Así están las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El triunfo consolidado por Harold Santiago Mosquera para Santa Fe en los minutos finales frente a Deportivo Cali alteró de manera decisiva el panorama de la Liga, intensificando la disputa por los dos cupos restantes a los cuadrangulares semifinales.

Con una sola jornada por delante, la presión recae sobre cuatro equipos, de los cuales tres mantienen el control de su destino: América de Cali, Alianza Valledupar y Santa Fe. Mientras tanto, Águilas Doradas está a merced de lo que ocurra en otros partidos, y Once Caldas, aunque matemáticamente no se ha despedido, ha quedado en una situación casi insalvable tras su ajustada victoria por 1-0 contra Pasto.

Las cuentas de América de Cali

En la tabla, el América de Cali llega a la última fecha con 29 puntos y una diferencia de goles favorable de siete, afianzado por cinco victorias consecutivas, incluida la más reciente ante Unión Magdalena por 3 a 0 en el Pascual Guerrero. El equipo que lidera David González tiene el pase asegurado si logra superar al Medellín en su visita del jueves.

Un empate le bastaría, siempre que Alianza Valledupar no obtenga una victoria y Águilas Doradas no supere al Tolima con una diferencia superior a cuatro goles.

Inclusive, una derrota podría no dejarlo fuera, dependiendo de una serie de combinaciones, como derrotas de Alianza, un resultado adverso para Águilas o posibles tropiezos de Santa Fe y Once Caldas por marcadores abultados.

Las cuentas de Alianza FC

La situación de Alianza Valledupar es igualmente clara en cuanto a posibilidades: con veintinueve puntos y una diferencia de goles de tres, el grupo que conduce Hubert Bodhert cerrará la fase enfrentando a Santa Fe en Bogotá.

Un triunfo le garantiza su clasificación a las semifinales. Ante un empate, sus aspiraciones se mantendrán vivas solo si Águilas no consigue los tres puntos. Cualquier derrota los obligaría a mantener la esperanza en una goleada en contra del América y en un resultado negativo para los de Rionegro.

Las cuentas de Independiente Santa Fe

Por su parte, Santa Fe, ubicado en la novena posición con veintiocho puntos y la misma diferencia de goles que Alianza, puede asegurar su cupo a la siguiente ronda si vence en el duelo directo a Alianza Valledupar en El Campín.

Ese triunfo, además, le permitiría dejar atrás una constante que lo ha perseguido históricamente: nunca ha logrado avanzar a las fases finales como campeón defensor, con antecedentes negativos en 1972, 1976, 2012-II, 2015-I y 2017-I. Para Santa Fe, el empate solo sería útil si América sufre una derrota por más de cuatro tantos.

Las cuentas de Águilas Doradas

En cuanto a Águilas Doradas, el equipo de Jonathan Risueño tiene una única alternativa viable: vencer a Tolima en su estadio de Rionegro. Además de sumar los tres puntos, sus posibilidades dependen de una caída del América o que el enfrentamiento entre Alianza y Santa Fe termine en igualdad.

Las cuentas de Once Caldas

El caso de Once Caldas es el más crítico. Si bien figura undécimo con veintiséis puntos, su diferencia de goles negativa (-3) prácticamente lo ha dejado sin opciones reales.

Solo una contundente goleada contra Cali y una derrota estrepitosa del América —capaz de reducir los diez goles de distancia actuales—, sumado a un tropiezo de Águilas Doradas, les permitiría soñar con la clasificación.

Aun en ese escenario, el duelo directo entre Alianza y Santa Fe asegura que uno de esos equipos los supere, limitando aún más sus posibilidades.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de jugarse la fecha 19

Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14). Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11). Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9). América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Deportivo Cali: 20 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Unión Magdalena: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -12). Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13). Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Deportivo Pasto: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Boyacá Chicó: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -14). La Equidad: 11 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -19).