Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

El cuadro monteriano ha sido uno de los equipos más destacados en la segunda categoría a lo largo de 2025 y estará de vuelta en la máxima división en 2026

Jaguares quedó campeón del Torneo
Jaguares quedó campeón del Torneo BetPlay en junio de 2025

El empate 2-2 entre Jaguares y Cúcuta Deportivo en la tercera fecha de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso marcó un hito en el fútbol colombiano: Jaguares aseguró su regreso a la máxima categoría para la Liga BetPlay Dimayor 2026.

El conjunto Felino, gracias a su desempeño en la tabla de reclasificación anual, se convirtió en el primer equipo en sellar su ascenso, dejando sin opciones matemáticas a sus perseguidores directos.

Y es que el sistema de ascenso en Colombia establece que el campeón del primer semestre que figure entre los dos primeros de la reclasificación obtiene el ascenso directo.

En este caso, Jaguares cumplió con ambos requisitos, lo que le permitió asegurar su lugar en la próxima temporada de la Liga BetPlay sin depender de los resultados de las jornadas restantes.

El segundo cupo para el ascenso se definirá en la denominada Gran Final, que enfrentará a los campeones de cada semestre del año.

Jaguares ascendió a la primera
Jaguares ascendió a la primera división del fútbol colombianos

Cómo van los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor

Mientras tanto, el grupo A de los cuadrangulares finales mantiene la atención de los aficionados. Cúcuta Deportivo lidera la zona con 7 puntos, seguido de cerca por Jaguares, que suma 5 unidades.

Atlético Huila e Internacional de Palmira, por su parte, no han logrado victorias y sus posibilidades de alcanzar la final del segundo semestre dependen de una combinación improbable de resultados favorables.

Al cierre de la tercera jornada, Huila e Internacional de Palmira disputaban un encuentro que permanecía igualado sin goles, lo que complicaba aún más sus aspiraciones.

En el otro cuadrangular, Real Cundinamarca se ha consolidado como el equipo más fuerte. Con dos victorias en igual número de partidos, los cundinamarqueses lideran su grupo con 4 puntos de ventaja sobre Real Cartagena, su perseguidor más cercano.

Esta diferencia le otorga a Real Cundinamarca una posición privilegiada de cara a los próximos compromisos, ya que mantiene el control absoluto del grupo y se perfila como el principal candidato para disputar la final por el ascenso.

Jaguares de Córdoba celebró su
Jaguares de Córdoba celebró su ascenso a la primera división

Fechas y partidos clave de la tercera jornada

La tercera jornada de esta zona concluirá el miércoles 12 de noviembre, cuando Club Atlético Boca Juniors de Cali reciba a Patriotas en el estadio Pascual Guerrero, en un partido programado para el 11 de noviembre a las 8:20 p. m.

Posteriormente, Real Cartagena cerrará la fecha enfrentando a Real Cundinamarca en el estadio Jaime Morón, el miércoles 12 a partir de las 6:10 p. m.

Si Real Cundinamarca evita la derrota ante Real Cartagena en los dos próximos encuentros, asegurará su presencia en la final del Torneo de Colombia 2025-2 con varias jornadas de anticipación, consolidando así su dominio en la fase de cuadrangulares.

Jaguares de Córdoba acumuló 47
Jaguares de Córdoba acumuló 47 puntos en 22 partidos jugados en el primer semestre del Torneo BetPlay 2025

Cómo ha sido la participación de Jaguares de Córdoba en la primera división

La trayectoria de Jaguares de Córdoba en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano ha sido una montaña rusa marcada por ascensos rápidos y largas batallas para mantenerse.

El club cordobés, fundado el 5 de diciembre de 2012 y debutando en la Categoría Primera B en 2013, logró el ascenso a la Categoría Primera A al ganar el primer semestre de 2014 y vencer en la final de ascenso al Deportes Quindío por un global de 3-2. Desde el semestre 2015 comenzó su recorrido en la élite.

Durante su estancia en la Primera A, Jaguares se ha caracterizado por ser un equipo que, salvo excepciones, ha luchado más por la permanencia que por los primeros lugares. En varios torneos evitó el descenso por márgenes estrechos y vivió temporadas con mucho nervio en la parte baja de la tabla de promedios.

No obstante, también hubo momentos de cierta tranquilidad: por ejemplo, en 2016 y 2018 consiguió holguras con respecto al descenso que le permitieron respirar algo más tranquilos.

Jaguares, Cúcuta Deportivo, Torneo de Ascenso, Liga Colombiana, Real Cundinamarca

