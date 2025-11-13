Eduardo Pimentel no soportó más y se fue en contra de dos periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

Millonarios y Chicó cerraron su año en un partido que contó con varias emociones a lo largo de los 90 minutos - crédito Macgiver Barón / Colprensa

La campaña para Millonarios y Boyacá Chicó en la temporada 2025 cerró de forma oficial.

Con el triunfo “Embajador”, dirigido por Hernán Torres, los azules llegaron a los 26 puntos, y sumaron 73 puntos en la tabla de reclasificación, lo que les permitiría jugar la Copa Sudamericana.

Pero a parte de lo deportivo, hubo una nueva polémica de Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, por un ácido comentario.

El directivo y exjugador su fue contra los periodistas Jefferson Piña y Juan Pablo Coronado, encargados de la transmisión del duelo por el canal Win.

El máximo accionista del cuadro "ajedrezado" se fue en contra del canal Win Sports por los comentarios de Juan Pablo Coronado y Jefferson Piña - crédito @Edo_Pimentel / X

Después de la victoria de Millonarios, Pimentel publicó a través de su cuenta de X, un fuerte mensaje en contra de los periodistas encargados por la jugada que se presentó al minuto 77, con una revisión en el VAR por posible falta de tiro penal por parte de Álvaro Meléndez.

Durante los comentarios que hacen Juan Pablo Coronado y Jefferson Piña de la jugada, ponen en duda que sea una falta para sanción, situación que provocó el enojo del directivo.

“Esto no tiene presentación señores de WIN sus periodistas no tienen remedio son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR que llamen al juez para que le hagan ver lo que no fue, todos vimos penal gigante, eso es ser uno muy hijo de puta y muy acomodado, si eso no es penal entonces dígame cuál es, malparidos."

Este fue el momento cuando le anulan un tiro penal a favor del Chicó, lo que provocó la furia de Eduardo Pimentel - crédito Win Sports

Carlos Antonio Vélez defendió al canal Win Sports y a los periodistas

Esta fue la defensa del comentarista a sus colegas, y la explicación del porqué no fue falta de tiro penal- crédito @WinSportsTV / X

Después del partido entre Chicó y Millonarios, Carlos Antonio Vélez se refirió a la polémica publicación

“Cuando Eduardo escribe de política, para mí eso es poesía, y Eduardo sabe que yo comparto con él sus opiniones en ese sentido, pero las deportivas no las comparto, y menos el trino de anoche. Él es uno de los que cree que la televisión le dice al VAR lo que tiene que hacer: ¡POR FAVOR! esa si es de una limitante mental"

“Yo me acuerdo que el extécnico del Bucaramanga y el Pereira sacó una tablet por allá y le hizo creer a todo el mundo que nosotros (Win Sports) influíamos, que porque Atlético Nacional y el canal eran del mismo dueño, entonces nosotros le decíamos a los árbitros cuando jugaba Nacional, lo que tenían que hacer, no me crean tan pendejo, y hay gente que cree esas estupideces”

“Y ahora Eduardo sale con eso, ¿con lo de anoche?, Eduardo, eso no es penalti, no es penalti, ¿cómo hay que decírtelo? ¿Me escuchas? Nadie puede negar, él es un hombre de fútbol: exjugador, está en todos los campos, tiene una visión amplia de lo que es el juego, eso es innegable y como te digo Eduardo, en política, 10 puntos, pero te tendrás que poner a estudiar la ley de juego. ¿Un brazo pegado al cuerpo?, ¿en dónde está la ventaja? ¿En dónde se amplía el tamaño del cuerpo? ¿En qué lugar de esa jugada? ¿En qué momento?, en ningún momento, querido"

“El árbitro se equivocó y el VAR lo hizo ver. Todavía hay quien dice que el balón iba a la puerta: puede ir al diablo, ahí no dice en la ley de juego, no dice. Ahora, Eduardo, acá entre dos: te dieron un penal y cayó al Puente de Boyacá, es un satélite, que está arriba, sí, Chicó jugó bien, y Millonarios es un esperpento, pero una cosa es una cosa y otra es otra”, detalló.

Boyacá Chicó y Millonarios se vieron en Tunja: el Embajador cerró el 2025 de forma oficial con triunfo en La Independencia

Leonardo Castro abrió el marcador para los azules - crédito Macgiver Barón / Colprensa

En duelo de eliminados, el equipo de Hernán Torres ganó por 2-1 ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

El primer gol llegó al minuto 3 de partido, después de un remate de Leonardo Castro al palo de la mano izquierda de Darío Denis, el cual no pudo hacer nada por la potencia del remate. 1-0 en la fría y vacío estadio La Independencia de Tunja.

Luego, al minuto 17, Boyacá Chicó empató el partido por medio de Jairo Molina, que aprovechó la desatención de Millonarios en defensa, en la salida desde el fondo, y cabeceó, ganando la marca a Danovis Banguero. 1-1 en el primer tiempo.

Para la segunda mitad, Beckham Castro al minuto 51, en una transición de defensa-ataque marcó el 2-1 definitivo, luego de un buen pase de Danovis Banguero, que colocó un pase filtrado para el delantero, quién llegó en un desmarque rápido y definió al palo de la mano derecha de Darío Denis.