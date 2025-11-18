Deportes

El “Bolillo” Gómez y su curiosa reflexión en el cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”

El técnico colombiano de El Salvador rechaza cualquier insinuación de falta de competitividad y asegura que sus jugadores defenderán la camiseta con honor frente a Panamá, pese a estar eliminados del mundialista

"Bolillo" Gómez se mostró sincero
"Bolillo" Gómez se mostró sincero tras la eliminación de El Salvador

El ambiente antes del enfrentamiento entre El Salvador y Panamá en la última jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 ha estado marcado por las declaraciones de Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, actual seleccionador del conjunto salvadoreño y exentrenador del equipo panameño durante la Copa del Mundo 2018.

A pesar de que La Selecta ya no cuenta con opciones de acceder a los dos primeros lugares del grupo A —posiciones que otorgan el pase directo y el acceso al repechaje—, el técnico colombiano ha dejado claro que su equipo buscará complicar las aspiraciones de su rival, que necesita sumar los tres puntos y aguardar que Surinam no supere a Guatemala.

Así se refirió el entrenador antioqueño sobre cómo jugará la selección panameña su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas - crédito @TigoSportsPA / X

En la rueda de prensa previa al partido, Gómez fue interrogado sobre la posibilidad de que El Salvador facilitara el camino a Panamá, considerando que su selección ya no tiene posibilidades de clasificación.

El entrenador respondió con contundencia, rechazando cualquier insinuación de falta de competitividad.

“No tiene perdón pensar en dejarse ganar. Por eso la camiseta de un país, que es el orgullo, si uno se la pone, se tiene que hacer matar”, afirmó Gómez.

El técnico, con una trayectoria que incluye pasos por equipos como Santa Fe, Medellín, Ecuador, Guatemala, Atlético Nacional y Junior, profundizó en su postura al señalar que su sentido de pertenencia es innegociable.

“Por eso a veces las rabias mías son esas. Hermano, vos te ponés la camiseta de la selección, te tenés que hacer matar, Y si yo me pongo a dirigir la selección, en una de esas puterías que me da, si me da un infarto que me dé, porque yo tengo sentido de pertenencia”, expresó el entrenador colombiano, subrayando la intensidad con la que vive su labor.

Gómez también enfatizó la importancia del respeto hacia la selección y el país que representa:

“Nosotros y los otros equipos tienen que salir a respetar al país primero. A respetar a El Salvador, a los equipos se van a enfrentar y que no tienen nada que hacer”, declaró el técnico paisa.

Al referirse a las expectativas del partido, el seleccionador reconoció el favoritismo de Panamá, pero no descartó la posibilidad de una sorpresa:

“Ya el resultado es otra cosa. El favorito es Panamá. ¿Ustedes se imaginan si nosotros le ganamos a Panamá?, por ahí no me echan”, concluyó entre risas.

