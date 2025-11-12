Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

James Rodríguez no renovará su contrato con León y volverá a ser agente libre en enero de 2026, a cinco meses del mundial de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

James Rodríguez no continuará en el Club León tras la finalización de su contrato el 31 de diciembre, pues no se produjeron acercamientos entre el club mexicano y el mediocampista colombiano para renovar el vínculo, por lo que quedará como agente libre a partir del 1 de enero.

Pese a la tristeza por su partida, James ya se olvidó de León y tendría un nuevo equipo en las próximas semanas, al punto de que ya se mudó al país que sería su nueva casa en 2026, a pocos meses del mundial y esperando que sea el lugar en el que se convierta en figura nuevamente.

El paso del volante por el conjunto esmeralda estuvo marcado por altibajos y por un proyecto deportivo que perdió fuerza en la segunda mitad del año, lo que influyó en su decisión de buscar nuevos horizontes. El periodista Fabrizio Romano reveló que el futbolista ya cuenta con ofertas de varias ligas.

James habría decidido su nuevo equipo

El futuro inmediato de James Rodríguez parece estar vinculado a la liga estadounidense, y especialmente al estado de Florida. De acuerdo con el periodista Sebastián Heredia, en el programa La FM Más Fútbol, durante una reciente actividad de la selección Colombia en Estados Unidos, el propio jugador habría comentado a personas de su entorno que su intención es jugar en la MLS.

“James entre una de sus charlas dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida”, dijo Heredia, lo que reduce las posibilidades a dos equipos: Inter Miami y Orlando City. Sin embargo, la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami, ocupando la posición habitual del mediocampista, hace que todas las miradas se dirijan hacia la otra escuadra.

Orlando City es el rival regional del Inter Miami, equipo de Lionel Messi en la MLS - crédito Sam Navarro/Imagn Images

El atractivo de Orlando para el mediocampista colombiano no solo radica en la oportunidad deportiva, sino también en la presencia de otros futbolistas colombianos en la plantilla y en la dirección técnica de Óscar Pareja, lo que podría facilitar la adaptación y el protagonismo del cafetero en el equipo.

Selección Colombia y la importancia de la continuidad

Mientras tanto, la situación de James Rodríguez no pasa desapercibida para la selección Colombia, ya que el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, ha seguido de cerca el desempeño del mediocampista y considera fundamental que mantenga la continuidad y el ritmo competitivo en los próximos meses.

Néstor Lorenzo ha tenido plena confianza en James Rodríguez desde que firmó como técnico en 2022 - crédito Patrick T. Fallon / AFP

En una entrevista exclusiva con Gol Caracol, el argentino expresó que “en el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien”, y manifestó su confianza en que la calidad mostrada por James en el fútbol mexicano atraerá el interés de varios clubes.

El técnico argentino subrayó la importancia de que el jugador encuentre un equipo donde pueda sumar minutos y protagonismo, pensando en su aporte a la ‘tricolor’ en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez se despidió de León con derrota 2-1 ante Puebla, en la que hizo una asistencia - crédito Club León

En el contexto de la preparación de la selección Colombia para los próximos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, Lorenzo reiteró que la convocatoria de James responde a la política de contar siempre con los mejores futbolistas disponibles, sin distinción entre partidos oficiales y de preparación. El entrenador enfatizó que el objetivo es mantener el nivel competitivo del equipo y que cada jugador.

De cara al próximo año, la expectativa se centra en la decisión final de James Rodríguez sobre su futuro club. El entorno de la Tricolor y su cuerpo técnico confían en que el mediocampista encuentre un equipo que le permita recuperar protagonismo y ritmo de competencia, como en León durante la temporada 2025.