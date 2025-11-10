Deportes

Este es el tiempo que estaría por fuera Kevin Mier por la fractura de tibia: está en riesgo su participación en el Mundial 2026

El portero de Cruz Azul, que se dispone a disputar las finales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mexicana, se perderá el resto del 2025 y parte del 2026 por su lesión

Kevin Mier se perderá el
Kevin Mier se perderá el resto de temporada con Cruz Azul en México - crédito REUTERS/Henry Romero

La participación de Kevin Mier en el próximo ciclo internacional ha quedado en duda después de que el portero colombiano sufriera una fractura de tibia durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas, correspondiente a la Liga Mexicana.

Con tan solo 25 años, el guardameta enfrenta un periodo de recuperación que podría mantenerlo alejado de las canchas durante varios meses, lo que altera considerablemente los planes de la Selección Colombia en pleno proceso de preparación.

El doctor Edgar Muñoz, reconocido especialista en medicina deportiva, analizó en diálogo con Caracol Deportes domingo el alcance de la lesión y los pasos inmediatos para el tratamiento.

Explicó que la fractura detectada en Kevin Mier requiere intervención quirúrgica en la mayoría de los casos, especialmente en atletas de alto rendimiento.

El portero colombiano, nominado a The Best, tuvo que ser sustituido por la fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla - crédito TUDN

Detalló al respecto: “Una fractura de tibia, primero que todo hay que operarla, colocarle elementos en el hueso para mantenerla estable y permitir que pueda cicatrizar. Yéndole bien puede estar entre tres y cuatro meses inactivo”.

Muñoz también aclaró que, aunque existen casos donde no se practica cirugía, lo más recomendable para deportistas profesionales sigue siendo el procedimiento quirúrgico, ya que esto “facilita la recuperación y tiene muchas ventajas”.

El tiempo exacto de inactividad dependerá de la naturaleza de la fractura; por ejemplo, una de tipo oblicua o transversal podría requerir un proceso diferente al de una fractura conminuta, en la que el hueso sufre una rotura en varios fragmentos.

Más allá del proceso de curación del hueso, el entrenador médico subrayó los desafíos que implica el retorno a la competencia.

“No solo es el periodo que se emplea para la recuperación de la fractura en sí, sino también el periodo para mejorar su condición físico-atlética”, aseguró Muñoz, enfatizando la importancia de la rehabilitación integral para alcanzar nuevamente un nivel competitivo.

En el caso de Mier, se estima que comenzará a trabajar en su recuperación física entre tres y cuatro meses después de la operación.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul's Kevin Mier is carted off the pitch after sustaining an injury REUTERS/Henry Romero

La lesión deja prácticamente sin posibilidades al guardameta de participar en los compromisos internacionales más próximos, incluida la ventana de amistosos prevista para marzo.

El especialista fue tajante al evaluar los tiempos de regreso: “Para los amistosos de marzo (con la Selección Colombia) es difícil que pueda jugar, porque estará recién comenzando a trabajar”.

De cara al Mundial 2026, que se celebrará el próximo año, Muñoz evaluó el panorama como poco favorable para la inclusión de Kevin Mier.

“Para jugar estaría por ahí en mayo, encima del Mundial. Es muy difícil que vaya al Mundial”.

Buscan inhabilitar al jugador que lesionó a Kevin Mier en México

La ausencia del mediocampista Adalberto Carrasquilla en el crucial enfrentamiento de Pumas de la UNAM contra Pachuca en el Play-In ha modificado los planes del equipo universitario. Esta baja, lejos de deberse a la desafortunada jugada que terminó con la salida en camilla del arquero Kevin Mier de Cruz Azul, responde en cambio a una sanción automática por acumulación de tarjetas.

Nicolás Larcamón, expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales, en particular luego de que Lorenzo Faravelli también cometiera una fuerte falta y recibiera solamente una advertencia, pese a que, desde la perspectiva del estratega, la intensidad resultó comparable a la infracción de Carrasquilla.

Coco Carrasquilla se disculpó con
Coco Carrasquilla se disculpó con Kevin Mier (REUTERS/Henry Romero)

A pesar del malestar y la intención del cuerpo técnico cementero de que la jugada merecía una expulsión, la normativa disciplinaria apartó definitivamente a Carrasquilla de los próximos compromisos de sus colores por una razón distinta: el volante sumó su quinta tarjeta amarilla, sanción que implica suspensión inmediata y lo deja fuera del Play-In.

De este modo, Pumas deberá sobreponerse a la ausencia de quien fuera reconocido como el mejor jugador de la Concacaf, una baja sensible que se suma a la de José Juan Macías, apartado tras una lesión provocada por Paradela, quien sí fue expulsado.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha formalizado una solicitud ante la Comisión Disciplinaria para que se inhabilite a Carrasquilla por el mismo periodo que demande la recuperación de Mier, aunque mantiene abierta la posibilidad de presentar este recurso. El reglamento faculta a los clubes a solicitar la inhabilitación de un jugador rival si consideran que la gravedad de la falta y la lesión producida lo justifican.

En medio de la controversia, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque Efraín Juárez calificó la jugada de Carrasquilla como “futbolera”, el propio mediocampista panameño externó remordimientos y preocupación por Mier, expresando: “Quiero pedirle una disculpa a Kevin, porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y, al final, él me pega”. Así lo declaró el jugador para el canal TUDN.

Colombia vs. Corea del Norte:

Este sería el próximo

Así fue impresionante gol de

Así se jugará la fecha

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

