Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia a Australia: “Estalla de la furia”

La Tricolor cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia cerró el año con una goleada ante Australia por 3-0 en el estadio Citi Field, de Nueva York, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 2025.

Con los goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, el equipo de Néstor Lorenzo ahora espera lo que será el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo, evento que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, en Washington.

Por este motivo, tanto en la prensa del país oceánico (pese a jugar en la Confederación Asiática de Fútbol), como en algunos medios internacionales, reseñaron lo ocurrido tras el partido, en donde el entrenador Tony Popovic afirmó que sus jugadores estuvieron enfermos en momentos previos al partido, como también resaltaron el tiro penal que concedió la árbitra estadounidense, Brooke Mayo.

El portal australiano destacó lo ocurrido con la falta de tiro penal sancionada a Colombia - crédito ABC Australia

Uno de los que recogió las declaraciones del entrenador Tony Popovic fue el diario ABC de Australia, en donde mostró la molestia del entrenador de los “Socceroos” (apodo de la selección de Australia) por la decisión de la jueza central en decretar falta para tiro penal a favor de Colombia, y que luego James Rodríguez convirtió en gol:

“Nunca nos pitan esa falta. Está claro que solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche; no hay manera de que nosotros pudiéramos obtener un penalti así... estoy muy decepcionado con esa decisión”, mencionaron.

Otro de los medios que reseñó la victoria de Colombia, haciendo mención a lo ocurrido con los jugadores enfermos de Australia, fue uno de los diarios más destacados de Inglaterra - crédito The Guardian

The Guardian, uno de los diarios más importantes del mundo, resaltó el nivel de la selección Colombia, en donde la calificó como un rival de “clase mundial”, además, hicieron eco de las declaraciones también de Tony Popovic con respecto al grupo de jugadores enfermos que tenía en la previa del partido ante la “Tricolor”:

“Ante un rival fuerte, con un ataque de clase mundial, Australia hizo lo que ya se esperaba de ellos durante los primeros 75 minutos. Defendieron con firmeza y en gran número, entregándose al máximo en cada jugada. El entrenador Tony Popovic reveló tras el partido que casi toda la plantilla, y varios miembros del cuerpo técnico, habían pasado el domingo en cama debido a un brote de virus. Finalmente, fue decisión de los jugadores no revelar esta información antes del partido”

“No entrenaron el domingo; todo el grupo estaba enfermo en cama”, dijo Popovic. “Un virus afectó a toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico, así que no pudimos entrenar el domingo. Volamos tres horas hasta aquí el lunes y vinimos y ofrecimos una actuación realmente buena y valiente. Me sorprende lo bien que lo hicieron, porque físicamente, estaba claro que no estaban ni cerca de su nivel”, explicaron.

Otro de los portales informativos más destacados de Australia, reseñó la derrota de la siguiente forma - crédito News Australia

Finalmente, otro de los medios que también habló sobre el partido fue News Australia, en donde explicaron que pese a que el cuadro oceánico tuvo el control del partido, el tiro penal que decretó Brooke Mayo, cambió la situación del encuentro:

“La racha de derrotas de los Socceroos en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA del próximo año se ha extendido a tres partidos con una derrota por 3-0 ante Colombia en Nueva York el sábado.

A pesar de haber mejorado su juego durante la mayor parte del encuentro tras la decepcionante actuación en la derrota por 1-0 ante Venezuela el sábado pasado (15 de noviembre de 2025), los australianos volvieron a sufrir una derrota, esta vez contra una nación clasificada en el puesto número 13 del mundo.

Los Socceroos aguantaron durante 76 minutos antes de que un penalti del capitán colombiano James Rodríguez, tras una falta del suplente de los Socceroos Callum Elder sobre Santiago Arias, rompiera la resistencia de Australia", explicaron.

Qué dijo Néstor Lorenzo tras la goleada ante Australia

Colombia ha dominado el primer tiempo con varias aproximaciones al arco de Australia - crédito Football Australia

Después del partido, el entrenador argentino reflexionó sobre lo que fueron los 90 minutos ante los “Socceroos”, explicando que fue un partido exigente desde lo físico:

“Habíamos hablado de que el partido se podía dar como el de Nueva Zelanda, donde la apuesta era a la contra, al juego directo cuando se recuperaba. Ellos tienen un sistema distinto, con línea de tres o con línea de cinco, con dos carrileros, sobre todo el derecho, que subía continuamente. El desafío era tener paciencia, manejar el partido, pero evitando un poco la llegada que nos generó Nueva Zelanda, a perder segunda pelota, a perder rebotes y creo que se resolvieron de mejor manera. Hoy los muchachos tuvieron la paciencia en el juego para esperar a abrir el partido y lo hicieron de muy buena manera”, dijo.

Además, reflexionó sobre el balance que dejó el 2025 para la “Tricolor”, y destacó la cantidad de jugadores que tiene de cara a la lista definitiva para el Mundial de 2026:

“El balance es muy bueno, más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores. La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores, Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”, dijo.