Deportes

Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

A la llegada de Carlos Darwin Quintero, que es el primer refuerzo del cuadro azul, se le sumaría uno de los atacantes con mejor momento en el fútbol colombiano e incluso se lo ganaría a otro grande del país

Guardar
Millonarios le madrugó al mercado
Millonarios le madrugó al mercado de fichajes con su primer refuerzo, que no será el único en firmar antes de terminar la temporada 2025 - crédito Colprensa

Millonarios dio el primer golpe al mercado de fichajes en el fútbol colombiano, con el anuncio de Carlos Darwin Quintero como su primer refuerzo para la temporada 2026, cuando el club le apunta a salir campeón de la Liga BetPlay y espera participar en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Quintero no sería el único fichaje a presentarse en 2025, ya que habría un preacuerdo con una figura del campeonato, ha sonado con fuerza para los azules y, al parecer, se lo robó a otro conjunto histórico del país, a la espera de que llegue el momento para su presentación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, la plantilla se tomará unos días de descanso previo a la pretemporada, con dos meses para preparar al equipo con el que Hernán Torres, si es ratificado, buscará el título en 2026 y no repetir el fracaso del segundo semestre, cuando fue eliminado de los cuadrangulares con 26 puntos.

“Tiene un arreglo con Millonarios”

Desde el empate 0-0 con Once Caldas en la jornada 18, en la que los azules quedaron sin opción de quedar en los cuadrangulares, comenzó el trabajo para cerrar las primeras negociaciones con jugadores con los que tenían conversaciones y solo faltaba el momento de llegar a un acuerdo.

Uno de esos nombres sería nada menos que Santiago Mosquera, el extremo de Santa Fe que volvería a Millonarios después de ocho años, según la última información que lo tendría en los Embajadores, pese a que sigue con los rojos e iniciando la disputa de los cuadrangulares.

Santiago Mosquera fue clave para
Santiago Mosquera fue clave para que Santa Fe clasificara a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Según el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa Blog Deportivo el viernes 14 de noviembre, el equipo de Hernán Torres habría asegurado al atacante por encima del América, otro de los posibles aspirantes a quedarse con el deportista, y solo esperaría a diciembre para confirmar la noticia.

“A Harold Santiago Mosquera todo el mundo lo está vinculando con América de Cali. Yo tengo de la misma fuente que me confirmó la llegada de Carlos Darwin Quintero que el jugador ya tiene un arreglo con Millonarios antes que con América”, fueron las palabras del comunicador.

Santiago Mosquera debutó como profesional
Santiago Mosquera debutó como profesional en Millonarios durante la temporada 2017, marcando nueve goles y siete asistencias en su único año con el azul - crédito Colprensa

Bonnet añadió que “Tulio Gómez (máximo accionista del América) ni siquiera hizo una oferta por Mosquera”, que termina su contrato el 31 de diciembre de 2025 y Santa Fe, de manera extraoficial, no haría intentos para renovar el vínculo por las condiciones y aspiraciones del futbolista.

“Un equipo grande, un equipo que motiva”

De otro lado, Carlos Darwin Quintero aspira a ser figura de Millonarios en 2026, con 38 años y la obligación de salir campeón en una institución en crisis deportiva, debido a los malos resultados de 2025 y la exigencia de una afición que no aceptará otro fracaso como el más reciente en Liga BetPlay y Copa Colombia.

“Espero darles muchas alegrías, que se ilusionen y disfruten mi fútbol, y con todos los compañeros cumplir los objetivos que nos tracemos para el próximo año”, fueron las palabras del volante en el canal oficial de los azules, luego de firmar su contrato hasta diciembre de 2026.

Quintero, de 38 años, era uno de los jugadores libres más buscados del país - crédito Millonarios FC

Quintero añadió que Millonarios es “un equipo grande, un equipo que motiva, tiene mucha hinchada y mucha historia, y gracias a Dios quería ser parte de esta historia”, luego de jugar con el Deportivo Pereira desde 2024 y renunciando por la falta de pagos en los salarios.

Finalmente, falta por saber los futbolistas que saldrán de los azules en diciembre, todo dependerá del técnico Hernán Torres para definir las bajas y qué otras posiciones necesita reforzar de cara a la próxima campaña en el fútbol colombiano.

Temas Relacionados

MillonariosSantiago MosqueraHarold Santiago MosqueraSantiago Mosquera MillonariosSantiago Mosquera Santa FeCarlos Darwin QuinteroCarlos Darwin Quintero MillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

El evento se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, con capacidad para 20.000 espectadores

Hora y dónde ver el

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado

La Dimayor dio a conocer los horarios de las primeras dos jornadas y cuáles serán los demás compromisos de las semifinales, en los que habrá muchos clásicos

Esta es la programación de

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Quintero no continuará en el Pereira en 2026, luego de que los directivos incumplieran el pago de su salario, por lo que podrá llegar como jugador libre al equipo que desee

Esto se sabe sobre la

Carlos Darwin Quintero es embajador: Millonarios confirmó su primer refuerzo para 2026

El “Científico del gol” firmó un contrato de un año con el club bogotano tras salir del Deportivo Pereira

Carlos Darwin Quintero es embajador:

Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver a la “Tricolor”

Los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo buscan sellar el 2025 con dos buenos resultados, de cara a lo que será al sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica

Colombia vs. Nueva Zelanda: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Las mejores series de Netflix

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Michelle Rouillard desató la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ con jugada que puso en aprietos a Alejandra Ávila y a Violeta Bergonzi

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Carlos Darwin Quintero es embajador: Millonarios confirmó su primer refuerzo para 2026

Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver a la “Tricolor”