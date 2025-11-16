Junior de Barranquilla quiere repetir la hazaña de 1993: así fue como salió campeón en un grupo con Nacional, América y Medellín

Junior de Barranquilla se prepara para afrontar el grupo A de los cuadrangulares ante Atlético Nacional, América de Cali y Medellín - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla tiene un reto enorme en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ya que quedó sembrado en el grupo A con nada menos que el líder Independiente Medellín, el favorito Atlético Nacional y la sorpresa del América de Cali, por lo que cada partido se vivirá como un clásico.

Los Tiburones quieren repetir la hazaña del campeonato de 1993, cuando salió campeón en una zona que tenía esos mismos rivales y que es recordada por muchos aficionados, pues fue una definición agónica para conocer al ganador del título y bajo un formato distinto al actual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el equipo de Alfredo Arias espera que no lo vuelva a acabar la irregularidad en los resultados, pues eso le costó el liderato que conservó en la primera mitad del campeonato y asegurar su lugar en las semifinales apenas en la fecha 19, un hecho que causó críticas en la afición.

Aquel título de 1993

Los Rojiblancos se han caracterizado por lograr títulos de manera agónica y frente a todo pronóstico, prueba de ello es la Liga BetPlay 2023-II, en la que tuvo una crisis que le costó el puesto a Hernán Darío Gómez como técnico, llegó Arturo Reyes y salió campeón ante Medellín.

Casualmente, Junior también logró título ante el Poderoso en 1993, en el campeonato colombiano que era de formato anual, con 16 participantes, y el Tiburón se armó de la mejor manera para romper una racha de 23 años sin dar una vuelta olímpica, frente a sus hinchas.

Junior de Barranquilla logró uno de los títulos más agónicos en la historia del fútbol colombiano en 1993, superando al Medellín en la definición - crédito Junior FC

En esa campaña, el conjunto del entonces técnico Julio Comesaña integraba los primeros puestos del certamen, fue líder en el grupo B del Apertura y segundo en el Finalización, además de ubicarse por detrás de Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales, que le permitió llegar a la final.

Aquella definición del título era en un grupo de cuatro equipos y eran Nacional, Medellín, América y Junior, que en la sexta jornada de 1993 salió campeón en el último minuto por 3-2, con anotación de Oswaldo Mackenzie para terminar líder de la zona por diferencia de gol.

Carlos "El Pibe" Valderrama lideró al Junior de Barranquilla a la conquista de su tercera estrella en 1993 - crédito @AlexDatos2/X

En ese momento, el Tiburón le robó el título al Poderoso de manera sorpresiva, pues el rojo superó al verde en el Atanasio Girardot por 1-0 y alcanzó a celebrar en la cancha, pero la noticia de la anotación del Nene en Barranquilla acabó con toda celebración, en un hecho muy recordado en el fútbol colombiano.

Arias destaca a Canchimbo

En rueda de prensa, el técnico Alfredo Arias habló sobre el nivel de Joel Canchimbo, juvenil que marcó el gol del triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional en la fecha 20: “Al muchacho lo pusimos en ese partido contra Águilas. No estaba siendo citado a la selección Colombia sub-20 y esa semana lo citaron a raíz del gol. Ya no lo tuvimos más. Ahora llegó lesionado (del Mundial Juvenil en Chile) y tampoco podíamos contar con él. Hace 15 días, más o menos, que está con nosotros. Por suerte se puso bien”.

El técnico Alfredo Arias respira tranquilo en Junior por el nivel de sus jugadores, en especial de los juveniles - crédito Colprensa

“Le tenemos mucha confianza. Normalmente, los jugadores jóvenes le dan a un equipo como Junior, que tiene muchos jugadores experimentados, esa frescura y, a veces, esa impronta de arriesgar un poquito más”, añadió el uruguayo.

Arias finalizó al decir que “tengo que hablar mucho con él, porque es fácil, como nos ha pasado a todos, debutar, hacer un gol… eso es fácil, es como una consecuencia de saber jugar. Lo difícil viene ahora para él. Tiene que poner los pies en la tierra y seguir muy humilde entrenando para poder seguir creciendo”.