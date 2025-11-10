Este es el tiempo que estaría por fuera Kevin Mier por la fractura de tibia: está en riesgo su participación en el Mundial 2026

Kevin Mier se perderá el resto de temporada con Cruz Azul en México - crédito REUTERS/Henry Romero

La participación de Kevin Mier en el próximo ciclo internacional ha quedado en duda después de que el portero colombiano sufriera una fractura de tibia durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas, correspondiente a la Liga Mexicana.

Con tan solo 25 años, el guardameta enfrenta un periodo de recuperación que podría mantenerlo alejado de las canchas durante varios meses, lo que altera considerablemente los planes de la Selección Colombia en pleno proceso de preparación.

El doctor Edgar Muñoz, reconocido especialista en medicina deportiva, analizó en diálogo con Caracol Deportes domingo el alcance de la lesión y los pasos inmediatos para el tratamiento.

Explicó que la fractura detectada en Kevin Mier requiere intervención quirúrgica en la mayoría de los casos, especialmente en atletas de alto rendimiento.

Detalló al respecto: “Una fractura de tibia, primero que todo hay que operarla, colocarle elementos en el hueso para mantenerla estable y permitir que pueda cicatrizar. Yéndole bien puede estar entre tres y cuatro meses inactivo”.

Muñoz también aclaró que, aunque existen casos donde no se practica cirugía, lo más recomendable para deportistas profesionales sigue siendo el procedimiento quirúrgico, ya que esto “facilita la recuperación y tiene muchas ventajas”.

El tiempo exacto de inactividad dependerá de la naturaleza de la fractura; por ejemplo, una de tipo oblicua o transversal podría requerir un proceso diferente al de una fractura conminuta, en la que el hueso sufre una rotura en varios fragmentos.

Más allá del proceso de curación del hueso, el entrenador médico subrayó los desafíos que implica el retorno a la competencia.

“No solo es el periodo que se emplea para la recuperación de la fractura en sí, sino también el periodo para mejorar su condición físico-atlética”, aseguró Muñoz, enfatizando la importancia de la rehabilitación integral para alcanzar nuevamente un nivel competitivo.

En el caso de Mier, se estima que comenzará a trabajar en su recuperación física entre tres y cuatro meses después de la operación.

La lesión deja prácticamente sin posibilidades al guardameta de participar en los compromisos internacionales más próximos, incluida la ventana de amistosos prevista para marzo.

El especialista fue tajante al evaluar los tiempos de regreso: “Para los amistosos de marzo (con la Selección Colombia) es difícil que pueda jugar, porque estará recién comenzando a trabajar”.

De cara al Mundial 2026, que se celebrará el próximo año, Muñoz evaluó el panorama como poco favorable para la inclusión de Kevin Mier.

“Para jugar estaría por ahí en mayo, encima del Mundial. Es muy difícil que vaya al Mundial”.

Buscan inhabilitar al jugador que lesionó a Kevin Mier en México

La ausencia del mediocampista Adalberto Carrasquilla en el crucial enfrentamiento de Pumas de la UNAM contra Pachuca en el Play-In ha modificado los planes del equipo universitario. Esta baja, lejos de deberse a la desafortunada jugada que terminó con la salida en camilla del arquero Kevin Mier de Cruz Azul, responde en cambio a una sanción automática por acumulación de tarjetas.

Nicolás Larcamón, expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales, en particular luego de que Lorenzo Faravelli también cometiera una fuerte falta y recibiera solamente una advertencia, pese a que, desde la perspectiva del estratega, la intensidad resultó comparable a la infracción de Carrasquilla.

A pesar del malestar y la intención del cuerpo técnico cementero de que la jugada merecía una expulsión, la normativa disciplinaria apartó definitivamente a Carrasquilla de los próximos compromisos de sus colores por una razón distinta: el volante sumó su quinta tarjeta amarilla, sanción que implica suspensión inmediata y lo deja fuera del Play-In.

De este modo, Pumas deberá sobreponerse a la ausencia de quien fuera reconocido como el mejor jugador de la Concacaf, una baja sensible que se suma a la de José Juan Macías, apartado tras una lesión provocada por Paradela, quien sí fue expulsado.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha formalizado una solicitud ante la Comisión Disciplinaria para que se inhabilite a Carrasquilla por el mismo periodo que demande la recuperación de Mier, aunque mantiene abierta la posibilidad de presentar este recurso. El reglamento faculta a los clubes a solicitar la inhabilitación de un jugador rival si consideran que la gravedad de la falta y la lesión producida lo justifican.

En medio de la controversia, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque Efraín Juárez calificó la jugada de Carrasquilla como “futbolera”, el propio mediocampista panameño externó remordimientos y preocupación por Mier, expresando: “Quiero pedirle una disculpa a Kevin, porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y, al final, él me pega”. Así lo declaró el jugador para el canal TUDN.