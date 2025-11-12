Deportes

Estos son los jugadores clave de Nueva Zelanda que estarán ausentes en el amistoso ante Colombia

La selección de Nueva Zelanda llega al amistoso en Florida (EE. UU.) con importantes bajas, incluida la de Chris Wood, mientras Colombia se prepara con James Rodríguez y Luis Díaz para el duelo internacional

Chris Wood será la principal
Chris Wood será la principal baja para Nueva Zelanda - crédito Peter Cziborra/ Reuters File Photo

La selección de Nueva Zelanda afrontará el amistoso ante Colombia con una plantilla mermada por las lesiones, ya que seis de sus titulares habituales no estarán disponibles para el encuentro programado en Florida, Estados Unidos.

El partido, que se disputará el 15 de noviembre de 2025 en el estadio Chase, será una de las últimas pruebas para el equipo de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026.

Por esta razón, en el cuadro visitante habrá varias novedades dentro de su nómina, y a continuación haremos un repaso breve sobre las principales ausencias.

Chris Wood

El goleador de la selección
El goleador de la selección de Nueva Zelanda será el principal ausente para los partidos ante Colombia - crédito Chris Radburn / REUTERS

Entre los ausentes figura Chris Wood, capitán y principal referente ofensivo del equipo oceánico, quien encabeza una lista de bajas que también incluye a Tim Payne, Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen y Ryan Thomas, todos afectados por molestias físicas.

Por los lados de Chris Wood, delantero del Nottingham Forest de la Premier League, que sufrió una lesión de rodilla, lo que lo ha hecho perder cinco partidos en la Premier League, representará la baja principal para su selección.

En la temporada 2025-2026, Wood lleva nueve partidos en 560 minutos, y anotó tres goles en la Premier League.

  • 24 de septiembre de 2025 - Europa League: 15 minutos y gol en el Nottingham Forest 2-3 Midtylland
  • 17 de agosto de 2025 - Premier League: 79 minutos y doblete en el Nottingham Forest 3-1 Brentford

