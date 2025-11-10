Deportes

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

En la última fecha de la fase todos contra todos, cinco equipos pelearán por dos cupos entre los ocho y se definirán los dos clubes que obtendrán la ventaja deportiva en las semifinales

Guardar
Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

A la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, cinco equipos llegan con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero únicamente hay dos cupos disponibles. Esto obligó a la División Mayor del Fútbol Colombiano a programar en simultáneo 8 de los 10 encuentros que se disputarán.

Los únicos dos partidos que no definirán nada y que se jugarán en día y fecha diferente es el de La Equidad vs. Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano de Techo, y Boyacá Chicó vs. Millonarios, en el estadio La Independencia de Tunja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Día y hora de los partidos de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor II-2025

Luis Ramos sigue convirtiendo goles
Luis Ramos sigue convirtiendo goles en América de Cali. Crédito: Prensa club

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Boyacá Chicó vs. Millonarios

  • Hora: 8:20 p. m.
  • Estadio: La Independencia (Tunja).

Jueves 13 de noviembre

Llaneros vs. Envigado

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé (Villavicencio).

Independiente Santa Fe vs. Alianza Valledupar

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Independiente Medellín vs. América de Cali

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Alberto Grisales (Rionegro).

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta).

Deportivo Cali vs. Once Caldas

  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Deportivo Calin (Valle del Cauca).

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

En 53 partidos en 2025,
En 53 partidos en 2025, Francisco Fydriszewski ha marcado 19 goles - crédito Colprensa
  1. Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
  2. Atlético Nacional: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15).
  3. Atlético Bucaramanga: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +14).
  4. Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11).
  5. Fortaleza CEIF: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  6. Junior: 32 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
  7. América de Cali: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  8. Alianza FC: 29 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  9. Independiente Santa Fe: 28 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Águilas Doradas: 27 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  11. Once Caldas: 26 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  12. Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
  13. Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4).
  14. Deportivo Cali: 20 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  15. Unión Magdalena: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -12).
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13).
  17. Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7).
  18. Deportivo Pasto: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  20. La Equidad: 11 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -19).

Temas Relacionados

Liga BetPlaySemifinales CuadrangularesAmérica de CaliIndependiente Santa FeFPCFecha 20 fútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: siga aquí el último partido de la Tricolor en el grupo G, de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

EN VIVO - Colombia vs.

Las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Once Caldas, Alianza FC y Águilas Doradas son los otros tres equipos que pelearan con los dos históricos del FPC por los dos cupos disponibles para clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre

Las cuentas de Santa Fe

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

El guajiro marcó una verdadera joya con el cuadro alemán en el duelo contra el Union Berlin, luego de haber hecho un doblete contra el PSG en Champions League

James Rodríguez no fue ajeno

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

El golero de la selección Colombia se aprestaba a hacer un pase largo cuando el panameño Adalberto Carrasquilla se barrió a pocos metros de dónde permanecía, obligándolo a salir del terreno de juego

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Tras el empate sin goles contra El Salvador, la Amarilla está obligada a sumar los tres puntos contra Corea del Norte para no depender de nadie y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17

Colombia vs. Corea del Norte:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Mariana Zapata

Mejor amigo de Mariana Zapata confirmó la salida de la influenciadora de ‘La casa de Alofoke’: “Es hora de dejar el proyecto”

Revelan que dos exnovios de Shakira la acompañaron durante su concierto en Bogotá: ¿De quiénes se trata?

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

De las calles de Bogotá a portada de revista: creadora de contenido cambia la percepción de la belleza en TikTok

Katiuska se fue del país tras el escándalo por su eliminación del ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: siga aquí el último partido de la Tricolor en el grupo G, de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA