Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

A la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, cinco equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero únicamente hay dos cupos disponibles. Esto obligó a la División Mayor del Fútbol Colombiano a programar en simultáneo 8 de los 10 encuentros que se disputarán.

Los únicos dos partidos que no definirán nada y que se jugarán en día y fecha diferente es el de La Equidad vs. Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano de Techo, y Boyacá Chicó vs. Millonarios, en el estadio La Independencia de Tunja.

Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: La Independencia (Tunja).

Jueves 13 de noviembre

Llaneros vs. Envigado

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).

Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Independiente Medellín vs. América de Cali

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Deportivo Calin (Valle del Cauca).

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15). Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14). Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11). Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9). América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Deportivo Cali: 20 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Unión Magdalena: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -12). Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13). Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Deportivo Pasto: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Boyacá Chicó: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -14). La Equidad: 11 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -19).