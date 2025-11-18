Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

El "Búfalo" protagonizó un fuerte enfrentamiento con un periodista en Cali - crédito David Jaramillo / Colprensa

El episodio ocurrido en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero, luego de la semifinal de la Copa Betplay entre América y Nacional ha generado una reacción contundente en el ámbito periodístico deportivo de Cali.

Un periodista local, que calificó de “cobarde” al delantero Alfredo Morelos, de Nacional, enfrentó consecuencias inmediatas por sus declaraciones.

El incidente se produjo al término del encuentro, cuando el periodista, en un momento de alta tensión, dirigió ese calificativo a Morelos, que había sido protagonista en el partido disputado en Cali.

La situación no pasó inadvertida y desencadenó una respuesta institucional que marcó un precedente en la cobertura de eventos deportivos en la ciudad.

El comunicador que increpó a Alfredo Morelos en la zona mixta fue retirado de su trabajo

De acuerdo con El Tiempo, la reacción ante las palabras del periodista fue drástica.

La decisión adoptada por los responsables de la organización y la cobertura mediática en el estadio Pascual Guerrero evidenció la importancia que se otorga al respeto y la ética profesional en el ejercicio periodístico, especialmente en escenarios de alta visibilidad como una semifinal de la Copa Betplay.

Por otra parte, en el comunicado de prensa emitido por parte de la emisora La Estación Deportiva, en donde ofreció disculpas a Atlético Nacional y el retiro inmediato del comunicador que increpó a Morelos en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero de Cali.

“Lo sucedido entre el jugador Alfredo Morelos y el comunicador que usaba nuestra imagen en el micrófono, NO NOS REPRESENTA, por ello extendemos nuestras disculpas al jugador y la institución que representa, ya que nuestro interés siempre ha sido y será lo reflejado en las canchas por parte de los equipos”, dijeron.

La periodista hizo énfasis en que el comunicador que increpó a Morelos ya no hace parte del equipo deportivo de la emisora radial

En adición a lo ocurrido, la directora de la emisora La Estación Deportiva explicó que el periodista fue retirado de su cargo:

“Desde la coordinación de La Estación Deportiva, pedimos disculpas al jugador Alfredo Morelos y Atlético Nacional por la actitud de William Méndez tras el partido vs. América de Cali. Cabe destacar que dicha persona ya no es parte de La Estación Deportiva”, resaltó.

Qué fue lo que pasó en la zona mixta entre Alfredo Morelos y el periodista

Alfredo Morelos fue provocado por un periodista en Cali

El periodista William Méndez, en medio de la entrevista colectiva tras la clasificación a la final de la Copa BetPlay, el periodista lo aborda con una introducción en donde dijo lo siguiente:

“Alfredo, mencionas ahorita que tú dedicas a jugar, que no te preocupa el tema de la hinchada, pero en la última visita aquí a la ciudad de Cali saliste verraco, contra nosotros la prensa, también decías que es que entonces cuando me insultan a mí”.

Allí, Morelos molesto y reconociendo al periodista, le pregunta con tono de ironía lo siguiente:

“¿Otra vez tú?“, interrumpió Morelos.

Cuando en ese momento Morelos dio su negativa a hablar con William Méndez, volviéndose el tono de la entrevista un poco hostil, el reportero comenzó a arremeter contra el goleador de Atlético Nacional, aludiendo a la manera en que el jugador salió de la cancha, enviando besos a los hinchas rivales, usando el siguiente calificativo:

“¿Por qué eres tan cobarde, Morelos?, ¿Por qué eres tan cobarde? O sea, ¿por qué te gusta ocultar las cosas, dime?“, dijo.

La tensión del momento aumentó cuando el jefe de prensa de Atlético Nacional, Juan Camilo Vasseur tuvo que intervenir para que el reportero se calmara y exigió respeto hacia el delantero.

En medio de la molestia, Morelos respondió lo siguiente:

“Cuando me torean más, más juego fútbol. Gracias a Dios me ha dado esa virtud de hacer las cosas bien. Yo acepto todo eso, no pasa nada, he pasado por momentos difíciles y eso no me afecta ahora nada”, destacó.

Esto dijo Atlético Nacional tras lo ocurrido

-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

A través del grupo de comunicaciones de WhatsApp, el cuadro verde emitió un breve mensaje apoyando el mensaje de apoyo y aceptando las disculpas de la emisora Estación Deportiva:

“Respecto al desafortunado incidente ayer en zona mixta, hemos recibido una comunicación de la estación deportiva radio presentando excusas por la situación. Las hemos recibido y recalcamos que la zona mixta es un espacio para hablar de lo que fue el juego y un espacio donde particularmente Alfredo siempre ha atendido a los medios, con muy buena disposición y dentro del marco del respeto. Damos por cerrado el tema y nos concentramos en lo que viene” finalizaron.