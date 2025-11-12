Fuerte comunicado del Boyacá Chicó tras la decisión de jugar a puerta cerrada ante Millonarios: “No se tratan de hechos aislados”

El cuadro ajedrezado se quejó formalmente, a través de un comunicado de prensa, tras la decisión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia, de no dejar que se juegue con público visitante - crédito McGiver Barón / Colprensa

La fecha 20 de la Liga Betplay se llevará a cabo en simultáneo el 13 de noviembre de 2025, pero habrá dos partidos que se jugarán aparte, pese al interés y la importancia de los equipos.

Es el encuentro entre Boyacá Chicó ante Millonarios, que se jugará el 12 de noviembre a partir de las 8:20 p. m., en el estadio La Independencia, de Tunja, solamente será clave de forma eventual para los Embajadores, en caso de conseguir la clasificación para la Copa Sudamericana 2026 a través de la reclasificación.

No obstante, antes del duelo entre boyacenses y bogotanos, que ya no juegan por la clasificación al grupo de los ocho finalistas, se presentó una polémica: la Alcaldía de Tunja, a través de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, no permitió el ingreso de hinchada visitante al estadio La Independencia, de Tunja.

El cuadro ajedrezado emitió un duro comunicado de prensa tras la decisión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Tunja de no permitir público visitante en el estadio La Independencia de Tunja - crédito @BCHICOFCOFICIAL / X

Por este motivo, el 11 de noviembre de 2025, el cuadro Ajedrezado emitió un fuerte comunicado de prensa, en donde arremetió en contra de la Alcaldía de Tunja por la decisión de no dejar el ingreso de la hinchada de Millonarios al último partido del año para ambos clubes:

“Esta medida no obedece a decisión del Club, sino a condiciones arbitrarias y económicamente inviables impuestas por el Comité Local y otras autoridades departamentales, que desconocen los lineamientos del Protocolo Nacional, Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y elevan los costos operativos en más del 280 %, haciendo imposible la apertura del estadio”, dijeron.

Además, recordaron que la Alcaldía de Tunja los “forzó” a jugar cuatro partidos de la Liga Betplay con una sola tribuna disponible, por incrementos en el uso de las mismas, y se quejaron de que dichas medidas afectaron los ingresos del club.

“No se trata de hechos aislados. El 30 de julio se nos forzó a operar por más de 4 partidos con una sola tribuna por incrementos no justificados que ya entonces superaban el 165%. Asimismo, en el partido anterior frente a América se negó el préstamo del estadio de Tunja, en la fecha correspondiente, frustrando otra taquilla relevante, precisamente en jornadas de mayor afluencia y crecimiento del Club”, detallaron.