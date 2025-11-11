Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia sumó su primera victoria Mundial Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia conoció su rival en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, luego de que el martes 11 de noviembre se jugaran los últimos partidos de la fase de grupos del campeonato que se desarrolla en el complejo deportivo Aspar Zone de Rayan en el país del Medio Oriente.

La Tricolor terminó segunda del grupo G con cinco puntos, los mismos que Alemania, líder del cuadrangular, pero que la goleada 7-0 contra El Salvador le permitió tener una mejor diferencia de gol. En la tabla de rendimientos de las selecciones que terminaron segundas, la Amarilla fue décima, solo superando a Sudáfrica y Uganda.

El reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 establece que el equipo ubicado en esa posición enfrentará al decimoprimero de la tabla de rendimiento de las selecciones líderes de su cuadrangular. Esta le pertenece a Alemania, pero el mismo reglamento indica que no se podrán enfrentar combinados provenientes del mismo grupo.

Afiche con el que la Federación Colombiana de Fútbol celebró la clasificación a la ronda final

“Si, según los emparejamientos anteriores, dos equipos del mismo grupo se enfrentaran en dieciseisavos de final (P73-P84), el equipo que haya terminado como ganador del grupo jugará en su lugar contra el siguiente equipo posible de entre los segundos clasificados o terceros clasificados (por ejemplo, si el ganador del grupo clasificado en primer lugar del ranking y el tercero de grupo con la octava plaza en el ranking pertenecen al mismo grupo, el ganador del grupo clasificado en primer lugar se enfrentará al séptimo mejor tercero según el ranking en lugar de al octavo tercer clasificado según el ranking, y el ganador del grupo clasificado en segundo lugar del ranking se enfrentará al tercero de grupo en el octavo lugar del ranking en vez de al séptimo mejor tercero según el ranking. Y así sucesivamente)”.

Esto indica que Colombia se enfrentará a Francia el 14 o el 15 de noviembre. La hora no ha sido oficializada por la FIFA. De avanzar de ronda, la selección Colombia enfrentará a la ganadora del duelo sudamericano entre Brasil vs. Paraguay.

Estos son todos los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 Qatar 2025

Argentina vs. México.

Portugal vs. Bélgica.

Suiza vs. Egipto.

Irlanda vs. Canadá.

Estados Unidos vs. Marruecos.

Zambia vs. Mali.

Brasil vs. Paraguay.

Austria vs. Túnez.

Corea del Sur vs. Inglaterra.

Venezuela vs. Corea del Norte.

Japón vs. Sudáfrica.

Italia vs. República Checa.

Croacia vs. Uzbekistán.

Senegal vs. Uganda.

Alemania vs. Burkina Faso.

Colombia vs. Francia, el rival contra el que la Tricolor definió el tercer puesto en el Mundial Sub-20

Óscar Perea puso a ventaja a Colombia en los primeros minutos de juego

La Selección Colombia Sub-20, tras un rendimiento sólido, consiguió el tercer puesto en el Mundial de la categoría, igualando su mejor actuación histórica obtenida en Emiratos Árabes en 2003. El equipo, dirigido por César Torres, logró imponerse con marcador de 1-0 sobre Francia, considerada una de las selecciones más fuertes del torneo.

El único gol llegó en los minutos iniciales, cuando Royner Benítez recuperó el balón cerca del área rival y habilitó a Óscar Perea, quien definió con tranquilidad para anotar su segundo tanto en la Copa del Mundo. Esta temprana ventaja proporcionó confianza y manejo al conjunto colombiano durante la primera parte.

A lo largo del partido, la línea defensiva de Colombia se mostró eficiente, aunque debió adaptarse tras la baja por lesión del central Yeimar Mosquera, quien ya arrastraba molestias físicas en jornadas previas. A pesar de generar varias oportunidades de ampliar el marcador, los dirigidos por Torres no lograron concretar sus ataques, encontrándose igualmente con algunas intervenciones notables en defensa.

El arbitraje y la tecnología jugaron un papel clave. El denominado FVS –un ‘VAR simplificado’ activado solo a petición de los técnicos– fue consultado en varias situaciones críticas. En una de las acciones más polémicas del primer tiempo, el árbitro anuló un penal a favor de Francia tras revisar una supuesta falta en el área de Colombia, que a primera instancia había señalado como infracción. Ya en el complemento, una nueva revisión anuló otro penal que había sido sancionado en contra de Colombia por una supuesta falta de Weimar Vivas Palacios sobre Lucas Michal.

El mismo sistema tecnológico fue utilizado en otras dos jugadas: en un presunto agarrón a Perea en el área francesa, donde el árbitro desestimó la infracción tras la revisión, y en el tramo final, cuando los franceses pidieron penal por una supuesta mano de Elkin Rivero, que finalmente fue descartada. Los últimos minutos se vivieron con tensión, destacando un remate de Ilane Touré que impactó en el poste, amenazando con el empate.