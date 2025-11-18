Deportes

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

La “Tricolor” se prepara para lo que será el último partido del 2025 previo al sorteo de la Copa del Mundo

La selección Colombia afrontará su último partido en 2025 de cara a lo que será el sorteo del Mundial de 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

Néstor Lorenzo ya se encuentra en Nueva York para enfrentar a Australia en el Citi Field Stadium de Nueva York, en un partido que promete intensidad, dureza, estilo similar a lo que se vivió en el encuentro ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre de 2025.

En lo que se refiere al partido ante los “Socceroos” (apodo por el cual se conoce a la selección de Australia), una de las principales novedades que se presentaría en el once titular sería la presencia de Santiago Arias (defensor del E.C. Bahía de Brasil). en reemplazo de Daniel Muñoz (defensor del Crystal Palace de Inglaterra) que tuvo que salir de la concentración debido a problemas familiares.

Por otra parte, Néstor Lorenzo podría probar a Luis Javier Suárez en lugar de Jhon Córdoba (titular ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre de 2025).

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensores: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias
  • Mediocampistas: Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Kevin Castaño
  • Delanteros: Luis Díaz, Luis Javier Suárez
  • Banco de suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Yáser Asprilla, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Carlos Andrés Gómez

