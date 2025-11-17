Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Catalina Usme cumplió promesa tras quedar campeona en Perú- crédito @FutFemeninoU/X

Universitario, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol peruano, conquistó el Torneo Clausura del balompié femenino tras imponerse a Alianza Lima en una definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Catalina Usme, figura destacada de la jornada, marcó el gol de su equipo y fue elegida la mejor jugadora de la final, consolidando el protagonismo de las futbolistas colombianas en el certamen.

Y es que con este triunfo, Universitario aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores femenina, certamen del que Deportivo Cali es el actual subcampeón, y se clasificó a la final nacional, donde volverá a medirse con Alianza Lima.

El encuentro decisivo se mantuvo igualado hasta el minuto 77, cuando la colombiana Usme adelantó a Universitario con un tanto que parecía sentenciar el partido.

Catalina Usme fue la gran figura de Universitario en el fútbol peruano- crédito @FutFemeninoU/X

En el último minuto, Sashenka Porras igualó el marcador para Alianza Lima, lo que llevó la definición a los penales. En la tanda, la arquera Gabriela Bórquez se convirtió en protagonista al detener los disparos de Neidy Romero y Rafaela Marques, mientras que Usme, Gissella Pino, Scarleth Flores y Cindy Novoa convirtieron sus cobros para sellar el 4-2 definitivo.

El título del Torneo Clausura tuvo un significado especial para el grupo colombiano de Universitario. Además de la actuación de Usme, el director técnico Andrés Usme, Tatiana Castañeda y Karen Páez celebraron la consagración.

Tras el pitazo final, Usme y Castañeda cumplieron una promesa: recorrieron la mitad de la cancha de rodillas, un gesto que simbolizó el esfuerzo y la fe depositados en la campaña.

Catalina Usme fue una de las máximas figuras en el título de Universitarios- crédito @FutFemeninoU/X

Pese a la euforia, la capitana de Universitario optó por la mesura en sus declaraciones. “Aún nos quedan dos partidos, yo creo que es guardar la mesura también en la victoria y en la derrota. Uno tiene que guardar respeto, unas veces le toca a uno y otras veces les toca a otros“, expresó Usme en una salida a medios.

En la misma línea, el entrenador Andrés Usme valoró la celebración, pero recordó que el objetivo mayor aún está por definirse. “Hoy vamos a celebrar, porque uno no siempre está en estas instancias, pero con mesura, pensando que dentro de poco tenemos que jugar otros partidos por la estrella del año”, señaló el antioqueño, consciente de la inminente revancha ante Alianza Lima.

La definición del campeonato nacional entre Universitario y Alianza Lima ya tiene fechas: los partidos se disputarán el 7 y el 13 de diciembre, tras el parón FIFA programado para finales de noviembre por la Jornada 3 de la Liga de Naciones.

Catalina Usme jugará la Copa Libertadores en 2026- crédito @FutFemeninoU/X

Catalina Usme, una de las futbolistas colombianas más exitosas en la actualidad

Catalina Usme empezó su carrera en el club Formas Íntimas, donde jugó desde 2007 hasta 2016, consolidándose como una goleadora prolífica.

Luego, la antioqueña dio el salto al América de Cali, con el que ganó títulos de liga y se convirtió en figura clave del fútbol femenino colombiano.

En la selección Colombia, Usme ha tenido una trayectoria de más de 20 años. La volante es la máxima goleadora histórica del equipo nacional, con decenas de goles en competencias oficiales.

Usme ha disputado múltiples torneos importantes: Copa América Femenina, mundiales (2011, 2015, 2023) y Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016).

En cuanto a su carrera internacional de clubes, tras su paso exitoso por América de Cali, Usme tuvo una experiencia en la Liga MX con Pachuca.

Más recientemente, Usme dio el salto a Europa: en 2024 fichó por el Galatasaray de Turquía, aunque posteriormente se desvinculó del club.

La trayectoria de la antioqueña la ha convertido en un referente no solo por sus goles, sino también por su liderazgo y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones en el fútbol femenino.