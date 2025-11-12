Deportes

Alcaldía de Tunja desmintió al Boyacá Chicó: asegura que fueron ellos quienes decidieron jugar a puerta cerrada contra Millonarios

El máximo accionista del equipo boyacense, Eduardo Pimentel, aseguró en sus redes sociales que la decisión de jugar sin público había sido ordenada por un “poderoso petrista”

Guardar
El estadio La Independencia de
El estadio La Independencia de Tunja será el escenario con mayor altura a nivel del mar en la Liga Betplay 2024 con 2.822 metros - crédito Gobernación de Boyacá

Sin la presencia de público en las gradas se desarrollará el encuentro entre Boyacá Chicó y Millonarios previsto para este miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. en el Estadio La Independencia, de Tunja.

Esta medida, según lo comunicado por la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de la capital boyacense, responde a una decisión exclusiva de las directivas de Boyacá Chicó, quienes determinaron restringir el ingreso de aficionados al estadio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la sesión llevada a cabo el 10 de noviembre, a la cual asistieron cuatro miembros de la Comisión, incluido un delegado de Boyacá Chicó, se evaluaron los aspectos de seguridad y organización necesarios para el desarrollo del partido.

Hinchas de Millonarios causaron sobrecupo
Hinchas de Millonarios causaron sobrecupo en partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Twitter @udsnoexisten

En el transcurso de la reunión, los representantes de la Comisión solicitaron al club anfitrión que catalogara el encuentro como de tipo A, dado que se trata de un compromiso frente a un rival cuyos seguidores suelen movilizarse masivamente hacia la ciudad.

A pesar de los planteamientos de la Comisión, el delegado de Boyacá Chicó transmitió la postura de la dirigencia del equipo: el partido se disputará “a PUERTA CERRADA”, sin la presencia de hinchas de ninguna de las dos parcialidades. Expuso la Comisión en un comunicado de prensa emitido luego de que el cuadro ajedrezado asegurara que las instituciones gubernamentales intentaban “aburrir y asfixiar” al club.

La Policía Metropolitana de Tunja, por su parte, complementó la decisión implementando lo que denominaron cierre de fronteras, estableciendo controles en los accesos principales a la ciudad con el propósito de impedir el ingreso de barras organizadas del club visitante y garantizar, de esta manera, la seguridad en la capital boyacense.

La Comisión enfatizó que la determinación fue adoptada totalmente por la directiva del equipo local y no constituye una disposición de la instancia de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol de Tunja. Finalmente, se recordó a los clubes que participan en encuentros en esta ciudad la obligación de cumplir con los lineamientos del Ministerio del Deporte, en particular, aquellos consignados en el Plan de Emergencia y Contingencia.

El duro comunicado de Boyacá Chicó en contra de las entidades de Tunja

El cuadro ajedrezado emitió un
El cuadro ajedrezado emitió un duro comunicado de prensa tras la decisión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Tunja de no permitir público visitante en el estadio La Independencia de Tunja - crédito @BCHICOFCOFICIAL / X

La dirigencia de Boyacá Chicó Fútbol Club ha manifestado su inconformidad tras verse forzada a disputar el encuentro frente a Millonarios sin público, señalando que la decisión contradice sus propias intenciones de realizar el evento a puertas abiertas.

En un comunicado emitido por la institución, se sostiene que esta medida fue resultado de exigencias “arbitrarias y económicamente inviables” impuestas por el Comité Local de Seguridad junto a otras autoridades departamentales, situación que consideran va en contra de los intereses del club y sus seguidores.

Según detalla el pronunciamiento oficial del Boyacá Chicó, el club alega que no fue responsable de disponer el estadio cerrado. Indican que las condiciones impuestas aumentaron los costos operativos “en más del 280%”, haciendo imposible la apertura del estadio bajo parámetros que, en opinión de la institución, se alejan de lo estipulado por el Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Señalan que esta serie de restricciones no corresponde a casos aislados: el treinta de julio, según su recuento, se les obligó a operar durante más de cuatro partidos utilizando únicamente una tribuna debido a incrementos de costos “no justificados” que entonces ya superaban el 165%.

El cuadro ajedrezado se quejó
El cuadro ajedrezado se quejó formalmente, a través de un comunicado de prensa, tras la decisión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia, de no dejar que se juegue con público visitante - crédito McGiver Barón / Colprensa

El club también menciona situaciones recientes que, consideran, responden a un patrón deliberado de hostigamiento. Indican que, en la fecha anterior contra América, las autoridades negaron el uso del estadio de Tunja en la fecha programada, lo que impidió a la institución concretar una taquilla significativa, sobre todo en momentos de alta asistencia y crecimiento deportivo. Para el club, esta sucesión de hechos revestiría un trasfondo planificado con la finalidad de “aburrirnos, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá”, en lo que denominan un “plan debidamente premeditado y planificado” supuestamente ejecutado a instancias de un actor poderoso del departamento.

Respecto a las consecuencias económicas, el comunicado denuncia que tales decisiones han obligado al club a elegir entre “pagar en exceso o jugar sin público”. Los dirigentes sostienen: “Rechazamos, eso sí, que dichos principios se utilicen como pretexto para trasladar sobrecostos ajenos a los estándares y forzar decisiones que lesionan a la institución, a su afición y a la ciudadanía tunjana y boyacense, a quienes se les impide asistir a un evento deportivo”.

Temas Relacionados

Alcaldía de TunjaBoyacá ChicóChicó vs. MillonariosHinchas de MillonariosLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Darren Bazeley lamentó las bajas de jugadores fundamentales, pero confía en que su plantel aproveche la oportunidad de medirse ante la Selección Colombia en Fort Lauderdale

Técnico de Nueva Zelanda habló

Revelan nuevo video del momento de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas

El guardameta colombiano no podrá jugar el resto del semestre por la lesión sufrida ante Pumas, lo que representa un duro golpe para el equipo conocido como la “Máquina Cementera”

Revelan nuevo video del momento

Así podrá ver por televisión los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025: definen los clasificados a los cuadrangulares

Seis equipos ya definieron su clasificación a las semifinales, mientras que otros cinco compiten por los dos cupos restantes entre los ocho mejores del campeonato

Así podrá ver por televisión

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Kevin Mier será operado tras

René Higuita fue incluido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: Dunga e Iker Casillas también fueron homenajeados

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional fue inaugurado en 2011 por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por el presidente de la Fifa de esa época, Joseph Blatter

René Higuita fue incluido al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió contundente a

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Westcol reveló la millonada que pagó por el traje que llevará en los Latin Grammy: “Me dolió mucho pagarlo”

Juliana Calderón amenazó con plantarse en la salida de ‘La mansión de Luinny’ para golpear a Chanel y defender a Yina Calderón

Valentino Lázaro respaldó a Yina Calderón y a Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Le he cogido cariño a la loca esa”

Deportes

Técnico de Nueva Zelanda habló

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video del momento de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas

Alcaldía de Tunja desmiente al Boyacá Chicó y asegura que fueron ellos quienes decidieron jugar a puerta cerrada contra Millonarios FC

Estos serán los canales que transmitirán los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025 que definen los clasificados a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México