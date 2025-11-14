Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

Millonarios le madrugó al mercado de fichajes con su primer refuerzo, que no será el único en firmar antes de terminar la temporada 2025 - crédito Colprensa

Millonarios dio el primer golpe al mercado de fichajes en el fútbol colombiano, con el anuncio de Carlos Darwin Quintero como su primer refuerzo para la temporada 2026, cuando el club le apunta a salir campeón de la Liga BetPlay y espera participar en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Quintero no sería el único fichaje a presentarse en 2025, ya que habría un preacuerdo con una figura del campeonato, ha sonado con fuerza para los azules y, al parecer, se lo robó a otro conjunto histórico del país, a la espera de que llegue el momento para su presentación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, la plantilla se tomará unos días de descanso previo a la pretemporada, con dos meses para preparar al equipo con el que Hernán Torres, si es ratificado, buscará el título en 2026 y no repetir el fracaso del segundo semestre, cuando fue eliminado de los cuadrangulares con 26 puntos.

“Tiene un arreglo con Millonarios”

Desde el empate 0-0 con Once Caldas en la jornada 18, en la que los azules quedaron sin opción de quedar en los cuadrangulares, comenzó el trabajo para cerrar las primeras negociaciones con jugadores con los que tenían conversaciones y solo faltaba el momento de llegar a un acuerdo.

Uno de esos nombres sería nada menos que Santiago Mosquera, el extremo de Santa Fe que volvería a Millonarios después de ocho años, según la última información que lo tendría en los Embajadores, pese a que sigue con los rojos e iniciando la disputa de los cuadrangulares.

Santiago Mosquera fue clave para que Santa Fe clasificara a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Según el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa Blog Deportivo el viernes 14 de noviembre, el equipo de Hernán Torres habría asegurado al atacante por encima del América, otro de los posibles aspirantes a quedarse con el deportista, y solo esperaría a diciembre para confirmar la noticia.

“A Harold Santiago Mosquera todo el mundo lo está vinculando con América de Cali. Yo tengo de la misma fuente que me confirmó la llegada de Carlos Darwin Quintero que el jugador ya tiene un arreglo con Millonarios antes que con América”, fueron las palabras del comunicador.

Santiago Mosquera debutó como profesional en Millonarios durante la temporada 2017, marcando nueve goles y siete asistencias en su único año con el azul - crédito Colprensa

Bonnet añadió que “Tulio Gómez (máximo accionista del América) ni siquiera hizo una oferta por Mosquera”, que termina su contrato el 31 de diciembre de 2025 y Santa Fe, de manera extraoficial, no haría intentos para renovar el vínculo por las condiciones y aspiraciones del futbolista.

“Un equipo grande, un equipo que motiva”

De otro lado, Carlos Darwin Quintero aspira a ser figura de Millonarios en 2026, con 38 años y la obligación de salir campeón en una institución en crisis deportiva, debido a los malos resultados de 2025 y la exigencia de una afición que no aceptará otro fracaso como el más reciente en Liga BetPlay y Copa Colombia.

“Espero darles muchas alegrías, que se ilusionen y disfruten mi fútbol, y con todos los compañeros cumplir los objetivos que nos tracemos para el próximo año”, fueron las palabras del volante en el canal oficial de los azules, luego de firmar su contrato hasta diciembre de 2026.

Quintero, de 38 años, era uno de los jugadores libres más buscados del país - crédito Millonarios FC

Quintero añadió que Millonarios es “un equipo grande, un equipo que motiva, tiene mucha hinchada y mucha historia, y gracias a Dios quería ser parte de esta historia”, luego de jugar con el Deportivo Pereira desde 2024 y renunciando por la falta de pagos en los salarios.

Finalmente, falta por saber los futbolistas que saldrán de los azules en diciembre, todo dependerá del técnico Hernán Torres para definir las bajas y qué otras posiciones necesita reforzar de cara a la próxima campaña en el fútbol colombiano.