Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

La "Tricolor" encara su último partido del año calendario previo al sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia afrontará su último partido en 2025 de cara a lo que será el sorteo del Mundial de 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

Néstor Lorenzo ya se encuentra en Nueva York para enfrentar a Australia en el Citi Field Stadium de Nueva York, en un partido que promete intensidad, dureza, estilo similar a lo que se vivió en el encuentro ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre de 2025.

Con la baja de Daniel Muñoz por motivos familiares, Santiago Arias se ratificaría como el titular - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En lo que se refiere al partido ante los “Socceroos” (apodo por el cual se conoce a la selección de Australia), una de las principales novedades que se presentaría en el once titular sería la presencia de Santiago Arias (defensor del E.C. Bahía de Brasil). en reemplazo de Daniel Muñoz (defensor del Crystal Palace de Inglaterra) que tuvo que salir de la concentración debido a problemas familiares.

Por otra parte, Néstor Lorenzo podría probar a Luis Javier Suárez en lugar de Jhon Córdoba (titular ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre de 2025).

Otra de las posibilidades que tendría

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias

Mediocampistas: Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Kevin Castaño

Delanteros: Luis Díaz, Luis Javier Suárez

Banco de suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Yáser Asprilla, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Carlos Andrés Gómez