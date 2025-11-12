Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor

Medellín es uno de los favoritos a quedarse con el título en Colombia- crédito @DIM_Oficial/X

El Deportivo Independiente Medellín enfrenta un momento complicado en la recta final de la Liga BetPlay: Francisco Fydriszewski, su máximo goleador y figura ofensiva, quedó descartado para la última jornada de la fase regular y su presencia en los primeros partidos de los cuadrangulares semifinales está en duda.

El delantero argentino, pieza clave en el esquema del equipo Poderoso, sufrió una lesión de rodilla que lo aleja de los terrenos de juego en un momento decisivo para las aspiraciones del club antioqueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lesión de Fydriszewski se registró el lunes 10 de noviembre, durante la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay frente a Envigado, disputada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Cuando el reloj marcaba el minuto 87, el atacante recibió un golpe en la rodilla que lo obligó a abandonar el campo con muestras de dolor. La escena generó alarma tanto en el cuerpo técnico como entre sus compañeros, al punto que Jaime Alvarado, uno de los capitanes del equipo, solicitó de inmediato el cambio al banquillo.

Fydriszewski es el goleador del DIM- crédito X

Dos días después, el cuerpo médico del Medellín sometió al jugador a una resonancia magnética para determinar el alcance del daño. El diagnóstico oficial indicó un trauma indirecto de rodilla, con presencia de plica sinovial y artrofibrosis.

El tratamiento será médico y, por el momento, no se contempla una intervención quirúrgica. La evolución clínica del futbolista marcará los plazos de su recuperación, aunque su ausencia para el partido ante América, correspondiente a la última fecha de la fase regular, ya está confirmada.

“Presentó Trauma indirecto de rodilla, se realizaron estudios por imagen donde se evidencia plica sinovial y artrofibrosis y se determinó que su manejo será médico y no requiere intervención quirúrgica en el momento. Seguirá en manejo por el staff médico de la institución y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, dice el reporte médico oficial del cuadro antioqueño.

DIM se aseguró un lugar en la final de la Copa BetPlay- crédito Colprensa

Y es que el historial del delantero muestra que ha experimentado molestias similares en la rodilla durante su paso por el fútbol de Ecuador y Argentina, siempre tratadas con acompañamiento médico y sin necesidad de cirugía.

La baja de Fydriszewski representa un golpe sensible para el Medellín. A sus 32 años, el atacante argentino se consolidó como el máximo artillero del equipo en la temporada, con 16 goles: once en la Liga BetPlay, donde lidera la tabla de goleadores y es firme candidato a la bota de oro, y el resto en la Copa BetPlay, competición en la que fue determinante para que el club regresara a una final tras cinco años de ausencia.

Además de su capacidad goleadora, el delantero ha aportado asistencias y se ha destacado por su movilidad en el frente de ataque, consolidando una dupla efectiva con Brayan León Muñiz; su ausencia obligará al entrenador Alejandro Restrepo a replantear el esquema ofensivo en una fase crucial del torneo.

El Polaco es una de las grandes figuras del DIM- crédito @LigaBetPlayD/X

En el pasado, el cuerpo médico del Medellín ha optado por tratamientos conservadores para dolencias similares en el “Polaco”, evitando la cirugía y priorizando la recuperación clínica.

Esta experiencia previa podría influir en la estrategia actual para acelerar el regreso del goleador, aunque la prioridad será evitar riesgos que comprometan su integridad física a largo plazo.

La influencia de Fydriszewski en el juego del Medellín va más allá de los goles: su inteligencia táctica y su capacidad para generar espacios han sido fundamentales en el sistema de presión alta que exige el técnico Alejandro Restrepo. La ausencia de un jugador con estas características supone un desafío adicional para el equipo en la fase definitiva de los dos campeonatos que afronta.