Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Tony Popovic destacó el nivel de la selección Colombia previo a la doble fecha FIFA ante Venezuela y la "Tricolor" - crédito Issei Kato / REUTERS File Photo

La selección Colombia termina el 2025 ante Australia en el Citi Field Stadium de Nueva York, antes de lo que será el sorteo del Mundial de 2026 .

Luego de pasar su primera prueba al derrotar 2-1 a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Miami (casa del Inter Miami, de Lionel Messi y Rodrigo De Paul) con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, los dirigidos por Néstor Lorenzo cierran su gira norteamericana ante Australia, y con una agenda apretada tras conocerse las posibilidades de que Croacia y Francia sean los rivales en la fecha Fifa de marzo de 2026 para la “Tricolor”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tony Popovic habló sobre la exigencia que representa jugar ante Colombia - crédito Stringer / REUTERS

En medio de la preparación para lo que será el Mundial de 2026, Australia, rival de turno de los “Cafeteros” en el último tramo del 2025, Tony Popovic (técnico del cuadro oceánico) habló sobre lo que es la última fecha de amistosos sobre el partido ante Colombia, el 10 de noviembre de 2025 sobre lo que será la exigencia que le pondrán estos rivales.

“Queríamos ponernos a prueba contra un equipo sudamericano, sobre todo por su estilo de juego. Controlan muy bien el balón y son muy estructurados. Venezuela también está en proceso de cambio; tienen un entrenador interino. Entre septiembre y octubre, cambiaron a unos quince jugadores, así que ha habido muchos cambios. No sabemos qué esperar de la plantilla, pero en cuanto a calidad con el balón, disciplina y estructura, son un equipo muy organizado”, analizó.

Por otra parte, antes del partido ante Venezuela (cuando perdió 1-0, el 14 de noviembre de 2025, con gol de Jesús Ramírez), elogió el nivel de la “Tricolor” en declaraciones recogidas por parte de la Federación Australiana de Fútbol.

“Colombia es una selección de alto nivel mundial y cuenta con futbolistas fantásticos que juegan al máximo nivel. Tienen una combinación perfecta. Los colombianos poseen mucha potencia física, pero también, obviamente, la gran técnica que se espera de un rival sudamericano”, dijo.

Como viene Australia al partido ante Colombia

Australia también quiere cerrar el 2025 de buena forma - crédito Ron Chenoy / Imagn Images

La selección australiana de fútbol ya jugó su primer partido amistoso ante Venezuela, y cayó por 1-0 con gol de Jesús Ramírez al minuto 38 de partido en el estadio Shell Energy de Houston, Texas (Estados Unidos).

De esta forma, el cuadro oceánico sumó su segunda derrota de forma consecutiva en los últimos cinco amistosos y su última victoria fue el 10 de octubre de 2025, cuando venció por 1-0 a Canadá con gol de Néstor Irankunda (delantero del Watford de Inglaterra), al minuto 71 en el estadio Saputo, de Montreal, Canadá.

A continuación, así vienen los “Socceroos” en sus últimos cinco partidos:

14 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Venezuela 1-0 Australia

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 2-1 Australia

10 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-1 Australia

9 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-3 Australia

5 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Australia 1-0 Nueva Zelanda

En lo que se refiere al último partido que jugaron colombianos y australianos, hay que ir al 27 de marzo de 2018, cuando en el estadio Craven Cottage (casa del Fulham de la Premier League) de Inglaterra, empataron sin goles.

A continuación, así formó la “Tricolor” en aquella ocasión

Portero: David Ospina

Defensores: Johan Mojica, Óscar Murillo, Cristian Zapata, Santiago Arias

Mediocampistas: Abel Aguilar, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, James Rodríguez

Delanteros: Carlos Bacca, Falcao

Suplentes: Bernardo Espinosa, Victor Cantillo, Yimmi Chará, Frank Fabra, José Izquierdo, Juan Sebastián Quintero, Jefferson Lerma, Miguel Ángel Borja, Yerry Mina, Giovanni Moreno, Luis Fernando Muriel, Carlos Sánchez, Camilo Vargas, Duván Zapata

La prensa francesa reportó un posible interés de organizar un amistoso ante Colombia para marzo de 2026

Uno de los diarios deportivos más importantes de Francia reseñó la posibilidad de que Colombia y Francia se vean las caras en un amistoso, así como ocurrió en 2018 - crédito L'Equipe

Por otra parte, el 17 de noviembre de 2025, se conoció por parte del diario y canal L’Equipe de Francia, la posibilidad de que Colombia sea rival de los Galos de cara a la última doble fecha FIFA antes del comienzo del Mundial, previsto en su inauguración para el 11 de junio de 2026:

“La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Si bien el plan inicial era jugar contra Estados Unidos, ahora se prevé que “Les Blues” se enfrenten primero a un país sudamericano, en Florida", dijeron.