo mismo que Edgar Carvajal, asistente técnico de Bolillo, que le dijo a esa persona, “respeta, hijo de puta”.

El Salvador solo ganó un
El Salvador solo ganó un partido de los seis que disputó en la última ronda de las eliminatorias de la Concacaf, perdiendo el resto - crédito El Salvador

Hernán Darío Gómez también quería golpear a ese aficionado, pero fue detenido por algunas personas de seguridad y le pidieron al otro sujeto que se alejara de la puerta del hotel, para calmar la situación.

Felicitó a Panamá y guardó silencio con El Salvador

Horas antes del cruce con el aficionado en el hotel, Bolillo se dirigió a los medios en rueda de prensa tras la goleada 3-0 en Ciudad de Panamá, donde había dicho que nunca consideraría dejarse vencer de los locales, por más que les guardara respeto y cariño por su anterior etapa entre 2014 y 2018.

Sin embargo, Hernán Darío Gómez aprovechó la conferencia para hablar bien de Panamá: “Vine a la rueda de prensa porque es obligación y vine, primero, a felicitar a los panameños, mi país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial, les deseo lo mejor, con esta selección van a hacer un Mundial mejor que en el 2018, un equipo con mucha experiencia, capacidad y felicitarlos”.

El técnico de la Selecta abrió la polémica por sus declaraciones sobre los canaleros, pues decidió que no respondería nada sobre la Selecta y la goleada en las eliminatorias de la Concacaf - crédito @losexdelfutbol/X

Luego de eso, no quiso dar explicaciones sobre la goleada ni su gestión con la Selecta: “Lo otro, excúseme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, porque lo que voy a hablar de la selección de El Salvador es íntimamente, discúlpenme los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección. Feliz noche, ni sé qué pensar”.

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa

EN VIVO Junior de Barranquilla

Así quedó la selección Colombia

Reinaldo Rueda va de fracaso

Nacional vs. América: hora y
Policía atribuyó el secuestro del

Jared Leto conquista a los

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa

