Carlos Darwin Quintero es embajador: Millonarios confirmó su primer refuerzo para 2026

Quintero, de 38 años, era uno de los jugadores libres más buscados del país - crédito Millonarios FC

Debido a la crisis que vive actualmente Deportivo Pereira, varios de sus jugadores han tomado la decisión de renunciar al club Matecaña y buscar nuevos rumbos en el rentado nacional y el exterior.

Uno de ellos fue Carlos Darwin Quintero, referente del Pereira, que con 38 años sonó para llegar a varias instituciones en el Fútbol Profesional Colombiano, pero finalmente se decantó por la oferta de Millonarios.

Tras varias semanas de negociación, en la tarde del 14 de noviembre el club Embajador presentó de manera oficial a Quintero, que firmó contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de renovar hasta 2027.

El contrato incluye una cláusula para que sea renovado hasta 2027 - crédito Millonarios FC

Con los mensajes: “Las grandes especies se adaptan. Los grandes jugadores transforman” y ”Como en toda teoría evolutiva, los mejores se adaptan y crecen. Carlos Darwin Quintero llega para revolucionar nuestro ADN competitivo", Millonarios ha compartido varias piezas gráficas sobre la llegada de Carlos Darwin a la institución.

Además del Embajador, el ofensivo, que tuvo varios pasos por la selección Colombia, tuvo la posibilidad de firmar con equipos como América de Cali e Independiente Santa Fe, pero la oferta financiera que presentó el equipo azul fue la mejor.

Debido a que fue eliminado de la fase regular de la Liga Betplay, Millonarios debe esperar los resultados que se registren en los cuadrangulares para saber si disputará la Copa Sudamericana de 2026, lo que abrirá la puerta para que lleguen más refuerzos de pesos a la institución.

Quintero salió del Deportivo Pereira por la crisis financiera de esta institución - crédito Millonarios FC

Una de las dudas más latentes que se tienen al interior de Millonarios es sobre la continuidad del estratega Hernán Torres, que remplazó a David González en la mitad del semestre y firmó un contrato por varias temporadas.

A pesar de ello, los resultados recientes que ha tenido Millonarios han hecho que los seguidores del Embajador pidan la salida de Torres para que llegue un entrenador con mejor actualidad.

De la misma forma, los hinchas han cuestionado la labor de la directiva del equipo, a los que señalan de invertir poco a pesar de tener una de las taquillas más costosas del rentado nacional.

Millonarios será la última bala de Quintero

El ofensivo ya ha hablado sobre la posibilidad de retirarse - crédito Colprensa

Antes de salir del Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero ha mencionado en algunas entrevistas sobre la posibilidad de que decida dejar el fútbol profesional, por lo que se estima que Millonarios sea el último equipo para el ofensivo.

Cabe recordar que, el nacido en Tumaco, Nariño, comenzó su carrera en 2005 con Deportes Tolima, donde destacó por su velocidad y habilidad en el ataque. Tras una breve experiencia en el FC Krylia Sovetov Samara de Rusia en 2007, regresó a Colombia para jugar con Deportivo Pereira.

En 2009, Quintero se unió al Santos Laguna de la Liga MX, donde consolidó su nombre como uno de los delanteros más rápidos y peligrosos del torneo. Durante su etapa en Santos, logró dos títulos de liga (Clausura 2012 y Clausura 2015) y fue pieza clave en el esquema ofensivo del equipo. Su rendimiento llamó la atención del Club América, uno de los clubes más importantes de México, que lo fichó en 2015.

En 2018, Quintero emigró a la Major League Soccer de Estados Unidos para jugar con el Minnesota United. En la MLS, se mantuvo como un jugador desequilibrante, destacando en su primera temporada por contribuciones tanto en goles como en asistencias. Posteriormente, entre 2020 y 2022, jugó para Houston Dynamo.

Tras su paso por el fútbol estadounidense, Quintero regresó a Colombia en 2023 y se incorporó al América de Cali y un año más tarde firmó con Deportivo Pereira, en el que se mantuvo hasta el último semestre de 2025.