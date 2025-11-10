Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

A la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, cinco equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero únicamente hay dos cupos disponibles. Esto obligó a la División Mayor del Fútbol Colombiano a programar en simultáneo 8 de los 10 encuentros que se disputarán.
Los únicos dos partidos que no definirán nada y que se jugarán en día y fecha diferente es el de La Equidad vs. Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano de Techo, y Boyacá Chicó vs. Millonarios, en el estadio La Independencia de Tunja.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025
Miércoles 12 de noviembre
La Equidad vs. Deportivo Pereira
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).
Boyacá Chicó vs. Millonarios
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: La Independencia (Tunja).
Jueves 13 de noviembre
Llaneros vs. Envigado
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).
Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).
Independiente Medellín vs. América de Cali
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Departamental Libertad (Pasto).
Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano (Barranquilla).
Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).
Deportivo Cali vs. Once Caldas
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Deportivo Calin (Valle del Cauca).
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025
- Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
- Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
- Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14).
- Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11).
- Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
- Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
- América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
- Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
- Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
- Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4).
- Deportivo Cali: 20 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
- Unión Magdalena: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -12).
- Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13).
- Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7).
- Deportivo Pasto: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
- Boyacá Chicó: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
- La Equidad: 11 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -19).