Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Santa Fe logró la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha con técnico interino y una campaña irregular - crédito Colprensa

Santa Fe logró la hazaña de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en medio de la crisis de resultados, irregularidad de la campaña y dudas sobre el cuerpo técnico, que ahora afrontará las semifinales en el grupo B contra Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Fortaleza Ceif.

En medio de la preparación, los cardenales anunciarían en los próximos días a su nuevo técnico, lo que causaría sorpresa entre los aficionados porque se esperaba que la decisión se tomara después del campeonato o antes de que finalice 2026, para enfocarse en el torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, también se definió lo que pasará con Francisco López, que desde septiembre se encargó de la plantilla y, pese a las críticas y resultados adversos, consiguió el objetivo de los cuadrangulares y ahora afrontará la pelea por defender el título, un reto enorme para el que técnico interino.

El nuevo técnico de Santa Fe

Desde septiembre los rojos se quedaron sin entrenador, luego de que Javier Bava renunciara por aceptar una oferta de Cerro Porteño, decisión que tuvo como primera consecuencia la eliminación en la Copa Colombia, en cuartos de final, a manos de Medellín por 4-2 el marcador global.

Santa Fe demoró un tiempo en encontrar al técnico ideal y parece que será Pablo Repetto, el timonel uruguayo que, según versiones, tendría todo listo para ser anunciado por la institución y en plena pelea de los cuadrangulares del fútbol colombiano, incluso con Francisco López en su cargo.

Pablo Repetto volvería al fútbol colombiano para dirigir a Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional

La noticia fue confirmada por periodistas como Sebastián Giovanelli, de El Espectador Uruguay, y Sebastián Heredia, de La FM Más Fútbol, al mencionar que se llegó a un acuerdo para que el charrúa asuma las riendas de los cardenales por su experiencia en certámenes internacionales.

“Santa Fe avanzó y en las próximas horas anunciará la llegada de Pablo Repetto como entrenador de su equipo principal”, dijo Giovanelli en su cuenta de X el 14 de noviembre, mientras que Heredia aseguró que “en un 99.9%” es un hecho que se convertirá en el timonel en propiedad.

Solo faltaría el anuncio de Santa Fe para la llegada del técnico Pablo Repetto, en su segunda experiencia en el fútbo colombiano - crédito @SebasGiovanelli/X

Cabe recordar que el uruguayo dirigió a Atlético Nacional durante cinco meses en 17 partidos, entre marzo y agosto de 2024, consiguiendo ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas, armando la plantilla de ese segundo semestre que logró la Liga BetPlay y Copa Colombia, además de ser la base de la temporada 2025.

¿Qué pasará con Francisco López?

En su segunda etapa como técnico de los rojos, Francisco López pasó por más problemas que en el primer semestre de 2025, porque durante un tramo del campeonato no le salieron los resultados y llegó a la fecha 20 por fuera de los ocho primeros, ingresando por el triunfo 1-0 sobre Alianza en El Campín.

Pese a eso, Santa Fe mantendría a López como técnico interino, aunque al mismo tiempo anunciaría la llegada de Pablo Repetto para ser la persona en propiedad y previo al inicio de los cuadrangulares, un hecho que llama la atención y genera expectativa por cómo se maneje internamente.

Francisco López, por ahora, seguiría como técnico de Santa Fe hasta el final de la temporada 2025, sin importar lo que pase - crédito Colprensa

Al parecer, el actual timonel asumiría las semifinales sin ninguna interrupción de su labor, así como tampoco si queda campeón o solo finalista, ya que sería un hecho que el uruguayo es la persona a cargo para la temporada 2026 y solo se acomodaría para conocer la institución y al grupo.

En el segundo semestre, López suma nueve encuentros, en los que consiguió cuatro triunfos, dos igualdades y tres caídas, recordando que tres de esas victorias las logró en las últimas fechas de la Liga BetPlay y ante rivales como Deportivo Cali y Junior.